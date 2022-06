Skylink začal upozorňovat na konec +1 kanálů

DNES!

▲ Obr č. 1 - Skylink - Vaše satelitní televize (foto: M7 Group)



Časově posunuté verze českých a slovenských komerčních stanic mají na satelitní platformě Skylink před sebou poslední dny svého provozu. Operátor této DTH platformy, společnost M7 Group , člen CANAL+ Group, začal diváky upozorňovat na chystaný konec +1 stanic.Co se změnilo? Programy(oba v české nabídce Skylinku),(oba ve slovenské nabídce operátora) a filmový kanál(v české i slovenské nabídce platformy) se nyní vysílají s upravenými názvy, které dostaly příponu "_Konci" (Končí). To je první způsob, jakým provozovatel televizní platformy upozorňuje diváky na plánované kroky.Není to jediná změna, která má upozornit diváky těchto stanic na chystané vypnutí. V elektronickém programovém průvodci (EPG) u této pětice stanic je nyní "servisní" průvodce, který diváky upozorňuje na chystané vypnutí.V českém EPG se zobrazuje tato textová informace:"Vysílání tohoto programu ve verzi +1 končí 14. 6. 2022. Všechny pořady z celého uplynulého týdne si můžete kdykoliv zpětně přehrát prostřednictvím sedmidenního archivu nebo si můžete spustit právě běžící pořad od začátku a to díky naší internetové televize Skylink Live TV, kterou máte zahrnutou ve vašem předplatném. Ještě Skylink Live TV nepoužíváte? Více informací najdete na www.skylink.cz v sekci Televize přes internet".Obdobnou informaci vysílá Skylink také na +1 pozicích slovenských stanic.Všech pět kanálů s hodinovým časovým posunem skončí 14.6.2022. Diváci budou moci tyto programy sledovat ze satelitu i nadále a to v základní verzi (bez časového posunu), eventuálně živě na Skylink Live TV, případně v této OTT službě z televizního archívu.Provozovatel platformy Skylink má pro uvolněnou kapacitu po +1 stanicích další plány. Divákům v Česku a na Slovensku chce přinést několik exkluzivních stanic pod značkou CANAL+. Jedním z programů bude, který bude vysílat přenosy zápasů z anglické fotbalové Premier League. Společnost M7 Group získala práva pro všechny zápasy na nejbližší tři sezóny a všechna utkání chce vysílat. Některá budou dostupná na satelitu, další na eventových kanálech v rámci OTT služby Skylink Live TV.Vedle stanic Canal+ byl nedávno ohlášena expanze amerického zpravodajského kanáludo Evropy. Signál k evropským divákům bude zajišťovat M7 Group.technické parametry vypínaných stanic - Markíza +1 HD, Nova +1 HD: Astra 3B (23,5°E), freq. 11,973 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 2/3, DVB-S2/8PSKtechnické parametry vypínaných stanic - JOJ +1 HD, JOJ Cinema +1 HD:* Astra 3B (23,5°E), freq. 12,070 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSKtechnické parametry vypínaných stanic - Prima +1 HD:* Astra 3B (23,5°E), freq. 12,343 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 2/3, DVB-S2/8PSKProgramy s časovým posunem +1 jsou na ústupu i v zahraničí, kde byly dříve velmi populární (ve Velké Británii, Itálii i Německu). Stanice jsou nahrazovány jinými programy, aby dokázaly oslovit jiné cílové skupiny.redakce