Markíza Krimi odstartovala. Jak naladit nový kanál?

▲ Obr č. 1 - Slavnostní přestřizení pásky s logem Markíza Krimi (foto: Markíza)



▲ Obr č. 2 - Programové schéma Markíza Krimi (foto: Markíza)



technické parametry - Skylink:

technické parametry - Nová Digi TV SK, Magio Sat:

Televizní skupina Markíza rozšířila svoji nabídku lineárních stanic o další tématický program - Markíza Krimi. Stanice přinese divákům více zábavy a napětí a především větší nabídku pořadů., jak již samotný název stanice napovídá, se zaměřuje na kriminální seriály a filmy. Stanice hodlá divákům přinášet úspěšné tituly, které diváci znají z ostatních stanic skupiny Markíza ale také řadu nových.Diváci Markíza Krimi se mohou těšit na premiérový seriál Whisky Cavalier, který se natáčel v Praze a také na osvědčenou klasiku jako je Mentalista, Monk nebo Kobra 11. Z filmů Markíza Krimi přinese Temná tvář Brooklynu (2019), Agatha Christie: Hnízdo supů (2017), kterým bylo vysílání v pondělí 6.6.2022 odstartováno.Spuštění stanice Markíza Krimi předcházelo na TV Markíza speciální vydání ranní show Teleráno, které se celé neslo v duchu kriminální a detektivní tématiky. Novou televizi Markíza Krimi slavnostně uvedl do života symbolicky přestřižením policejní pásky s logy stanice a rozkrojením dortu generální ředitel skupiny Markíza Matthias Settele.Stanice Markíza Krimi je poskytována televizním operátorům ve vysokém rozlišení ( HDTV ). Od svého startu je program dostupný ve většině největších televizních platforem na Slovensku a to prostřednictvím satelitu (DVB-S2/DTH), kabelu (DVB-C) či internetových platforem (IPTV/OTT). Z kapacitních důvodů není stanice zařazena do terestrické placené televize Plustelka.Na satelitu je program k dispozici zákazníkům satelitní platforem Skylink SK v HD rozlišení a DTH služeb Magio Sat a Nová Digi TV SK v SD kvalitě. Stanice je součástí nejnižších programových balíčků, takže je dostupná největšímu okruhu diváků.satelit: Astra 3B (23,5°E)kmitočet: 11,875 GHzpolarizace: horizontálníSR: 29900FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 13215video PID: 7281 (MPEG-4/HD)audio PID:7282 (MPEG, slovensky), 7283 (MPEG, původní)CA systémy: Irdeto ( CAID 0624, 0653), Conax (CAID 0B02), Nagra MA (CAID 181D), Viaccess (CAID 0500, provider id 051910)satelit: Thor 6 (0,8°W)frekvence: 12,245 GHzpolarizace: horizontálníSR: 30000FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKSID: 4013video PID: 1302 (MPEG-4/SD)audio PID: 1303 (AAC, slovensky), 1304 (AAC, původní)CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886), Conax (CAID 0B1C)Skupina Markíza aktuálně provozuje televizní programy Markíza, Markíza +1, TV Doma , TV Dajto a pro diváky v České republice mezinárodní program Markíza International zaměřený na vlastní produkci televize Markíza.Tvář o nové stanice se postarala přední kreativní a designerská agentura Red Bee Creative se ssídlem v Londýně ve spolupráci s interním kreativním týmem TV Markíza.redakce