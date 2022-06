Skylink upozorňuje na přeladění JOJ Family HD a WAU HD

DNES!



▲ Obr č. 1 - Rodina u televizní obrazovky sleduje nabídku platformy Skylink (foto: M7 Group

Do 12. 7. 2022 přelaďte satelitní přijímač! Instrukce: www.skylink.cz/preladeni. Nové parametry: Satelit - Astra 23,5°E; Kmitočet - 12070 MHz; Polarizace - Horizontální; FEC - 3/4; Symbolová rychlost - 27500 Ks/s; Norma - DVB-S/QPSK

nové technické parametry - JOJ Family HD, WAU HD:

Dva televizní kanály z hlavní nabídky operátora satelitní platformy Skylink mění vysílací frekvenci. Přeladit své přístroje musejí jak zákazníci v Česku, tak i na Slovensku.Přeladění se týká dvou programů skupiny JOJ - konkrétně JOJ Family HD pro diváky v Česku a WAU HD na Slovensku. Obě stanice se již dva týdny vysílají na nových vysílacích parametrech a další dva týdny ještě budou. Nicméně diváci jsou nyní informováni o nutnosti včas přeladit své set top boxy, eventuálně televizory na nové parametry, aby nepřišli o své oblíbené programy a pořady. Přeladění se bezprostředně týká jen diváků, kteří používají set top box bez funkce FastScan , kteří si musí programy z nových parametrů doladit ručně zadáním níže uvedených parametrů multiplexu. Ostatní diváci se o přeladění svého přijímače nemusejí starat - přístroj si sám načte nejnovější kanálovou mapu provozovatele.O nutnosti přeladění přístroje upozorňuje operátor platformy Skylink, společnost M7 Group, člen CANAL+ prostřednictvím elektronického programového průvodce (EPG), kde je místo běžného programu vložena následující informace (na programu JOJ Family HD, podobný text ve slovenštině je umístěn na WAU HD):".O nových parametrech informuje Skylink také prostřednictvím upraveného názvu programových pozic stanic, které mají příponu "_PRELADTE", tedy do tvaru "", resp. "". Je to další způsob, jak diváci rozpoznají, zda přijímají stanici ze správné frekvence.satelit: Astra 3B (23,5°E)frekvence: 12,070 GHzpolarizace: horizontálníSR: 27500FEC: 3/4norma: DVB-Smodulace: QPSKservice ID: 13136video PID: 3210 (MPEG-4/HD)audio PID: 3220 (MPEG, česky), 3221 (MPEG, původní)CA systémy: Irdeto ( CAID 0D96, 0624, 0653), Conax (CAID 0B02), Viaccess (CAID 0500, provider id 051910), Nagra MA (CAID 181D)service ID: 13135video PID: 3110 (MPEG-4/HD)audio PID: 3120 (MPEG, slovensky), 3121 (MPEG, původní)CA systémy: Irdeto (CAID 0D96, 0624, 0653), Conax (CAID 0B02), Viaccess (CAID 0500, provider id 051910), Nagra MA (CAID 181D)Souběžná distribuce JOJ Family HD a WAU HD na starých a nových parametrech bude probíhat do 12.7.2022. Po tomto datu bude vysílání těchto dvou stanic na kmitočtu 11,973 GHz ukončeno. Kapacita bude uvolněna pro další chystané projekty společnosti M7 Group. Připomeňme, že provozovatel platformy Skylink připravuje pro diváky v České republice a na Slovensku exkluzivní sportovní program CANAL+ Sport, který bude novým domovem pro přenosy z anglické fotbalové Premier League.redakce