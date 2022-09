Hudební show Arena 60., 70., 80. let se vrací

DNES!

▲ Obr č. 1 - Logo loňského ročníku pořadu Arena 60' 70' 80' (foto: Rai)



Arena Suzuki 60s, 70s, 80s, 90s - možnosti sledování

Na co se mohou hudební fanoušci těšit?

Na obrazovky italské veřejnoprávní televize Rai se po roce vrací úspěšná hudební show Arena Suzuki. Živá hudební show se od svého uvedení setkala s velmi příznivým ohlasem u televizních diváků a proto Rai připravila druhý ročník rozšířený o jednu dekádu.Vedle největších ikonických hitů 60., 70. a 80. let minulého století čekají na hudební fanoušky také největší hity z 90. let italské a mezinárodní scény.Show Arena se bude opět konat v Arena di Verona ve dnech 12., 13. a 14. září 2022. Záznamy z těchto tří večerů odvysíláv sobotu 17. září, v sobotu 24. září a v sobotu 1. října kolem 21:20 hodiny.Průvodcem všech tří večerů bude opět Amadeus, umělecký ředitel Rai a moderátor v jedné osobě.Hvězdnou show si budou moci vychutnat i diváci mimo Itálii a to prostřednictvím satelitu. Stačí jenom si naladit vysílání ze satelitního systému Eutelsat Hot Bird, na kterém Rai vysílá své programy, včetně hlavní televizní stanice Rai 1. Po roce velká změna - stanici Rai je možné nyní přijímat nejenom v původní SD distribuci ale také v technicky kvalitnější podobě - v HD.Rai krátce před vánočními svátky 2021 přešla na volné vysílání programu Rai 1 HD. Podobně jako její SD verze vysílá většinu pořadů volně ( FTA ). Zakóduje jen ty pořady, na které nejsou dostupná vysílací práva pro šíření mimo území Evropy.Volný signál Rai 1 HD byl v loňském roce dostupný jen na distribučním satelitu Eutelsat 5 West B (5°W), kde Rai vysílá své programy pro pozemní vysílače v Itálii prostřednictvím multiplexů v režimu multistream. Příjem na této družici je možný jen s přístroji, který tento mód podporují. Určitou výhodou je, že zde Rai vysílá kompletní program FTA. Eutelsat Hot Bird 13C (13°E), freq. 11,766 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK* Eutelsat Hot Bird 13C (13°E), freq. 10,992 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSKGloria Gaynor - "I will survive"Paul Young - "Love of the common people"Orchestral Manoeuvres in the Dark - "Enola Gay"Ricchi e poveri - "Sara perché ti amo”La Bouche - "Be my lover"Richard Sanderson - "Reality2 ("Il tempo delle mele")Ornella Vanoni - "L’appuntamento"Leroy Gomez­ - Santa Esmeralda - "Don’t let me be misunderstood"Maggie Reilly - "Moonlight shadow"Eiffel 65 - "Blue (Da Ba Dee)"Umberto Balsamo - "Balla"The Soundlovers - "Surrender"Neri per caso - "Le ragazze"Leee John - Imagination - "Just an illusion"Gianluca Grignani - "Destinazione paradiso"Holly Johnson (Frankie Goes to Hollywood) - "Relax", "The power of love"Aqua -"Barbie Girl"The Trammps - "Disco Inferno"Haddaway - "What is love"Umberto Tozzi- "Stella stai"Katrina - "Walking on sunshine"Fools Garden - "Lemon tree"Nik Kershaw - "The riddle"Fabio Concato - "Domenica bestiale"Amii Stewart - "Knock on wood"Rockets - "Galactica"Double Dee - "Found love"Dik Dik - "L’isola di Wight"Double You - "Please don’t go"Raf - "Sei la piu bella del mondo"Max Pezzali - "Sei un mito"Bonnie Tyler - "Total eclipse of the heart"Sister Sledge - "We are family"Snap! - "Rhythm is a dancer"Rita Pavone - "Il ballo del mattone"Patrick Hernandez - "Born to be alive"Corona - "The rhythm of the night"Patty Pravo - "E dimmi che non vuoi morire"Crystal Walters - "Gipsy woman"P. Lion - "Happy children"Michele Zarrillo - "Cinque giorni"Cugini di campagna - "Anima mia"Neja - "Restless"Matia Bazar - "Vacanze romane"Los Locos - "Macarena"Limahl - "Never ending story"zdroj sorrisi.com redakce