Travelxp v portfoliu společnosti Channels

DNES!

▲ Obr č. 1 - Travelxp a pořad Food Fact Fun (foto: Travelxp)



▲ Obr č. 2 - Logo Travelxp HD (foto: Travelxp)



▲ Obr č. 3 - Travelxp a pořad Great World Hotels (foto: Travelxp)



Česká republika byla jednou z vůbec prvních zemí v Evropě, kde jsme Travelxp uvedli a spustili její lokalizovanou verzi. Těší nás spolupráce s Channels a pevně věřím, že se nám podaří oslovit další partnery z řad místních operátorů. Náš záměr je jasný. Chceme ještě více rozšířit povědomí o značce Travelxp, distribuci a zpřístupnit tak program o cestování do každé české domácnosti

▲ Obr č. 4 - Travelxp a pořad Best from Rest (foto: Travelxp)



Dokumentární kanálhodlá rozšířit svoji přítomnost na českém a slovenském trhu. Vedení této stanice uzavřelo dohodu o exkluzivním obchodním zastoupení v ČR a SR se společnosti Channels s.r.o., která bude program nyní nabízet operátorům a propagovat stanici na trhu.Televizní kanál Travelxp přináší inspirativní náměty na cesty po celém světě. Návyky televizních diváků se za poslední dobu kvůli zřejmým důvodům dramaticky změnily, ale touha cestovat nikoliv, proto se cestovatelský kanál Travelxp těší stále většímu zájmu a pozornosti.Vše začalo v roce 2011 jasným záměrem zjednodušit a usnadnit cestování po světě všem lidem, kteří jsou srdcem milovníci cestování. Zrodil se kanál Travelxp. V roce 2014 spustil jako první na světě kanál 4K HLG HDR a představuje tak to nejlepší, co tato technologie nabízí. Kvalita 4K dokáže zprostředkovat skutečný zážitek, který ve svém detailu mnohdy předčí i realitu.je distribuován do více než 80 zemí světa, 200 milionů domácností na zeměkouli si tak může vybírat z více jak 1000 hodin cestovatelských pořadů ve 25 jazycích. V České republice a na Slovensku jsou k dispozici dvě verze Travelxp a to HD a 4K HLG HDR, každá s odlišným programem, plně v češtině a bez reklam.Rozmanitý obsah nabízí programy nádherně natočených exotických destinací a přibližuje velmi autenticky tamní kulturu a životní styl, historii, dobrodružství,přírodu a místní gastronomii. Dokumenty a cestopisy vznikají výhradně ve vlastní í produkci Travelxp. Divák se tak může kochat nejdivočejšími a nejkrásnějšími místy a zážitky z více jak 60 zemí světa. Travelxp se také pyšní nejobsáhlejší videotékou pořadů o cestování na světě v HD rozlišení a svým divákům nabízí i unikátní aplikaci.,“ uvedl generální ředitel Sumant Bahl.Travelxp je již nyní v nabídce operátorů Skylink , sledovanitv.cz, Lepší.tv, Slovak Telekom, T-Mobile, Orange Slovakia, Satro, Martico a dalších.V Česku a na Slovensku je tento jedinečný televizní program nově nabízen a zastupován společností Channels, která má bohaté zkušenosti s distribucí a podporou placených televizních kanálů.K jejím klientům patří několik zahraničních vysílatelů a žánrově rozmanité portfolio stanic jako Disney Channel, Disney Junior, BabyTV, National Geographic, National Geographic Wild, Euronews, Body in Balance, Volant.tv, Fuel TV, MyZen TV, Museum, Luxe.TV, Mezzo, Mezzo Live HD, iConcerts, C Music, korejská dramata SBS, Brazzers Tv Europe, Reality Kings TV, Babes TV adalší značky Mindgeek.redakce