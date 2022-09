One, Phoenix, Arte Deutsch a Tagesschau 24 upozorňují na vypnutí SD

DNES!

▲ Obr č. 1 - Textová informace o vypnutí na SD Tagesschau 24



▲ Obr č. 2 - Textová informace o vypnutí na SD ONE



▲ Obr č. 3 - Textová informace o vypnutí na SD Arte Deutsch



▲ Obr č. 4 - Textová informace o vypnutí na SD Phoenix



technické parametry - multiplex ARD Digital (SD) /bude vypnuto k 15.11.2022!/:

Technické parametry:

Některé z programů z německé veřejnoprávní ARD se chystají na ukončení satelitní distribuce v klasickém SD rozlišení. Na Astře budou tyto programy pokračovat v technicky kvalitnější verzi - v HD.Změny v distribuci se dotknou programůněmecké veřejnoprávní ARD a německo-francouzského kulturního kanáluv německé verzi. Tyto čtyři programy skončí v SD kvalitě k 15.11.2022. Nicméně již nyní (od 15. září) je do SD distribuce těchto programů vkládána rotující textová informace o chystaném zastavení SD modulace a nutnosti přeladění (přechodu) na HD distribuci stanice.Text se zobrazuje jen na těchto stanicích v SD a je tato zpráva cílená právě (zejména) na německé domácnosti, kteří doposud sledují programy jen v MPEG-2 v SD. Nutné je vyměnit přijímací zařízení za nové, které již bude minimálně podporovat MPEG-4 a HD, případě i HEVC a 4K rozlišení. Problém vyřeší nový televizor se satelitním tunerem, eventuálně set top box.ARD o vypínání SD zatím informuje občasným vkládáním zmíněného banneru do horní části obrazovky. Do 15. listopadu mají domácnosti čas na případnou výměnu přijímacího zařízení a naladění stanic v HD (jsou na jiných frekvencích).Od 15. listopadu bude vysílání čtyř vypínaných SD programů zcela překryto textovou informací o konci SD modulace programu. Na konci roku bude transpondér s těmito programy (freq. 10,744 GHz, pol. H) odpojen.satelit: Astra 1M (19,2°E)frekvence: 10,744 GHzpolarizace: horizontálnísymbol rate: 22000FEC: 5/6norma: DVB-Smodulace: QPSKsatelit: Astra 1L (19,2°E)frekvence: 11,053 GHzpolarizace: horizontálnísymbol rate: 22000 ksymb/sFEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKsatelit: Astra 1N (19,2°E)frekvence: 11,582 GHzpolarizace: horizontálnísymbol rate: 22000 ksymb/sFEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKsatelit: Astra 1N (19,2°E)frekvence: 11,494 GHzpolarizace: horizontálnísymbol rate: 22000 ksymb/sFEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKPodle informací infosatredakce