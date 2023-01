19,2E: Přicházejí nové klipové FTA kanály Deluxe

včera

▲ Obr č. 1 - Deluxe Rock - záběr z příjmu stanice



▲ Obr č. 2 - Deluxe Dance by Kontor - záběr z příjmu stanice



▲ Obr č. 3 - Deluxe Rap - záběr z příjmu stanice



▲ Obr č. 4 - Deluxe Flashback - záběr z příjmu stanice



technické parametry

Přes populární evropský satelitní systém Astra na pozici 19,2°E se vysílají další bezplatné ( FTA ) videoklipové stanice pod značkou Deluxe - konkrétně Deluxe Dance by Kontor, Deluxe Flashback, Deluxe Rap a Deluxe Rock.Nové stanice pod brandem "Deluxe" obsadily nový DVB-S2 multiplex na kmitočtu 12,699 GHz. Vysílání všech stanic je poskytováno v MPEG-4 (H.264) v klasickém SD rozlišení (720x576) se zvukem ve formátu MPEG (128 kbit/s). Stanice vysílají v rámci zkušebního provozu (zatím) nepřerušovaný blok videoklipů.Po zahájení pravidelného vysílání budou stanice nadále FTA a provoz bude financován z reklamy.Názvy jednotlivých programů jasně napovídají, co na daných stanicích mohou hudební fanoušci očekávat.je určena pro příznivce rapu a hip hopu,pro fandy taneční hudby, disco, dance a dalších stylů.osloví fanoušky rockové hudby aje retro hudební kanál, který nabízí to nejlepší z předchozích let a dekád.Čtyři nové hudební televize Deluxe jsou projekty německé společnosti Channel Factory. Ta získala zelenou na zasedání mediální rady Bavorského státního centra pro nová média BLM (Bayerische Landeszentrale für neue Medien) v závěru loňského roku.Channel Factory hodlá provozovat celkem 14 tématických stanic. Vedle čtyř již spuštěných stanic hodlá spustit desítku dalších programů - konkrétně čtyři reportážní programy: "XPLORE", "Hip Trips", "One Terra", "R-Adventure Channel", dva dokumentární programy: "History-TV", "Animals-TV" a také čtyři seriálové a filmové programy - "Crime Mania", "Series non stop", "Rediscover" a "Costumer only".Termín spuštění dalších programů zatím není známý.satelit: Astra (19,2°E)frekvence: 12,699 GHzpolarizace: vertikálníSR: 23500FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 10503video PID: 1023 (MPEG-4/SD)audio PID: 1024 (německy, MPEG)CA systém: žádný (FTA)service ID: 10504video PID: 1279 (MPEG-4/SD)audio PID: 1280 (německy, MPEG)CA systém: žádný (FTA)service ID: 10505video PID: 1535 (MPEG-4/SD)audio PID: 1536 (německy, MPEG)CA systém: žádný (FTA)service ID: 10506video PID: 1791 (MPEG-4/SD)audio PID: 1792 (německy, MPEG)CA systém: žádný (FTA)redakce