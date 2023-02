Atmedia: Televizní sledovanost v ČR se loni vrátila na hodnoty před pandemií

DNES!

Televizní sledovanost nejen v České republice vzrostla v letech 2020 a 2021 na rekordní hodnoty. Důvodem byla samozřejmě celosvětová pandemie covid-19 a s ní spojená opatření proti jejímu šíření. Sledování televize bylo jednou z nejčastějších aktivit, kterou lidé trávili doma čas

▲ Obr č. 1 - Televizní sledovanost se v Česku vrátila na hodnoty před pandemií (foto: Atmedia)



Televizní sledovanost se v roce 2022 vrátila na své průměrné hodnoty z let 2010 až 2019. Loňský rok také potvrdil, že je televizní sledovanost v České republice dlouhodobě stabilní a v posledních deseti letech mírně roste. Televizní diváci starší patnácti let trávili v loňském roce sledováním televize v průměru o 12 minut denně více v porovnání s rokem 2012

V Maďarsku se televizní sledovanost drží již tři roky na téměř 5 hodinách denně

Zatímco v předchozích dvou letech jsme mohli ve státech visegrádské čtyřky sledovat podobný trend ve formě nárůstu televizní sledovanosti, rok 2022 takový trend nepřinesl. V jednotlivých státech se televizní sledovanost vyvíjela rozdílným způsobem. Zatímco v České republice a na Slovensku se televizní sledovanost vrátila na hodnoty před pandemií, v Polsku naopak klesla pod čísla z roku 2019. Zcela výjimečným případem je Maďarsko, které potvrdilo svoji pozici země se silnými televizními diváky a udrželo si stejnou televizní sledovanost jako v letech 2020 a 2021

Mladší diváci sledují televizi méně, vrací se k ní po založení rodiny

Televizní sledovanost u mladších věkových skupin diváků v posledních letech klesá, na druhou stranu čas, který tráví sledováním televize, rozhodně není zanedbatelný. Například diváci ve věku 25-34 let sledují televizi v průměru přes 2 hodiny denně

