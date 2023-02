DIGI SK: Zařazení Canal+ Action, konec kanálů AXN

DNES!

Přidání Canal+ Action

Konec stanic AXN v DIGI SK

K 1.3.2023 chystá společnost DIGI Slovakia změny v programové nabídce. V uvedený den bude do platformy zařazen nový program Canal+ Action, který nabídne zákazníkům atraktivní obsah plný akčních filmů a seriálů.Nová stanice CANAL+ Action bude zařazena do satelitní i kabelové televize DIGI Slovakia a stane se součástí programového balíčku Premium.nabídne atraktivní obsah plný akčních seriálů a filmů a vybrané tituly exkluzivně v české a slovenské premiéře. Diváci se tak například mohou těšit na výjimečný snímek Expendables 2: Zpět do války a Plán útěku se Sylvesterem Stallonem, Arnoldem Schwarzeneggerem a dalšími legendami, oscarový Revenant Zmrtvýchvstání nebo diváky výborně hodnocený kanadský seriál Plán B. O tom, co všechno může způsobit návratv čase a změna běhu událostí.Programové tipy1.3.2023, 17:25 h - Plán B, 1.série, epizoda 14.3 2023, 20:05 h - Dvojitá identita7.3.2023, 21:00 h - 22 výstřelů8.3.2023, 20:05 h - Pomsta13.3.2023, 21:50 h - Ctihodný občanVe stejný den - 1.3.2023 - budou z nabídky DIGI SK vyřazeny programy AXN Czech, AXN White a AXN Hungary.redakce