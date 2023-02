Canal+ Action HD také v T-Mobile, DIGI SK a Slovak Telekom

DNES!

Nabídka skupiny CANAL+ je celosvětově do značné míry založena na atraktivních sportovních přenosech, filmech a seriálech. Vždy samozřejmě záleží na místních podmínkách, nicméně jsme přesvědčeni, že tato kombinace může dobře fungovat i u nás. Po loňském úspěšném vstupu do oblasti sportovního vysílání bychom se chtěli letos etablovat také na poli filmů a seriálů. Akční žánr se nám vzhledem k široké oblibě a kompatibilitě se sportem jeví pro start ideální. Věříme, že kvalitní obsah, navíc bez častého přerušování reklamními bloky v rámci jednoho pořadu, diváci ocení

▲ Obr č. 1 - Canal+ Action HD uvede film Všechno, všude, najednou (záběr z filmu) (foto: CANAL+)



▲ Obr č. 2 - Canal+ Action HD uvede film Nepostradatelní (záběr z filmu) (foto: CANAL+)



▲ Obr č. 3 - Canal+ Action HD uvede film Plán úteku (záběr z filmu) (foto: CANAL+)



Těší mě, že se nám podařilo pro CANAL+ Action získat bohatý a pestrý obsah. Na své si přijdou zájemci o čerstvé tituly, které mnohdy překračují samotný žánr akčních filmů a seriálů, ale i milovníci klasických snímků. Díky spolupráci se sesterskou společností STUDIOCANAL i produkcím, na kterých se sami podílíme, budeme po startu průběžně nabízet i množství exkluzivního a původního obsahu,“ konstatuje Aleš Fabík, exkluzivního a původního obsahu

Nová televizní stanice Canal+ Action HD začne na českém a slovenském trhu vysílat již 28. února 2023. Stanice se zaměří na akční filmy a seriály. Veškerý obsah bude mít český dabing.," říká Ladislav Řeháček, VP CANAL+ Luxembourg pro ČR a Slovensko.Nový programnabídne vybrané tituly exkluzivně v české a slovenské premiéře - například v předvečer březnového udílení Cen Akademie to bude akční komedie Všechno, všude, najednou, která je nominována na Oscara hned v 11 kategoriích. Diváci si tak budou moci naplno vychutnat aktuální filmový hit sklízející obdiv a chválu nejenom od návštěvníků kin, ale také od kritiků.Kromě premiérových titulů CANAL+ Action uvede také oblíbené akční evergreeny s hvězdnými herci. V březnu to budou třeba blockbustery Postradatelní 2: Zpět do války a Plán útěku se Sylvesterem Stallonem, Arnoldem Schwarzeneggerem a dalšími legendami. Během prvního měsíce vysílání bude k vidění také oscarový Revenant Zmrtvýchvstání s oceněným Leonardem DiCapriem nebo diváky výborně hodnocený kanadský seriál Plán B o tom, co všechno může způsobit návrat v čase a změna běhu událostí.,“ konstatuje Aleš Fabík, manažer projektu z CANAL+ Luxembourg.Stanici CANAL+ Action HD od svého spuštění 28.2.2023 najdou v televizních balíčcích zákazníci satelitní a internetové televize platforem Skylink a freeSAT. Od 1. března 2023 bude nová stanice také součástí balíčků a služeb operátorů T-Mobile, Slovak Telekom a Digi TV SK, kteří šíří i stávající sportovní kanály Canal+ Sport s přenosy z anglické fotbalové Premier League.Testovací vysílání Canal+ Action HD si mohou již nyní naladit zákazníci Skylinku na kmitočtu 11,973 GHz, polarizace vertikální, SR 29900, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK.redakce