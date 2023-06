Homatics Dongle G 4K - další multimediální přehrávač s Google TV

DNES!

Technická specifikace

Popis multimediálního přehrávače

Praktické zkušenosti

Závěr

Ve dnešní recenzi si představíme další multimediální 4K přehrávač, který nese označení. Multimediální zařízení má formu HDMI TV sticku a operačním systémem je Google TV ve verzi 11. Google TV je následovníkem operačního systému Android TV.Samotnou značku Homatics nemusím čtenářům webu parabola.cz nějak zvlášť představovat. Jedná se zejména o velmi populární a spolehlivé multimediální 4K přehrávače. Osobně jeden produkt z širokého portfolia značky Homatics používám k plné spokojenosti.Homatics Dongle G 4K je samozřejmě licencován společností Google a u produktů Homatics si můžete býti jisti softwarovou podporou. Operační systém Google TV, tak jako Android TV je přizpůsoben pro použití s televizorem.Srdcem multimediálního přehrávače je osvědčený čtyřjádrový výkonný procesor Amlogic S905Y4 (Cortex A-35) s výkonem 16500 DMIPS a taktovací frekvencí 2 GHz. TV stick pracuje v rozlišení 4K (3840x2160p, 60fps). Paměť flash (eMMC) má velikost 8 GB a paměť DDR RAM 2 GB.Nechybí ani podpora technologie vylepšení obrazové kvality HDR (High Dynamic Range) 10bit, HLG, VP9 10 bit a podpora Bluetooth 5.0.Velkou výhodu tohoto HDMI sticku je možnost připojení k Internetu nejenom přes WIFI-5, ale i prostřednictvím Ethernetu 100 Mbps.Tradičně součástí balení u produktů Homatics je perfektní bluetooth dálkové ovládání s několika málo tlačítky.• Operační systém: Google TV (verze 11)• Čipová sada: AMLogic S905Y4 16500DMIPS• 2 GB DDR RAM• 8 GB Flash eMMC• RJ45 Ethernet LAN konektor• Wi-Fi 5 2.4G/5G• Bluetooth 5.0• HDMI 2.1 / HDCP 2.2• Video rozlíšenie: 4K, 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p• Podpora kodeku AV1• Dolby Audio• 1X USB Type-C• Video File Format: *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm and *.jpg• Video decoding:AV1 MP-10@L5.1 up to 4Kx2K@60fpsVP9 Profile-2 up to 4Kx2K@60fpsH.265 HEVC MP-10@L5.1 up to 4Kx2K@60fpsAVS2-P2 Profile up to 4Kx2K@60fpsH.264 AVC HP@L5.1 up to 4Kx2K@30fpsMPEG-4 ASP@L5 up to 1080P@60fps (ISO-14496)WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P@60fpsAVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile up to 1080P@60fpsMPEG-2 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-13818)MPEG-1 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-11172)RealVideo 8/9/10 up to 1080P@60fps• Audio File Format: MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg and programmable with 7.1/5.1 down-mixing• Rozměry (Š × V × H): 53 x 151,5 x 14,5 mmPomocí multimediálního TV sticku můžete téměř z každé „hloupé“ televize vytvořit SMART TV, stačí jen jeden volný HDMI vstup na TV. Navíc většina SMART TV je mnohem pomalejší než použití tohoto multimediálního sticku, který jede jako blesk. Dále řada SMART TV má pouze aplikace vyrobené pro konkrétní značku TV, např. Samsung s operačním systémem Tizen.TV stick Homatics Dongle G 4K používá oficiální operační systém Google TV ve verzi 11 a obsahuje řadu již nainstalovaných aplikací, jako např. aplikace Netflix, Prime Video, Disney+ a nechybí ani funkce HDMI CEC.Operační systém Google TV by měl aplikace vyhledávat automaticky přes vyhledávání v aplikacích na hlavní obrazovce, to však ještě není dotaženo do konce, pokud je zvolen český jazyk menu. Stačí na chvíli přepnout na angličtinu a již vyhledávání pracuje bez problémů i přes hlavní obrazovku.Druhou možností jak nainstalovat aplikace je přímo z Google play obchodu, tato aplikace je však v operačním systému trochu skryta, na rozdíl u Android TV, kde si ji můžete dát na hlavní obrazovku.Pro vyhledávání můžete použít virtuální klávesnici, ale také hlasové vyhledávání. To je opravdu velmi příjemná funkce, na kterou si rychle zvyknete.Napájení TV sticku je zajištěno přes micro USB (OTG) port na jeho boční straně, příslušný napájecí adaptér a kabel je součástí balení.Tento stick navíc obsahuje USB-C konektor, ke kterému můžete pomocí redukčního kabelu připojit USB disk nebo USB Hub pro připojení více zařízení.Zařízení má vestavěné připojení WI-FI 5 dual band 2,4/5 GHz. Nechybí ani nainstalovaný Chromecast, takže není problém zobrazit obsah vašeho smartphonu, tabletu či PC na televizoru, ke kterému je tento HDMI TV stick připojen.Homatics Dongle G 4K má k dispozici ale i připojení přes klasický Ethernet 100 Mbps, což u TV sticku je věc zcela nadstandardní.Homatics Dongle G 4K je HDMI TV stick šedé barvy na kterém naleznete jen jednu LED kontrolku (signalizující provoz). Z boku se nachází tlačítko pro zapnutí/vypnutí zařízení, dále konektor micro USB pro připojení napájecího adaptéru a USB-C port pro připojení externího zařízení. Rozměry jsou 53 x 151,5 x 14,5 mm (Š × V × H).Součástí balení je stručný návod k obsluze, napájecí zdroj 5V/1A včetně příslušného napájecího kabelu.Po zapnutí multimediálního přehrávače se spustí instalační průvodce, který je poněkud zdlouhavější než u Android TV. Nejprve je požadováno spárování dodaného dálkového ovladače s boxem. Poté již dálkové ovládání funguje v režimu Bluetooth. Směrovost dálkového ovládání je tak neomezená. Dále jste dotázáni na komunikační jazyk a zemi instalace.Dále jste vyzvání, abyste HDMI TV stick nastavili podle aplikace Google Home ve vašem smartphone. Tuto aplikace na svém smartphone nemám nainstalovanou, proto jsem stisknul šipku dolů, aby průvodce pokračoval dále na TV.Následuje dotaz, zda jste připojeni přes Ethernet. Poté se musíte přihlásit do svého účtu na Google. Následuje mnoho různých potvrzení a instalace některých vybraných aplikací (to trvá poněkud déle).Nakonec se objeví hlavní obrazovka Google TV. Ta je velmi podobná jako u Android TV.Na hlavní obrazovce najdeme oblíbené aplikace, které systém právě předinstaloval. Ikonky aplikací si můžeme uspořádat. Oblíbených aplikací může být na domovské obrazovce zobrazeno maximálně 12. U Android TV to nebylo nijak omezeno.Operační systém Google TV, na rozdíl od systému Android TV, umí vytvářet uživatelské profily. Každý uživatel tak má na hlavní obrazovce svoje oblíbené aplikace.Vaše dálkové ovládání slouží zároveň jako mikrofon pro vyhledávání. Stačí jen stisknout příslušné tlačítko na dálkovém ovladači a nyní již můžete vyslovit vaše přání, kterou aplikaci, video nebo hru má systém nalézt. Někdy se stane, že se objeví při vyhledávání chybové hlášení.V nastavení videa je možná stanovit režim obrazu HDR nebo SDR a upravit rozměr obrazu, aby přesně kopíroval obrazovku vaší TV. Samozřejmostí je nastavení video rozlišení až do 4K.Dálkové ovládání je jednoduché s minimálním množstvím tlačítek. Pracuje se s ním bezvadně. Ovládání zároveň slouží i pro regulaci zvuku, jeho vypnutí a jsou zde tlačítka pro přepínání programů, ty se velmi hodí v OTT/IPTV aplikacích. Jedno tlačítko „raketka“ je programovatelné, zde si zvolíte, jakou aplikaci spustí.Tento TV stick lze použít i pro hraní náročnějších her, pokud máte příslušný gamepad, připojený k tomuto zařízení přes Bluetooth.Tak jako u jakéhokoliv jiného multimediálního přehrávače, tak i zde jsem si nainstaloval některé IPTV/OTT populární aplikace, ke kterým máme v redakci díky provozovatelům IPTV/OTT služeb přístup: Skylink Live CZ• Skylink Live SK• HD Austria (obdoba Skylink Live pro službu HD Austria)• Antik TV pro STB• Lepší TV• Sledování TV• Prima+ Telly TV• HBO MAX• FimBox+• České Televize• Zdarma TVUvedené aplikace pracovaly s tímto zařízením zcela bez problémů.Dále by měly být funkční aplikace (tyto aplikace nebyly testovány, protože provozovatele neprojevili zájem představit své služby čtenářům webu parabola.cz):• O2 TV (verze 2.0)• MAGENTA TV (bývalý T-Mobile TV)• Magio GO• Disney+• Prime Video• Netflix• SkyShowtime• VOYOInterní paměť je dle výrobce 8 GB, reálně máte k dispozici cca 4,8 GB. To jistě dostačuje pro méně náročného zákazníka, který má několik oblíbených aplikací (např. pro výše uvedený seznam aplikací, což je jistě docela slušné).Opět si některé služby představíme podrobněji, protože určitě stojí za vaši pozornost.V aplikace, kde máme díky provozovateli k dispozici nabídku Premium, je aktuálně 196 kanálů. Provozovatel neustále zlepšuje své služby pro své zákazníky, zařazuje nové kanály a upravuje aplikaci. Často nabízí i různé akce, kde některé programy zařazuje jako ochutnávku pro diváky se základním tarifem.Seznam programů naleznete na webu provozovatele zde Perfektně zpracovaný přehled programů, kde se divák dozví v jaké technické kvalitě je program k dispozici, na kolik dní je k dispozici archív pořadů, v jakém balíčku je program poskytován a jaké jsou k dispozici audio stopy, případně titulky.U programů České televize (ČT1, ČT2 a ČT :D /art) je k dispozici archív pořadů až na 30 dnů nazpátek. Archív na 30 dnů je k dispozici také u programů slovenské veřejnoprávní televize RTVS (Jednotka a Dvojka). U většiny ostatních kanálů je k dispozici archív pořadů na 7 dní zpět.Služba poskytuje excelentní kvalitu obrazu a velmi pohodlné ovládání. Za jedno předplatné můžete mít službu nainstalovánu na dvou Smart TV / Android TV boxech /Apple TV boxech a na 50(!!) mobilních zařízeních.S balíčkem Premium máte 120 hodin pro nahrávky. Nahrávky můžete mít uloženy až 6 měsíců!! To je maximum co se na trhu nabízí. Součástí balíčku Premium je také přístup do filmotéky FilmBox OD a do filmotéky HBO Max.V době psaní článku nabízel provozovatel služby balíček Základ za 1 Kč na měsíc v rámci promo akce. Součástí nabídky jsou také UHD (4K) kanály Extasy 4K, Nasa TV UHD, FunBox UHD a Love Nature 4K.Dále se podíváme na oblíbenou aplikaci, kde máme díky provozovateli k dispozici nabídku Lepší TV Klasik. Tato nabídka obsahuje aktuálně 142 programů a k dispozici je archív programů až na 30 dní zpět.Pokud si objednáte vyšší balíček Lepší TV Max, získáte 152 programů a k dispozici budete mít archív programů až na 100 dní zpět! Uvedených 100 dnů je pouze u vybraných programů, nicméně žádný další operátor tuto službu na trhu nenabízí.Archív 100 dní zpět je k dispozici u všech programů ČT (s výjimkou ČT Art), skupiny Barrandov, Seznam TV, Hobby TV, Relax TV, Mnam TV, Noe TV, Rik TV, Arena Sport 1 a 2, Sport 5, Red Bull TV, RTVS 1, 2, 24, Travel XP, UP Network, Leo TV, Extasy TV a English Club TV.Ostatní programy mají k dispozici archív na 7 nebo 30 dní zpět. Programy skupiny Nova a Prima mají archív na 7 dní zpět. To je shodné s nabídkou Lepší TV Klasik. Nahrávat sice můžete neomezeně, ale nahrávka je uložena na dobu 30 dní od data vysílání pořadu.Provozovatel služby v době psaní článku nabízel všechny tři balíčky (Mini, Lepší TV Klasik, Lepší TV Max) za akční cenu 1 Kč na 10 dní bez závazku. K dispozici jsou také čtyři kanály v UHD (4K) kvalitě: Extasy 4K, Nasa UHD , Love Nature 4K a Lounge TV 4K. Ovládání aplikace je výborné, tak jako obrazová kvalita obrazu.Seznam programů naleznete na webu provozovatele zde . Provozovatel služby také nabízí ochutnávky některých programů z vyšších balíčků pro diváky se základním tarifem MINI.Rovněž jsem otestoval aplikaci. Služba Antik TV je dostupná jak v Česku, tak i na Slovensku. I zde provozovatel nabízí ochutnávky programů pro základní balíček.V Česku nejvyšší balíček Antik TV obsahuje aktuálně 161 programů a můžete ho současně provozovat na 4 zařízeních (na dvou SmartTV/boxech a na dvou mobilních zařízeních). Na Slovensku balíček Antik TV obsahuje aktuálně 182 programů.Na Smart TV/boxech je k dispozici archív na 20 dní zpět. Na mobilních zařízeních je archív 10 dní zpět. Archív je dostupný pouze u vybraných programů.Jako jediná služba u nás nabízí přehrávání programů v HD kvalitě skupiny Prima bez reklam a to bez doplatku! U ostatních operátorů je nutno za tuto službu zaplatit zvláštní příplatek. Kvalita obrazu záleží na konkrétním programu, nicméně služba je nabízena za velmi atraktivní cenu.Ve vstupním českém balíčku se nachází aktuálně 15 programů. Jsou zde všechny programy ČT v HD kvalitě, Seznam TV v HD kvalitě, slovenské programy RTVS (Jednotka, Dvojka, 24) v HD kvalitě, Noe TV, Haha TV HD, Nasa HD, Piánko TV a regionální programy Praha TV a Brno TV také v HD kvalitě. Stačí se jen zaregistrovat a vstupní balíček můžete zdarma sledovat bez časového omezení, navíc máte k dispozici archív!Antik TV na Slovensku má také zcela zdarma vstupní balíček ve kterém se aktuálně nachází 9 programů. Jsou zde programy RTVS (Jednotka, Dvojka, 24) v HD kvalitě, NASA TV HD, Piánko TV, TV9 HD, CETV HD, TV8 HD a TV LocAll. Opět se stačí jen zaregistrovat a vstupní balíček můžete zdarma sledovat bez časového omezení, navíc máte opět k dispozici u řady programů archív.Dále jsem vyzkoušel aplikaci. Zde provozovatel nenabízí všechny programy, co jsou vysílány na satelitu. Archív programů je k dispozici na 7 dní zpět. Divák si může vytvářet tzv. záložky, což je vlastně nahrávání programů. Kvalita obrazu je výborná.Velkým lákadlem pro sportovní fanoušky jsou kanály Canal+ Sport 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 v HD kvalitě. Na těchto programech se vysílají přenosy z anglické Premier League.Při přetáčení pořadů z archívu ze stanic skupiny Prima je nutno vždy zhlédnout reklamu, ale omezenou pouze na 3 minuty.Streamovací služba společnosti FTV Prima nese označení, kde mimo jiné najdete i archív pořadů vysílaných na programech skupiny Prima a řadu dalších pořadů. Do aplikace Prima+ se musíte přihlásit.K dispozici jsou tři tarify. První tarif Free nabízí archív pořadů s reklamou a více než 150 českých a zahraničních titulů. Kvalita pořadů je pouze SD a je zcela zdarma.Náročnější divák si může zvolit ze dvou placených tarifů. Tarif Light za 99,-Kč/měsíc nabízí reklamní bloky zkrácené o 50 procent, více než 2000 českých a zahraničních titulů, předpremiéry seriálů a seriály Prima ORIGINALS. Poskytovaná kvalita pořadů je v HD rozlišení.Nejvyšší tarif Premium, který máme v redakci díky provozovateli FTV Prima k dispozici, je za cenu 149,- Kč/měsíc. Tento tarif má shodnou nabídku s tarifem Light. Oproti tarifu Light nabízí navíc sledování pořadů zcela bez reklam a ve Full HD kvalitě.Můžete si označit svoje oblíbené filmy a seriály a ty pak najdete na záložce „Moje“.Zajímavostí může být aplikace, kterou naleznete v Google Play obchodu. Rutube je ruská video platforma, která obsahuje i live streamy některých ruských federálních a regionálních programů. Dostanete se tak bezplatně k řadě ruským televizním programům.Nechybí zde ani hlavní ruský federální program „Perviy kanal“ (Первый канал) v HD kvalitě. Je zde dostupná dokonce moskevská verze tohoto programu, nikoliv verze mezinárodní. Pořady na které nemá vysílatel vysílací práva, jsou geoblokovány. Tato stanice je na tzv. sankčním seznamu EU proti Ruské federaci a nesmí být vysílána na evropských satelitech.K dispozici jsou i ruské státní televize provozovatele VGTRK jako je Rossiya 1 HD (Россия 1) a Rossiya 24 (Россия 24).Pro přehrávání multimediálních souborů jsem si nainstaloval SUN player. Stick přehraje velké množství multimediálních souborů, včetně videí s kodekem AV1.Pokud se vám něco nepodaří přehrát se SUN přehrávačem, doporučuji použít KODI, GUI je ve video rozlišení 1080p. Přehrávání 4K videí je zcela bezproblémové.S tímto HDMI TV stickem fungují streamovací službya další videotéky až do rozlišení 4K. Zařízení má všechny příslušné licence.Homatics Dongle G 4K má již předinstalovanou funkci Chromecast. Díky této funkci můžete streamovat obsah téměř z každého smartphone, tabletu nebo notebooku do tohoto zařízení.Zahřívání HDMI TV sticku je standardní.Homatics Dongle G 4K je rychlý multimediální 4K přehrávač s oficiálním operačním systémem Google TV verze 11. Zařízení se vyrábí ve formě HDMI TV sticku a obsahuje všechny potřebné licence od společnosti Google.Přehrávač je vhodný pro příjem různých IPTV/OTT služeb jako je Netflix, Skylink Live, Telly TV, Antik TV, Sledování TV, Lepší TV, HBO Max apod. Podrobný přehled jsem uvedl v článku.Součástí balení je výborné dálkové ovládání pracující v režimu Bluetooth. Zařízení má zabudovaný Chromecast, takže snadno můžete streamovat obsah vašich mobilních zařízení nebo PC přímo do boxu a vidět tak na obrazovce TV. Vyzdvihnul bych možnost připojení k Internetu nejen pomocí WI-FI 5, ale také pomocí Ethernetu 100 Mbps.Za zapůjčení multimediálního přehrávače děkuji společnosti AB-COM, s.r.o. Tento multimediální 4K přehrávač mohou zákazníci z Česka i Slovenska zakoupit na e-shopu dovozce:Doporučená maloobchodní cena: 1558,- CZK s DPH nebo 64.90,- € s DPHIng. Martin Švehlík