Arena na Rai1 opět s hity několika dekád

Veronská aréna bude již třetí rok po sobě hostit hudební show Arena. Na diváky čekají tři večery plné skvělé hudby od šedesátých let minulého století až po nové milénium.Po velkých úspěších v letech 2021 a 2022 se italská veřejnoprávní Rai rozhodla připravit v pořadí již třetí ročník hudební. Na diváky letos čekají i hity prvních deseti let nového století a živá vystoupení interpretů italské a mezinárodní hudební scény. Na jednom pódiu se postupně vystřídá 40 umělců, kteří připomenou své největší hity. Show plnou hitů pop, rock a dance hudby hostit Amadeus, kterého diváci mohou znát z předchozích ročníků ale i jako průvodce hudebním festivalem Sanremo.Arena bude rozdělena do tří večerů a televizní staniceje divákům nabídne v hlavním vysílacím čase v sobotu 23. září, ve středu 27. září a třetí večer s hudební Arenou je naplánována na středu 4. října 2023. Stanici Rai1 je možné přijímat zcela zdarma ( FTA ) ve vysokém rozlišení obrazu ( HDTV ) z evropského satelitního systému Eutelsat Hot Bird (13°E) s parabolami běžných rozměrů. Program Rai1 je také v nabídkách vybraných televizních operátorů v Česku a na Slovensku.satelit: Eutelsat Hot Bird (13°E)frekvence: 11,766 GHzpolarizace: vertikálníSR: 29900 ksymb/sFEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKA kdo na hudební show ve veronské Areně vystoupí? Fanoušci se mohou těšit například na vystoupení interpretů jako jsou Simple Minds, Haddaway, Rednex, Blue, Ice MC, Laid Back, Haiducii, Whigfield či Eiffel 65.* Trevor Horn (The Buggles) “Video Killed The Radio Star”* Simple Minds “Don’t You (Forget About Me)”* Paola & Chiara “Vamos A Bailar”* Haddaway “What Is Love”* Las Ketchup “Aserejé”* Alan Sorrenti “Figli delle stelle”* Captain Sensible “Wot”* Irene Grandi “Bruci la città”* Tavares “More Than A Woman”* Iva Zanicchi “Zingara”* Rednex “Cotton Eye Joe”* Adriano Pappalardo “Ricominciamo”* Doctor & The Medics “Spirit In The Sky”* The Sugarhill Gang “Rapper’s Delight”* Renga Nek “Angelo” a “Laura non c’è”* Blue “One Love”* Kool & The Gang “Celebration”* Gala “Freed From Desire”* Lorella Cuccarini “La notte vola”* Jimmy “Bo” Horne “Gimme Some”* Le Vibrazioni “Dedicato a te”* Ice Mc “Think About The Way”* Plastic Bertrand “Ça Plane Pour Moi”* Amedeo Minghi “1950”* Mietta “Angeli noi”* Haiducii “Dragostea Din Tei”* Orietta Berti “Fin che la barca va”* The Rubettes “Sugar Baby Love”* Jalisse “Fiumi di parole”* Laid Back “Sunshine Reggae”* Natalie Imbruglia “Torn”* George McCrae “Rock Your Baby”* Madcon “Beggin’”* Stadio “Grande figlio di puttana”* Alexia “Hu La La La”* Howard Jones “What Is Love”* Valeria Rossi “Tre parole”* Michele Zarrillo “Una rosa blu”* Pino D’Angiò “Ma quale idea”* Cecilia Gayle “El Pam Pam”* Whigfield “Saturday Night”* Mal “Furia”* The Show “Mamma Mia”* Eiffel 65 “Blue - Da Ba Dee”Martin Vyleťal