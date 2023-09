DTX a Discovery Science ukončí vysílání

DNES!

Dva dokumentární programy z portfolia společnosti Warner Bros. Discovery (WBD) budou uzavřeny. Provozovatel ukončí distribuci kanálů Discovery Science a DTX (Discovery Turbo Xtra).Obě stanice budou vysílat do 31.12.2023. Potom budou bez náhrady ukončeny. Konec těchto kanálů se týká všech distribučních platforem - satelit, kabelová televize, OTT/IPTV.O svém záměru ukončit provoz těchto stanic již provozovatel informuje televizní operátory na jednotlivých trzích.prezentuje nejzajímavější otázky technologie a vědy. Kanál vysvětluje největší technologické projekty, ukazuje zajímavé trendy ve výzkumu, baví diváky úžasnými přístroji a novinkami, představuje nejmodernější praktická využití nových technologií a průlomové objevy.Některé pořady Discovery Science najde divák ve vysílání hlavního kanálu Discovery Channel.je televizní stanice skupiny Discovery zaměřená zejména na muže ve věku od 18 do 45 let, kteří milují automobilové sporty a extrémní zábavu. Klíčovými slovy DTX jsou jednoznačně rychlá auta,jídlo, peníze a samozřejmě všechny druhy sportu. Program DTX provede diváky světem rychlých kol, adrenalinu a extrémních pravidel.redakce