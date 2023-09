ČT3 se vrátí příští rok na podzim, nejpozději na jaře

DNES!

▲ Obr č. 1 - Hlasatelky na ČT3 (foto: ČT)



▲ Obr č. 2 - ČT s informačním spotem k ukončení ČT3. Záběr z info spotu (archivní záběr)



Již příští měsíc usedne do ředitelského křesla na Kavčích horách nový šéf Jan Souček. Ten dnes představil své plány ohledně dalšího směřování veřejnoprávního média. Jedním z kroků je návrat kanálu ČT3 na televizní obrazovky.Jan Souček se 1. října 2023 ujme funkce generálního ředitele České televize (ČT). Spolu s ním nastoupí nový top management.Nový šéf bude mít před sebou řadu výzev - hodlá zvýšit investice do online obsahu, přitahovat mladší publikum či obnovit vysílání ČT3.ČT spustila novou programovou službu s názvem ČT3 na prahu pandemie v březnu 2020. Vysílání cílilo na nejzranitelnější skupinu diváků - na seniory. Divákům přinášela praktické informace k pandemii a přinášela jim úspěšně pořady z bohatého archívu České televize - starší seriály, filmy, hudební a zábavní pořady. Díky ČT3 se na obrazovku vrátily některé pořady po mnoha letech - například první vydání varietního show Televarieté, revue Dva z jednoho města či Jedeme dál, seriály jako Píseň pro Rudolfa III., Bambinot, show Zpívá celá rodina či soutěž O poklad Anežky České.Stanice ČT3 zpočátku vysílala v omezeném čase od 9:00 do 17:25 hodin, postupně vysílací čas rozšiřovala na vysílání cca 20 až 22 hodin programu denně. Původně dočasný kanál ČT3 se stal trvalou součástí nabídky služeb veřejnoprávního vysílatele.V květnu loňského roku vedení ČT oznámilo razantní škrty - propuštění některých zaměstnanců, omezení výroby pořadů, prodej některých vysílacích práv na sportovní přenosy ale také uzavření kanálu ČT3. Stanice se s diváky rozloučila v noci na Nový rok 2023. Všechny nepopulární kroky reagovaly na prudký růst inflace, energií na straně jedné a nezměněnou výši koncesionářského poplatku ve výši 135 Kč měsíčně od roku 2008, na straně druhé.Obnovená ČT3 se má na televizní obrazovky vrátit na podzim 2024 až na jaře 2025. Tedy nejdříve za rok. Stanice bude vysílat v inovované podobě. Vysílání se zaměří na diváky ve zralém věku a na jejich aktivní životní styl odpovídající současnosti.redakce