Před startem další dekádová hudební FTA stanice

▲ Obr č. 1 - Statická obrazovka, která se objevuje v bloku mezi klipy na stanici That's 90s



technické parametry:

▲ Obr č. 2 - Footprint satelitu Astra 2F, britský paprsek



V dohledné době zahájí pravidelné vysílání další bezplatná ( FTA ) hudební televize zaměřená na hudbu jedné dekády. Stanice rozšíří stávající pestrou nabídku videoklipových kanálů vysílaných zcela zdarma.Na britských ostrovech se připravuje start další volné videoklipové televize ze skupiny That's TV. Nová stanice se bude jmenovata jak samotný název napovídá, bude věnován hudební produkci z 90. let minulého století.Testovací vysílání je již od úterý v provozu na satelitu Astra 2F (28,2°E), na kmitočtu 11,344 GHz s vertikální polarizací. Bohužel, transpondér pracuje v britském svazku, což znamená, že pokrytí je primárně nasměrováno na britské ostrovy a směrem do zbytku Evropy signál slábne. S parabolami o větším rozměru je možný příjem v některých oblastech i v Čechách. Šance rozšířit si volnou nabídku ze satelitu a "lovení" dalšího programu z kosmu.satelit: Astra 2F (28,2°E)frekvence: 11,344 GHzpolarizace: vertikálníSR: 27500FEC: 5/6norma: DVB-Smodulace: QPSKpokrytí: UK(dočasný) název:service ID: 55207video PID: 2352 (MPEG-2/SD)audio PID: 2326 (anglicky, MPEG)CA systém: žádný (FTA)Stanice se vysílá na pozici s dočasným názvem 55207, což značí, že je vysílání v testovacím režimu. Aktuálně je vysílání složeno z proudu videoklipů, reklamní bloky zatím zde nejsou. Občas se vysílá statická obrazovka s logem stanice a informací "Coming soon" (Vysílání bude spuštěno brzy).V současné době tvoří skupinu kanálů That's TV čtyři programy - hlavní hudební a zábavní kanál That's TV a dále stanice věnované hudbě jedné dekády -. Rodinu stanic brzy rozšíří zmiňovaný kanál. Všechny tyto stanice se vysílají volně (FTA) z pozice 28,2°E. K divákům v celé Evropě se dostávají jen dva z těchto programů - hlavní stanice That's TV a That's 60s. Program That's TV vysílá i bloky z hudebních stanic That's 70s a That's 80s. Je to alespoň malá náhrada za distribuci odstatních stanic v britském svazku.Vedle zmíněných stanic skupiny That's TV se vysílají na pozici 28,2°E a to do celé Evropy další videoklipové stanice - zmiňme, především nejbližší konkurenci - NOW TV, která zde divákům nabízí dva programy věnované hudbě jednoho desetiletí -. Vedle těchto stanic oslovuje své hudební fanoušky rockově zaměřeným programemredakce