Ladíme další programy v HbbTV

DNES!

Česká televize

▲ Obr č. 1 - HbbTV aplikace České televize, vysílání ČT Sport plus



▲ Obr č. 2 - HbbTV aplikace České televize, příjem jednoho z kanálů ČT Sport plus



▲ Obr č. 3 - HbbTV aplikace České televize, nabídka Panorama



TV Nova

▲ Obr č. 4 - HbbTV aplikace TV Nova, nabídka TN Live





▲ Obr č. 5 - HbbTV aplikace TV Nova, příjem stanice Nova Lady HD

Televize Seznam

▲ Obr č. 6 - HbbTV aplikace Televize Seznam, odkaz na živé vysílání



TV Noe

▲ Obr č. 7 - HbbTV aplikace TV Noe, příjem bonusové Noe+



TV Óčko

▲ Obr č. 8 - HbbTV aplikace TV Óčko, příjem bonusové Óčko Expres



Retro Music Television

▲ Obr č. 9 - HbbTV aplikace Retro Music Television, bonusový kanál KRB



RTVS, TV Markíza, TV JOJ

Nabídku satelitních a pozemních programů si mohou diváci poměrně jednoduše rozšířit zcela zdarma o další televizní stanice - prostřednictvím tzv. červeného tlačítka, což je komerční označení pro služby poskytované skrze HbbTV (Hybrid Broadcast Brodband TV).Co HbbTV nabízí? Nabídka je poměrně široká - od zpravodajství, včetně fotografií, sportovních výsledků, předpovědí počasí, her a video archívů i živé vysílání a to jak běžných stanic, tak i speciálních, připravených pro internetovou distribuci. Řadu vlastností a možností HbbTV server parabola.cz představil formou několika článků. Dnes přijdou na řadu další - chcete-li bonusové - stanice.Nabídka bonusových stanic se liší podle provozovatele. Nespornou výhodou je, že díky HbbTV aplikacím tyto doplňkové stanice (či obsah) se dostanou (dostane) k dalším divákům.Pro sledování a využívání služeb na bázi HbbTV je nutný televizor nebo set top box s podporou HbbTV a internetové připojení. Veškerý obsah (na vyžádání) je totiž přijímán z internetu. nezbytný je satelitní (Astra, 23,5°E) nebo terestrický tv signál.Při této příležitosti upozorňujeme, že tento text je připravován v České republice. Nabízený obsah v zahraničí nemusí být dostupný a to především z důvodu omezení vysílacích práv. Článek se zaměřuje na živé vysílání a doplňkový obsah (ne televizní archívy - o tom byl jiný článek).Veřejnoprávní vysílatel Česká televize (ČT) provozuje sportovní kanál ČT Sport. Ten je dostupný na všech distribučních platformách. Řada sportovních přenosů se hraje ve stejný čas. Pro programové oddělení je to vždy "noční můra" - jaký vybrat přenos do vysílání? Vedle ČT Sport s vysíláním sportu v minulosti častokrát "vypomohla" stanice ČT3 . Po jejím zrušení se sport občas objeví na ČT2. Jde ale jen o vybrané přenosy. Druhý program ČT nemá v úmyslu řešit časovou kolizi u sportovní přenosů. Proto je tu stanice ČT Sport plus.Možná jste již o ČT Sport plus slyšeli - jde o eventový kanál (resp. eventové kanály), který vysílá (vysílají) v době, kdy vysílání ČT Sport je obsazeno jiným dříve dohodnutým přenosem. Výhodou je, že takových eventových kanálů může ČT provozovat několik souběžně, což se například dnes (3.9.2023) dokonce stalo. Oba provozované kanály se vysílaly pod stejným názvem a logem ČT Sport plus.Jak se k vysílání ČT Sport plus dostat? Červené tlačítko na vybraném programu ČT. Na hlavní obrazovce stisknout zelené tlačítko (Online vysílání).Z hlavní obrazovky HbbTV České televize lze najít další obsah i pod odkazem Panorama s živými záběry kamer z horských oblastí. Divák již nemusí čekat na vysílání Panoramy na ČT Sport, stačí si spustit HbbTV appku ČT.Komerční televizní skupina Nova nabízí divákům přes červené tlačítko rovněž něco navíc. Patrně největším tahákem je její eventový kanál TN Live jejího internetového portálu tn.cz. Kanál TN Live vysílá rozhovory a talk show s osobnostmi kultury a politiky. V době, kdy není dostupný žádný obsah, je možné místo živě moderovaných pořadů sledovat živý přenos z Karlova mostu.Jak se dostat k vysílání TN Live? Na některém z programů skupiny Nova po zobrazení nabídky stisknout modré tlačítko na dálkovém ovladači, což je přímá volba k vysílání TN Live.V hlavní Hbb TV nabídce skupiny Nova se nachází také živé vysílání nejnovějšího lineárního kanálu Nova Lady v HD rozlišení.V HbbTV aplikaci celoplošné televize Seznam je pouze dostupné živé vysílání (položka v menu "živé vysílání"). Bonusový živý obsah zde není.Ve výčtu bonusového obsahu nesmíme zapomenout ani na nabídku křesťanské televize Noe. Ta nabízí svým divákům prostřednictvím své HbbTV aplikace přístup k sesterskému kanálu Noe+, jenž byl spuštěn v závěru loňského roku. Stanice není dostupná celoplošně v pozemním vysílání a ani na satelitu. Přístup k vysílání přes červené tlačítko je tedy způsobem, jak oslovit diváky Noe s doplňkovým obsahem.Hudební televizní skupina Óčko provozuje vlastní HbbTV aplikaci. V ní najdeme položku "EXPRES", což je odkaz na živé vysílání hudební televize Óčko Expres. Stanice se tímto dostává ke všem divákům (s HbbTV) přes pozemní vysílače a satelit Astra.Diváci videoklipového kanálu Retro Music Television najdou v HbbTV menu této stanice položku "KRB", což je nonstop stream s pohledem do hořícího krbu, včetně zvukové stopy.Slovenská veřejnoprávní RTVS přináší pod odkazem "ARCHÍV" přístup k živému vysílání programů Jednotka a Dvojka. Další (bonusový) obsah momentálně není poskytován.Podobně TV JOJ nabízí v HbbTV přístup k živému vysílání programů TV JOJ, JOJ PLUS a WAU pod odkazem TV PROGRAM. Doplňkové či bonusové kanály zde nejsou.V případě skupiny Markíza není v HbbTV dostupné živé ani bonusové vysílání. Podobně jako u sesterské české TV Nova je zde možnost sledování obsahu z placeného portálu VOYO.redakce