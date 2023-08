Kdy odstartují nové kanály TV Prima?

DNES!

▲ Obr č. 1 - Marek Singer, generální ředitel FTV Prima (foto: FTV Prima)



Tato informace sice zazněla na Digimedia, ale je to trochu jinak. Jako skupina Prima máme u Českých radiokomunikací zablokovanou určitou kapacitu na vysílání svých kanálů. Kolik tam pak nasázíme kanálů, je jen na nás

Určitě mě ještě jeden kanál, možná dva kanály, které by šly realizovat, napadají, ale vždy je to otázka ekonomiky. Neříkám, že už nic nespustíme, ale nemyslím si, že to bude v horizontu týdnů či měsíců. Budujeme to portfolio tak, aby se nám kanály nepřekrývaly a zasahovaly další cílovky

Před časem se objevila informace o chystaných programech české mediální skupiny FTV Prima. Kdy TV Prima programové novinky spustí a co případně nabídnou?Na nedávné konferenci Digimedia byla uvedena informace o třech nových programech televizní skupiny Prima, které by se měly objevit v pozemním vysílání a kde již mají vyčleněnou datovou kapacitu.," tvrdí Marek Singer, generální ředitel FTV Prima.," uvedl na dotaz webu parabola.cz Marek Singer.Podle dříve zveřejněných informací by měla FTV Prima provozovat jeden program v HD ready rozlišení a dva v klasickém SD.Společnost FTV Prima provozuje a nabízí na českém trhu celkem 10 programů - hlavní plnoformátový kanál, včetně verze s hodinovým časovým posunem, dále mužský kanál, ženský, filmový, dokumentární, stanici s kriminálními seriály a filmy, archívní, program věnovaný reality showa zpravodajský kanál. Divákům na Slovensku nabízí mezinárodní kanálredakce