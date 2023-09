Atmedia už 15 let buduje (nejen) trh tematických TV stanic u nás

DNES!

té době byly v měření TV sledovanosti jednotky televizních stanic, především velkých komerčních TV skupin. Naším vstupem na český trh jsme cestu k reklamním investicím ze strany zadavatelů reklamy otevřeli také menším stanicím, především těm placeným

V začátcích s námi spolupracovala pouze pětina zadavatelů TV reklamy. Dnes jsme součástí dvou třetin všech reklamních kampaní a tematické TV stanice z našeho portfolia jsou standardní součástí mediamixu zadavatelů TV reklamy

Za posledních 15 let Atmedia odvysílala přes 30 milionů TV spotů a natočila okolo 800 tisíc GRPů

Dvojnásobný nárůst počtu měřených tematických TV stanic i podílu na sledovanosti

V průběhu let jsme do portfolia zařazovali nové a nové kanály, nejen placené, ale také volně šířené

Poskytujeme jim proto plný servis, od prodeje reklamního prostoru přes analýzy a výzkumy TV sledovanosti až po marketingovou propagaci

Revoluční způsob prodeje TV reklamy

Díky spolupráci s Eurosport 1 a Sport 2 mohou společnosti spojit svou značku se světovými sportovnímu událostmi, které v řadě případů vysílají exkluzivně jen tyto televizní stanice

Průvodce českým TV trhem

Především v počátcích fungování Atmedia nám tyto výzkumy pomohly ukázat zadavatelům TV reklamy přínosy inzerování na tematických TV stanicích

Vize do budoucna

Také v dalších letech chceme být spolehlivým a profesionálním partnerem pro mediální agentury i televizní stanice. Letos jsme proto provedli rozsáhlý audit značky, abychom mohli klientům z obou stran poskytovat ještě lepší služby

I nadále budeme pokračovat nejen v rozšiřování portfolia tematických televizních stanic, ale také se zaměříme na vyhledávání dalších příležitostí

Společnost Atmedia, která na českém trhu obchodně zastupuje téměř 30 tematických televizních stanic, letos slaví 15 let od založení. Již od počátku se soustředí na vizi budování a rozvoje trhu tematických kanálů v České republice. Je přitom partnerem jak pro TV stanice, tak pro mediální agentury a zadavatele TV reklamy, kterým nabízí možnost oslovit atraktivní cílové skupiny diváků sledujících pestré portfolio tematických kanálů.Televizním stanicím pak pomáhá s orientací na českém trhu a zajišťuje servis od prodeje reklamního prostoru po nejrůznější analýzy a výzkumy. V současnosti Atmedia nabízí 4 obchodní balíčky a prodává reklamní prostor na dvě cílové skupiny diváků - 15-69 a 4-14.Atmedia vstoupila na český trh v roce 2008 jako nezávislé mediální zastupitelství tematických televizních stanic. V roce 2009 se zapojila do oficiálního elektronického měření TV sledovanosti a začala prodávat reklamní prostor na oficiální TV měnu - GRP. „V,“ vysvětluje Michaela Suráková, Managing Director ve společnosti Atmedia, a dodává, že tímto krokem pak Atmedia umožnila mediálním agenturám a zadavatelům TV reklamy oslovit nové cílové skupiny diváků.,“ popisuje Michaela Suráková a přidává několik zajímavých čísel: „.“V roce 2009 Atmedia obchodně zastupovala 12 měřených tematických TV stanic, dnes jich má v portfoliu přesně dvakrát tolik. S některými z nich přitom spolupracuje již od svého založení. Jde například o AMC Networks nebo The Walt Disney Company. „,“ popisuje Michaela Suráková s tím, že největší zastoupení v portfoliu Atmedia mají filmové a seriálové televizní stanice následované dokumentárními, sportovními nebo dětskými kanály.V současné době společnost obchodně zastupuje 24 měřených tematických TV stanic. Jde jak o lokální stanice, tak o kanály z nadnárodních televizních skupin. Z českých stanic je to konkrétně Rebel, Relax, televizní kanály ze skupiny Československá filmová společnost (CS Film, CS History, CS Mystery) a Seznam.cz TV. Z nadnárodních televizních skupin spolupracuje Atmedia s Warner Bros. Discovery (Discovery Channel, Eurosport 1, TLC), AMC Networks (AMC, Film+, Minimax, Spektrum, Spektrum Home, Sport 2, TV Paprika), CANAL+ (CANAL+ Action, FilmBox, FilmBox Stars), The Walt Disney Company (Disney Channel, National Geographic) a Antenna Group (AXN). Významnou pozici má v nabídce také slovenská televizní skupina JOJ (JOJ Family, JOJ Cinema).Většinu portfolia společnosti tvoří lokalizované televizní stanice nadnárodních televizních skupin, které potřebují partnera, jenž by jim pomohl nejen s prodejem reklamního prostoru, ale také s orientací na českém TV trhu. „,” popisuje Michaela Suráková.Vedle dvojnásobného nárůstu počtu zastupovaných tematických TV stanic se Atmedia podařilo také více než dvojnásobně navýšit svůj podíl na sledovanosti. Zatímco v roce 2010 měly tematické TV stanice Atmedia 2,6% podíl na sledovanosti v CS 15-69 let, v letošním roce je to již 5,8 %. Společně měsíčně osloví 5,4 milionu televizních diváků starších čtyř let, kteří jejich sledováním tráví v průměru 1 hodinu a 12 minut denně.V roce 2010 představila Atmedia jako první na trhu nový způsob prodeje reklamního prostoru formou balíčků tematických TV stanic, což přináší výhody zadavatelům reklamy i samotným stanicím. Díky pestrému portfoliu TV stanic mohou zadavatelé oslovit různé cílové skupiny diváků. Vedle prodeje klasické TV reklamy ovšem Atmedia nabízí také další reklamní formáty - od sponzorských vzkazů po speciální reklamní formáty. „,“ odkazuje Michaela Suráková na Formuli 1 nebo grandslamové turnaje. Prodejem reklamy na placených dětských stanicích Disney Channel a Minimax pak společnost zadavatelům umožňuje oslovit dětské diváky a jejich rodiče v bezpečném a kontrolovaném prostředí.Atmedia se vedle prodeje televizní reklamy věnuje také dalším projektům s cílem budování a rozvoje trhu tematických TV stanic v ČR. V průběhu 15 let vydala ve spolupráci s několika výzkumnými agenturami řadu výzkumů věnujících se mediálnímu chování českých diváků. „,“ popisuje Michaela Suráková s tím, že diváci tematických TV stanic často hledají kvalitní obsah, v obchodech si neváhají připlatit za kvalitní zboží a utrácejí více za některé produkty a služby. To potvrzují také výsledky MML-TGI, kterých je Atmedia součástí od roku 2015.V roce 2021 společnost představila také nový výzkum atmedia index, který se věnuje několika oblastem českého a slovenského TV trhu. Vedle výzkumů vydává Atmedia na svém blogu pravidelně také články, komentáře, infografiky nebo rozhovory s předními odborníky zaměřené nejen na tematické TV stanice, ale TV sledovanost a chování českých TV diváků obecně. V roce 2021 publikovala společnost již třetí vydání atmedia navigator, který pomáhá začínajícím zaměstnancům v mediálních agenturách s orientací na českém TV trhu.,“ prozrazuje Michaela Suráková. Výsledky auditu ukázaly, že klienti z mediálních agentur vnímají Atmedia jako vhodný doplněk v mediamixu, oceňují pestré portfolio tematických TV stanic, atraktivní cílové skupiny diváků i komplexní servis. „,” uzavírá Michaela Suráková.(Atmedia)redakce