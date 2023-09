Eutelsat: Průlomové funkce do čipové sady set top boxů

DNES!

Naším cílem se službou Sat.tv je lépe propojit naše provozovatele neplacených programů s jejich publikem

Když lidem usnadníme hledání oblíbených kanálů a sledování jejich oblíbených pořadů, pravděpodobně budou sledovat více neplacené satelitní televize. Vylepšená služba je vynikající zprávou pro uživatele, provozovatele vysílání a trh jako celek

Informace o přijímané stanici či vysílaných pořadech budou brzy dostupné zákazníkům satelitní televize. Francouzský satelitní operátor Eutelsat se dohodl s výrobcem čipů NationalChip na vylepšení příjmu FTA programů skrze službu Sat.tv.Prostřednictvím satelitů Eutelsat sleduje televizní programy přes 120 milionů domácností v Evropě, na Středním východě a v Africe. K divákům se dostává přes 1 tisíc neplacených televizních programů a v takovém množství stanic je náročnější oslovit své diváky.Eutelsat pro vylepšení uživatelského komfortu vyvinul a zavedl službu Sat.tv, elektronického programového průvodce pro volně šířené televizní programy (FTA). Služba Sat.tv poskytuje jednosměrný tok informací o bezplatných tv kanálech přes satelit do set top boxů s čipovou sadou kompatibilní se Sat.tv. Uživatelům s podporovanými boxy nabízí vizuálnější zobrazení dostupného obsahu, včetně logotypů, seznamu stanic a informace o pořadech.Pro vylepšený zážitek ze sledování satelitní televize bude společnost NationalChip integrovat specifikaci Sat.tv společnosti Eutelsat do čipu GX6605S. S více než 100 miliony kusů prodanými po celém světě se jedná o nejoblíbenější čipovou sadu používanou v set top boxech na Středním východě a v severní Africe.,“ dodal Laurence Delpy, generální ředitel obchodní jednotky Video společnosti Eutelsat. „.“Eutelsat představuje širokou škálu nových satelitních přijímačů s podporou Sat.tv pro masový trh na právě probíhající výstavě IBC v Amsterdamu, která se koná od 15. do 18. září 2023, na stánku 1.D59.redakce