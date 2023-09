STRONG LEAP-S3 - multimediální 4K přehrávač s Google TV

DNES!

V dnešní recenzi si představíme nový multimediální 4K přehrávač, který nese označení STRONG LEAP-S3. Přístroj pracuje s operačním systémem Google TV ve verzi 11. Google TV je následovníkem operačního systému Android TV.STRONG LEAP-S3 je licencován společností Google a je tak zajištěna nepřetržitá softwarová podpora. Operační systém Google TV je přizpůsoben pro použití s televizorem, tak jako předchozí systém Android TV.Součástí balení je již tradiční bluetooth dálkové ovládání s několika málo tlačítky, které známe od jiných multimediálních přehrávačů.Srdcem multimediálního přehrávače je čtyřjádrový výkonný procesor Cortex A-35 s taktovací frekvencí 2 GHz. Přehrávač pracuje v rozlišení 4K (3840x2160p, 60fps). Paměť flash (eMMC) má velikost 16 GB a paměť DDR RAM 2 GB.Samozřejmostí je podpora technologie vylepšení obrazové kvality HDR (High Dynamic Range) 10bit, HDR10+, HLG a podpora Dolby Vision. Nechybí ani podpora zvuku Dolby Atmos.• Operační systém: Google TV (verze 11)• Čipová sada: Amlogic S905Y4 / (Quad core ARM Cortex-A35 CPU)• Grafický Procesor: ARM Mali-G31 MP2 GPU• 2 GB DDR RAM• Flash eMMC 16 GB• Ethernet 100 Mbps• Wi-Fi 5 2.4G/5G• Bluetooth 5.0• Video rozlišení: 4K, 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p• Dolby VISION• Dolby ATMOS• Podpora kodeku AV1• Video File Format: mkv, wmv, mpg, mpeg, dat, avi, mov, iso, mp4, rm, jpg, bmpPředinstalovaný oficiální operační systém Google TV ve verzi 11 obsahuje řadu již nainstalovaných aplikací, jako např. přehrávač videí Youtube, aplikace Netflix, Disney+, Prime Video a nechybí ani funkce HDMI CEC. Vše ostatní doinstalujete přímo z Google play obchodu, který je součástí operačního systému Google TV.Pomocí tohoto zařízení můžete téměř z každé „hloupé“ televize vytvořit SMART TV, stačí jen jeden volný HDMI vstup na TV. A i když již SMART TV máte, tak i v tomto případě neprohloupíte, protože tento multimediální přehrávač bude jistě rychlejší než Vaše TV a hlavně Vám nabídne nepřeberné množství aplikací, které je pro Android TV k dispozici v Google Play obchodu.Nejste tak závislý na výrobci TV, aby pro nějakou modelovou řadu TV uvolnil nějakou aplikaci.K internetu se připojíte buď pomocí vestavěného Ethernetu 100 Mbps nebo pomocí vestavěného adaptéru WI-FI 5 dual band 2,4/5 GHz. Nechybí ani vestavěný Google Chromecast, takže není problém zobrazit obsah vašeho smartphonu, tabletu či PC na televizoru.Napájení multimediálního přehrávače je zajištěno externím napájecím adaptérem 12V/1A, který je součástí balení.STRONG LEAP-S3 se dodává v černém provedení s rozměry 96 mm х 21 mm х 96 mm (Š x V x H). Na horním panelu nalezneme nenápadnou LED diodu, která signalizuje provozní stav boxu. Červená svítí v pohotovostním stavu, zelená pak při provozu boxu. Žádná tlačítka nejsou k dispozici. Na levém boku boxu najdeme USB 2.0 port.Na zadním panelu boxu nacházíme konektor HDMI ve verzi 2.1, optický audio S/PDIF konektor, síťové rozhraní Ethernet 100 Mbps a konektor pro připojení externího napájecího adaptéru.Součástí balení je stručný návod k obsluze, napájecí zdroj 12V/1A a HDMI kabel.Po zapnutí multimediálního přehrávače se spustí instalační průvodce. Nejprve je požadováno spárování dodaného dálkového ovladače s boxem. Poté již dálkové ovládání funguje v režimu Bluetooth. Směrovost dálkového ovládání je tak neomezená. Dále jste dotázáni na komunikační jazyk a zemi instalace.Poté máte možnost nastavit box podle aplikace Google Home ve vašem smartphone. Tuto aplikace na svém smartphone nemám nainstalovanou, proto jsem stisknul šipku dolů, aby průvodce pokračoval dále na TV.Následuje volba připojení k internetu. Následně se musíte přihlásit do svého účtu Google. Poté musíte odsouhlasit mnoho různých prohlášení a systém nainstaluje některé aplikace jako Youtube apod. Nejsou zde aplikace, které používáte na jiném zařízení se stejným Google účtem jako u zařízení s operačním systémem Android TV.Na závěr se objeví hlavní obrazovka Google TV, kde najdeme řadu ikon reprezentující jednotlivé aplikace. Ikony aplikací si můžeme uspořádat. Oblíbených aplikací může být na domovské obrazovce zobrazeno maximálně 12. U Android TV to nebylo nijak omezeno.Mezi předinstalované aplikace patří např. Netflix, Youtube, Diney+, Prime Video, Youtube Kids, Youtube Music.Google play obchod je již přímo integrován do menu „Aplikace“. Můžeme tak instalovat svoje oblíbené aplikace. K dispozici je i funkce Google Voice Assistant, tedy ovládání boxu hlasem.Vaše dálkové ovládání tak slouží zároveň i jako mikrofon. Stačí jen stisknout příslušné tlačítko na dálkovém ovladači a vyslovit jméno aplikace, kterou má systém nalézt a poté ji již můžete nainstalovat.Google Voice Assistant při vyhledávání aplikací pracoval v pořádku. To bylo pro mě docela překvapení, protože zde Google TV měl dříve problém s češtinou. Při vyhledávání aplikací musíte být logicky v menu „Aplikace“ a ne někde jinde.Nicméně zde bug je, protože jakmile něco napíšete přes virtuální klávesnici a dáte hledat, tak se nic neděje. Je tedy třeba hledat výhradně pomocí hlasového vyhledávání. Je to pouze zde v menu „Aplikace“, jinde již virtuální klávesnice pracuje bez problémů.Navíc je zde stále možnost jít přímo do aplikace „Obchod Google Play“, kterou naleznete mezi systémovými aplikacemi v nastavení systému. Nicméně než se tam „proklikáte“, tak to chvíli trvá, protože je to hodně schované hluboko v menu. Ale to je vlastnost operačního systému Google TV.V nastavení videa je možná stanovit režim obrazu HDR nebo SDR, chybí možnost přesného nastavení rozměru obrazu na obrazovku vaší TV, což je známý bug Google TV.Dálkové ovládání je jednoduché s minimálním množstvím tlačítek. Zde prakticky nyní všichni výrobci používají jeden a tentýž model, rozdíl může být jenom v počtu nebo významu tlačítek.Jsou zde tlačítka pro přepínání programů, ty se velmi hodí v OTT/IPTV aplikacích. Žádné tlačítko není programovatelné, aplikace jsou již předdefinované. Zajímavostí může být, že jedno tlačítko je definované pro Google filmy.Multimediální přehrávač slouží i pro hraní náročnějších her, pokud máte příslušný gamepad, připojený k tomuto zařízení přes Bluetooth.Abych multimediální přehrávač řádně otestoval, tak i jsem si nainstaloval některé IPTV/OTT aplikace, ke kterým mám přístup a to díky jejich provozovatelům: Skylink Live TV CZ• Skylink Live TV SK• HD Austria (obdoba Skylink Live TV pro službu HD Austria)• Antik TV pro STB• Lepší TV• Sledování TV Telly TV• HBO MAX• FimBox+• Prima+• CANAL+• Sweet TVVýše uvedené aplikace pracovaly s tímto zařízením zcela bez problémů.Interní paměť je dle výrobce 16 GB, reálně máte k dispozici cca 9,6 GB. To dostačuje i pro „náročného“ zákazníka, který potřebuje instalovat hodně aplikací.Dále by měly být funkční následující aplikace (tyto aplikace nebyly testovány, protože provozovatele neprojevili zájem představit své služby čtenářům webu parabola.cz):• O2 TV (verze 2.0)• MAGENTA TV (bývalý T-Mobile TV)• Magio GO• Disney+• Prime Video• Netflix• SkyShowtime• VOYO• Kuki TVatd.Opět si některé služby představíme podrobněji, protože určitě stojí za vaši pozornost a provozovatele přináší různé novinky a vylepšení v nabízených službách.Dnes se nejprve podíváme na aplikace Lepší TV, kde máme díky provozovateli k dispozici nabídku Lepší TV Klasik. Tato nabídka obsahuje aktuálně 141 programů a k dispozici je archív programů až na 30 dní zpět. Operátor v době psaní článku nabízel možnost ochutnávky libovolného balíčku na 10 dnů za 1 Kč.Pokud si objednáte vyšší balíček Lepší TV Max, získáte 151 programů a k dispozici budete mít archív programů až na 100 dní zpět. Uvedených 100 dnů je pouze u vybraných programů, nicméně žádný další operátor tuto službu na trhu nenabízí.Provozoval služby Lepší TV bude přidávat do své nabídky od 1.10.2023 program Story 4. Program bude nabízen ve FULL HD kvalitě ve všech balíčcích operátora. Nedávno operátor přidal kvalitní program BBC Earth ve FULL HD kvalitě.Archív 100 dní zpět je k dispozici u všech programů ČT (s výjimkou ČT Art), skupiny Barrandov, Seznam TV, Hobby TV, Relax TV, Mnam TV, Noe TV, Rik TV, Arena Sport 1 a 2, Red Bull TV, RTVS 1, 2, 24, Travel XP, Spark TV, Leo TV, Extasy TV a English Club TV.Ostatní programy mají k dispozici archív na 7 nebo 30 dní zpět. Programy skupiny Nova a Prima mají archív na 7 dní zpět. To je shodné s nabídkou Lepší TV Klasik. Nahrávat sice můžete neomezeně, ale nahrávka je uložena na dobu 30 dní od data vysílání pořadu.Seznam programů naleznete na webu provozovatele zde . Provozovatel služby také nabízí ochutnávky některých programů z vyšších balíčků pro diváky se základním tarifem MINI.K dispozici jsou také čtyři kanály v UHD (4K) kvalitě: Extasy 4K Platinum, Nasa UHD, Love Nature 4K a Lounge TV 4K. Ovládání aplikace je výborné, tak jako obrazová kvalita obrazu.V aplikace Sledování TV, kde máme díky provozovateli k dispozici nabídku Premium, je aktuálně 194 kanálů. Provozovatel často nabízí i různé akce, kde některé programy zařazuje jako ochutnávku pro diváky se základním tarifem.Seznam programů naleznete na webu provozovatele zde Výborně zpracovaný přehled programů, kde se divák dozví vše potřebné, např. v jaké technické kvalitě je program k dispozici, na kolik dní je k dispozici archív pořadů, jestli je nabízen jako promo atd.U programů České televize (ČT1, ČT2 a ČT :D /art ) je k dispozici archív pořadů až na 30 dnů nazpátek. Archív na 30 dnů je k dispozici také u programů slovenské veřejnoprávní televize RTVS (Jednotka a Dvojka). U většiny ostatních kanálů je k dispozici archív pořadů na 7 dní zpět.Služba poskytuje excelentní kvalitu obrazu a velmi pohodlné ovládání. Za jedno předplatné můžete mít službu nainstalovánu současně na dvou multimediálních boxech (nebo SMART TV) a na dvou mobilních zařízeních.S balíčkem Premium máte 120 hodin pro nahrávky. Nahrávky můžete mít uloženy až 6 měsíců!! Po 3 měsících musíte klinout na prodloužení o další 3 měsíce. To je maximum co se na trhu nabízí. Součástí balíčku Premium je také přístup do filmotéky FilmBox OD a do filmotéky HBO MAX.Díky provozovateli služby mám k dispozici i doplňkové příplatkové služby. Pojďme se na ně podívat. Balíček 600 hodin nahrávek je vysoce nadstandardní záležitost, nahrávat si tedy můžete opravdu, jak chcete a máte to 6 měsíců k dispozici. Aplikace umožňuje automatické nahrávání celých seriálů.Pro „méně náročné“ diváky jsou k dispozici baličky 150 hodin a 300 hodin nahrávek.Balíček Prima bez reklam - za 69,- Kč měsíčně můžete přeskakovat reklamy ve všech pořadech, co byly odvysílaný na kanálech skupiny Prima. Pracuje to velmi elegantně, reklamní bloky jsou na časové ose pořadu vyznačeny. Jakmile dorazíte do reklamního bloku, objeví se tlačítko „Přeskočit reklamu“, perfektně udělané.Balíček Relaxx obsahuje 15 programů plných erotiky a vzrušení. Některé erotické programy najdete výhradně v tomto exkluzivním doplňkovém balíčku. Ale to není ještě všechno, co si lze u Sledování TV předplatit. Dále jsou zde dvě pěkné videotéky Starmax (1170 filmů od dodavatele STARMAX) a Edisonline, která je zaměřená na světový festivalový film.V době psaní článku nabízel provozovatel služby balíček Základ (110 programů) za 1 Kč na měsíc v rámci promo akce. Součástí nabídky jsou také UHD (4K) kanály Extasy 4K, Nasa TV UHD, FunBox UHD a Love Nature 4K.Služba Antik TV je dostupná jak v Česku, tak i na Slovensku. I zde provozovatel nabízí ochutnávky programů pro základní balíček. Např. na měsíc září 2023 jsou zdarma programy TV Paprika, AMC, History, Crime + Investigation, CS History, Arena Sport 1 a Arena Sport 2.V Česku nejvyšší balíček Antik TV obsahuje aktuálně 160 programů a můžete ho současně provozovat na 4 zařízeních (na dvou multimediálních boxech/SMART TV a na dvou mobilních zařízeních). Na Slovensku balíček Antik TV obsahuje aktuálně 182 programů.Na Smart TV/boxech je k dispozici archív na 20 dní zpět. Na mobilních zařízeních je archív 10 dní zpět. Archív je dostupný pouze u vybraných programů.Ve vstupním českém balíčku se nachází aktuálně 15 programů. Jsou zde všechny programy ČT v HD kvalitě, Seznam TV v HD kvalitě, slovenské programy RTVS (Jednotka, Dvojka, 24) v HD kvalitě, Noe TV, Haha TV HD, Nasa HD, Piánko TV a regionální programy Praha TV a Brno TV také v HD kvalitě. Stačí se jen zaregistrovat a vstupní balíček můžete zdarma sledovat bez časového omezení, navíc máte k dispozici archív!Jako jediná služba u nás nabízí přehrávání programů v HD kvalitě skupiny Prima bez reklam a to bez doplatku! U ostatních operátorů je nutno za tuto službu zaplatit zvláštní příplatek. Kvalita obrazu záleží na konkrétním programu, nicméně služba je nabízena za velmi atraktivní cenu.Antik TV na Slovensku má také zcela zdarma vstupní balíček ve kterém se aktuálně nachází 9 programů. Jsou zde programy RTVS (Jednotka, Dvojka, 24) v HD kvalitě, NASA TV HD, Piánko TV, TV9 HD, CETV HD, TV8 HD a TV LocAll. Opět se stačí jen zaregistrovat a vstupní balíček můžete zdarma sledovat bez časového omezení, navíc máte opět k dispozici u řady programů archív.Dále jsem vyzkoušel aplikaci Skylink Live TV. Zde provozovatel nenabízí všechny programy, co jsou vysílány na satelitu. Vysoce aktivně ale pracuje na zkvalitnění své nabídky. Aktuálně přidal žádané programy Nova Sport 3 HD a Nova Sport 4 HD. Archív programů je k dispozici na 7 dní zpět. Divák si může vytvářet tzv. záložky, což je vlastně nahrávání programů. Kvalita obrazu je výborná.Velkým lákadlem pro sportovní fanoušky jsou kanály Canal+ Sport 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 v HD kvalitě. Na těchto programech se vysílají přenosy z anglické Premier League.Při přetáčení pořadů z archívu ze stanic skupiny Prima je nutno vždy zhlédnout reklamu, ale omezenou pouze na 3 minuty.Streamovací služba společnosti FTV Prima nese označení Prima+, kde mimo jiné najdete i archív pořadů vysílaných na programech skupiny Prima a řadu dalších pořadů. Do aplikace Prima+ se musíte přihlásit.K dispozici jsou tři tarify. První tarif Free nabízí archív pořadů s reklamou a více než 150 českých a zahraničních titulů. Kvalita pořadů je pouze SD a je zcela zdarma.Náročnější divák si může zvolit ze dvou placených tarifů. Tarif Light za 99,-Kč/měsíc nabízí reklamní bloky zkrácené o 50 procent, více než 2000 českých a zahraničních titulů, předpremiéry seriálů a seriály Prima ORIGINALS. Poskytovaná kvalita pořadů je v HD rozlišení.Nejvyšší tarif Premium, který máme v redakci díky provozovateli FTV Prima k dispozici, je za cenu 149,- Kč/měsíc. Tento tarif má shodnou nabídku s tarifem Light. Oproti tarifu Light nabízí navíc sledování pořadů zcela bez reklam a ve Full HD kvalitě.Můžete si označit svoje oblíbené filmy a seriály a ty pak najdete na záložce „Moje“.Streamovací služba CANAL+ nabízí přístup k 7 filmovým a sportovním programům. Jedná se o programy: CANAL+ Sport (včetně zápasových streamů), CANAL+ Action, FILMBOX, FILMBOX Extra, FILMBOX Premium, FILMBOX Family, FILMBOX Stars.Díky programům CANAL+ můžete sledovat všech 380 zápasů Premier League. K dispozici máte videotéku plnou poutavých filmů a seriálů. Můžete sledovat současně až na 4 zařízeních (programy CANAL+ Sport a CANAL+ Action jsou omezeny pouze na dvě zařízení). V době psaní tohoto článku nabízel provozovatel tuto streamovací službu za akční cenu 94,50 Kč/měsíc.Díky firmě BENDR s.r.o., která je oficiálním partnerem provozovatele OTT služby Sweet TV, jsem získal přístup právě do této služby. K dispozici mám nejvyšší balíček L, který obsahuje 144 televizních programů. OTT služba Sweet TV nabízí ještě nižší balíčky S a M. K dispozici je navíc „Filmotéka grátis“, která obsahuje řadu filmů.Kompletní přehled jednotlivých balíčků včetně jejich obsahu naleznete na webu provozovatele služby.Další filmy jsou k dispozici v této službě za poplatek, buď si daný film můžete na 2 dny pronajmout, nebo si ho můžete koupit, navíc je zde volba mezi SD a Full HD kvalitou, podle toho se odvíjí také cena. V době psaní článku nabízel provozovatel služby Sweet TV měsíc sledování balíčku M gratis a poté za 239,- Kč měsíčně.Součástí balíčku L jsou i programy skupin Discovery a AMC Networks, chybí programy od SPI Internacional. Aplikace je přehledná a jednoduchá na obsluhu. Kvalita vysílaných programů je velmi dobrá. Přepínání mezi programy je rychlé. Jedno předplatné můžete využívat až na 4 smart zařízeních.K dispozici je archív pořadů na 7 dní nazpátek. Balíček L obsahuje jeden televizní program v UHD kvalitě a to erotický Extasy 4K (pokud nepočítám program Skvele TV UHD, kde byl obraz nesledovatelný, nicméně je zde i v HD verze tohoto programu a ta byla již naprosto v pořádku).Záznamy pořadů z programů skupiny Prima nelze vůbec převíjet, tedy ani bloky které neobsahují reklamu. Sweet TV nenabízí ani za příplatek sledování záznamů skupiny Prima bez reklam.Multimediální přehrávač STRONG LEAP-S3 s vhodně nainstalovanou aplikací přehraje opravdu kde co, včetně videí s kodekem AV1.Do přístroje je možné nainstalovat i multimediální centrum KODI 20.2, GUI je ve video rozlišení 1080p. Přehrávání 4K videí je zcela bezproblémové. Můžete si nainstalovat i aplikace, které nejsou v Google play obchodu, stačí je jen vyhledat na internetu v PC, dát na flash disk, který následně připojíte k přístroji a již můžete instalovat.S tímto přehrávačem fungují streamovací služby Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max, FilmBox+ a další videotéky až do rozlišení 4K. Zařízení má všechny příslušné licence.STRONG LEAP-S3 má již vestavěnou funkci Google Chromecast. Díky této funkci můžete streamovat obsah téměř z každého smartphone, tabletu nebo notebooku do tohoto zařízení.Zařízení se minimálně zahřívá. Velice rád bych ocenil decentnost stavové LED diody, která vůbec neruší. Takovéto provedení se jen tak nevidí.STRONG LEAP-S3 je rychlý multimediální 4K přehrávač s oficiálním operačním systémem Google TV verze 11. Zařízení obsahuje všechny potřebné licence od společnosti Google. Je zde podpora Dolby Atmos a Dolby Vision.Přehrávač je vhodný pro příjem různých IPTV/OTT služeb jako je Netflix, Skylink Live TV, Antik TV, Sledování TV, Lepší TV, Sweet TV, HBO MAX, CANAL+ apod.K přehrávači je k dispozici skvělé dálkové ovládání pracující v režimu Bluetooth. Zařízení má zabudovaný Google Chromecast, takže snadno můžete streamovat obsah vašich mobilních zařízení nebo PC přímo do boxu a vidět tak na obrazovce TV.Za zapůjčení multimediálního přehrávače děkuji společnosti BENDR, s.r.o. Tento multimediální 4K přehrávač mohou zákazníci zakoupit na e-shopu dovozce:Doporučená maloobchodní cena: 69,- € s DPHIng. Martin Švehlík