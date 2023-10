CANAL+ a Skylink Live TV: Více zaregistrovaných zařízení, méně souběžně

DNES!



▲ Obr č. 1 - Služba Skylink Live TV (foto: M7 Group

Počet registrovaných zařízení a rovněž počet zařízení používaných v daném okamžiku se řídí všeobecnými obchodními podmínkami

Pokud dochází ke změně těchto podmínek, naše zákazníky o tom informujeme. V poslední době ke změně podmínek nedošlo

Provozovatel streamovacích a OTT služeb CANAL+ a Skylink Live TV provedl menší technické změny, které vstoupily v platnost začátkem tohoto měsíce. Zákazníci mohou mít nově zpárováno více zařízeních, souběžně mohou službu (služby) používat na méně přístrojích.Obě zmíněné službu je nově možné zaregistrovat až na pět různých zařízeních. To potěší všechny zákazníky, kteří službu využívají na cestách či ve "druhých" domácnostech jako jsou chaty či chalupy. Doposud bylo možné službu zpárovat maximálně se čtyřmi přístroji. Pokud chtěl uživatel službu využívat na jiném, musel některé dříve zaregistrované zařízení odpárovat.Druhá změna se týká celkového počtu souběžně používaných zařízeních s jedním uživatelským účtem. Počet souběžně provozovaných přístrojů se snížil ze čtyř na dva. K tomuto kroku operátor přistupuje nejspíš z důvodu zamezení neautorizovaného přístupu ke službám, zejména sdílení uživatelského účtu s jinými osobami mimo vlastní domácnost. Toto se ukazuje jako velký problém a situaci řeší i jiní poskytovatelé televizních služeb a videoték. Příkladem je americká globální streamovací platforma Netflix, která postupně na všech trzích zavedla nové obchodní podmínky, které sdílení účtu s jinými osobami mimo domácnost nedovolují. Chce-li uživatel sdílet svůj účet se sousedem či známým, musí si zaplatit doplňkovou službu (týká se to vyšších tarifů). Podobně začíná omezení aplikovat i konkurenční služba Disney+, zatím jen v Kanadě.Je možné, že podobně začnou své OTT a VOD služby omezovat na počet zařízení i jiní operátoři, nejenom globální, ale i domácí hráči. Kroky mají pomoci zvýšit počet abonentů ale také ochránit své investice do výroby a nákupu pořadů a práv, jako jsou například sportovní přenosy, jejichž cena raketově roste.I po omezení souběžně využívaných zařízení pod jedním účtem nabízejí Skylink Live TV a CANAL+ nadále velmi vstřícný přístup k zákazníkům. Některé konkurenční služby umožňují sledovat obsah jen na jednom zařízení v jeden okamžik. Za každé další je nutné zaplatit příslušný poplatek uvedený v ceníku služby.," uvedl na dotaz webu parabola.cz Jaromír Glisník, člen představenstva lucemburské společnosti M7 Group, člena CANAL+, která provozuje satelitní platformy Skylink a freeSAT, OTT službu Skylink Live TV a streamovací platformu CANAL+.," dodal Jaromír Glisník.Výše uvedené změny se týkají i zákazníků s hybridními set top boxy Skylink, které kombinují satelitní a internetový provoz. Pokud divák přepne ze satelitního programu Skylinku na některý z OTT služby či sleduje pořad z tv archívu, započítává se tento přístup do celkového limitu souběžně používaných zařízení.redakce