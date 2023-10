V Česku startuje nová stanice DVTV Extra

DNES!

▲ Obr č. 1 - Záběr z vysílání DVTV Extra před svým oficiálním startem



DVTV Extra i na satelitu

Na českém trhu začne brzy vysílat nový lineární tématický program s názvem DVTV Extra. Zahájení pravidelného vysílání je naplánováno na úterý 31. října 2023 ve 20:00 hodin a to pořadem DVTV: Radek Kašpárek.DVTV Extra je název projektu, který odkazuje na úspěšný internetový projekt DVTV známých novinářů Daniely Drtinové a Martina Veselovského (z jejich počátečních písmen vznikl DVTV).Nový projekt s názvembude divákům nabízet publicistický program specificky zaměřený na politické, ekonomické, kulturní a společenské dění v České republice a ve světě. Stanice bude vysílat 24 hodiny denně v českém jazyce.Licenci pro tuto stanici vydal český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) dne 1. listopadu 2022 a to společnosti TV Extra partners z pražského Smíchova. Licence platí 12 let.Podle licenčních podmínek bude stanice převážně vysílat rozhovory s komentátory domácích a světových událostí z politiky, byznysu, kultury a životního stylu. Zpočátku bude nejméně 10% vysílacího času nabízet aktuální rozhovory, zbývajících až 90% procent vysílacího času přinášet reprízy rozhovorů a ostatní pořady.V další fázi fungování projektu bude aktuální podíl rozhovorů ve vysílání činit nejméně 40%, reprízy rozhovorů a ostatní pořady až 60% vysílacího času.Spektrum rozhovorů má být rozmanité a to od politického dění, přes kulturní dění až po rozhovory o životním stylu. Jednotícím prvkem rozhovorů je zaměření na aktuální dění a různé názorové proudy v České republice a ve světě.Podle EPG se mohou diváci DVTV Extra těšit nejenom na nejlepší rozhovory z dílny DVTV ale i dalších tvůrců obsahu jako je Čestmír Strakatý, Standa Hruška a jeho Talk TV, Kluci z Prahy, U Kulatého stolu a mnoha dalších pořadů.Od svého spuštění bude stanice dostupná exkluzivně v nabídce Magenta TV a to jak v internetové (OTT/IPTV), tak i satelitní (DTH) televizní platformě. Testovací vysílání již běží na satelitu.technické parametry:satelit: Thor 6 (0,8°W)frekvence: 12,245 GHzpolarizace: horizontálníSR: 30000 ksymb/sFEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 4019video PID: 1902 (MPEG-4/SD)audio PID: 190 (AAC, česky)CA systémy: Nagra MA ( CAID 1882, 1886)Martin Vyleťal