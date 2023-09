Rádio Energic v DAB multiplexu TELEKO

DNES!

▲ Obr č. 1 - Pokrytí DAB+ sítí společnosti TELEKO v době startu programu Rádio Energic (foto: TELEKO)



Od pondělí 25.9.2023 mohou někteří posluchači digitálního pozemního rozhlasového vysílání ve standardu DAB přijímat další rozhlasovou stanici. Společnost TELEKO zařadila do svého DAB multiplexu rozhlasový program Rádio Energic.Stanicese stalo sedmou programovou službou přenášenou DAB sítí společnosti TELEKO.Program Rádio Energic se vysílá s labelem "ENERGIC" s audio bit ratem 88 kbit/s v kodeku AAC-LC s ochranou chyb EEP 1-A. Zahájení pravidelného vysílání je naplánováno na dnešek a 18. hodinu.Vedle DAB+ je (resp. bude) možné Rádio Energic poslouchat z internetových stránek radioenergic.cz. Stanice bude vysílat z Mladé Boleslavi.Se zařazením sedmého programu do DAB+ multiplexu TELEKO došlo k úpravě (snížení) audio bit rate u vybraných ostatních šířených programů z kapacitních důvodů. Český rozhlas Hradec Králové má nový audio bit rate 80 kbit/s (původně 96 kbit/s) a nadále ochranu EEP 1-A.Větší redukci audio bit rate proběhla u stanice Český rozhlas Sever. Audio bit rate je nyní jen 72 kbit/s (původně 96 kbit/s). Ostatní parametry zůstaly zachovány - EEP 1-A a kodek AAC-LC.DAB plus TOP40 nyní vysílá s Error protection EEP 2-A.Nižší audio bit rate mají nyní i rozhlasové programy Rádio 7 a ZUN radio. Aktuálně 88 kbit/s (původně 96 kbit/s). Ostatní parametry jsou zachovány - AAC-LC a EEP 1-A.Rádio Proglas jako jediné používá parametry stejné jako před přidáním nové stanice do multiplexu.Společnost TELEKO pokrývá svým DAB+ multiplexem hlavní město Praha, velkou část středních a severních Čech, východní Čechy, Brno a okolí, Olomouc a okolí a část severní Moravy. Přes internet bude program dostupný posluchačům nejenom v celém Česku ale také i za hranicemi země.Stávající vysílání je experimentální. V současnosti probíhá tendr na provoz celoplošných, regionálních a lokálních DAB+ sítí, které mají posluchačům nabídnout kvalitní zvuk, pokrytí, širší audio nabídku a doplňkové služby.Pro poslech DAB/DAB+ rozhlasových stanic je nutný přijímač s podporou tohoto standardu.redakce