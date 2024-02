Majitel Skylinku se stal členem asociace SAKT

DNES!

▲ Obr č. 1 - Skylink - Vaše satelitní televize. Ilustrační foto (foto: M7 Group)



Posila naší asociace v podobě CANAL+ je pro nás velmi významná. Upevňujeme tak svou pozici vůči nejsilnějším vysílatelům či jiným mediálním partnerům

Členství ve sdružení přináší několik výhod. Zastupujeme společné zájmy operátorů u regulačních orgánů, dbáme na ochranu právních zájmů operátorů-členů SAKT a mimo jiné vytváříme prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností

Na Slovensku působíme velmi dlouho a to prostřednictvím televizních služeb Skylink a freeSAT a v posledních letech získává na popularitě naše nová značka CANAL+. Pozorně sledujeme vývoj na slovenském trhu a jsme si vědomi výzev, které přinášejí aktuální změny diváckých preferencí. V SAKT jsme našli důvěryhodné partnery a jsme velmi rádi, že se k nim můžeme připojit a těmto výzvám tak čelit společně ve spolupráci s ostatními operátory. Zároveň můžeme i my přispět svými zkušenostmi ze skupiny CANAL+

Slovenská asociace pro kabelové telekomunikace (SAKT) získala do svých řad významnou posilu. Skupinu SAKT rozšíří významný televizní operátor CANAL+ Luxembourg ( M7 Group ) se svými silnými značkami Skylink a freeSAT, pod kterými na Slovensku a v Česku poskytuje služby satelitní a internetové televize.Slovenská asociace SAKT zastupuje na slovenském trhu přes 25 let operátorů různých velikostí a platforem a pomáhá jim při komunikaci s televizními kanály a organizacemi kolektivních správ. Sdružuje již přes 100 operátorů, mezi nimi i telekomunikační stálice jako Slovak Telekom, Orange, ANTIK Telecom, DIGI Slovakia, Satro, DSI data a mnoho dalších menších či větších kabelových a jiných operátorů.,“ uvedl Otto Verbich, prezident SAKT.,“ doplnil.Pozitivně vnímá vstup do SAKT i člen představenstva CANAL+ Luxembourg (M7 Group) Jaromír Glisník: „.“Společnost CANAL+ Luxembourg (M7 Group) působí v Česku a na Slovensku pod několika značkami. Skylink je nejstarší a největší satelitní televizní platforma na Slovensku, společnost nabízí také internetovou televizi Skylink Live TV a satelitní televizní službu freeSAT. Globální značka CANAL+ působí u nás od roku 2021 a nabízí televizní kanály CANAL+ Sport zaměřené na anglickou fotbalovou Premier League a ženský tenis, CANAL+ Action a videotéku CANAL+ se špičkovými filmy a seriály.Oficiálním členem SAKT se CANAL+ stal na zasedání předsednictva SAKT dne 21.2.2024, kdy jeho přijetí bylo jednomyslně schváleno.SAKT oficiálně vznikla 23.4.1991 jako zájmové, nezávislé, nekomerční a nepolitické občanské sdružení. Jeho cílem je zejména podpora budování a provoz perspektivního média - kabelové telekomunikace s důrazem na technické zabezpečení, legislativu, ochranu spotřebitele a společné zájmy operátorů - provozovatelů televizních služeb.redakce