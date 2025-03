Lepší.TV zdraží balíčky HBO a Prima bez reklam

DNES!

Tato úprava nám umožní i nadále zajišťovat vysokou kvalitu obsahu a bezproblémové sledování vašich oblíbených pořadů

Provozovatel televizní OTT platformy Lepší.TV chystá zdražení vybraných doplňkových balíčků, které si mohou zákazníci objednat k některému ze základních tarifů. Vyšší ceny zaplatí za balíčky Prima bez reklam a HBO.S ohledem na výrazné navýšení poplatků televizním stanicím je nucena společnost goNET, která televizní službu Lepší.TV provozuje, navýšit cenu balíčku HBO a Prima bez reklam.Podle aktualizovaného ceníku budezdražen od 17. března 2025 na 229 Kč měsíčně (doposud 219 Kč). Jde tedy o navýšení ceny o rovnou desetikorunu.Od stejného data - 17.3.2025 - se zvýší cena balíčkuna 75 Kč měsíčně. Zájemci o tento balíček doposud platí 59 Kč měsíčně. Zdražení je tedy o 16 korun.Zákazník, který má zájem ušetřit, si může některý z doplňkových balíčků zaplatit až do 17. března 2025, kdy se cena zvýší, na rok dopředu. Klient tak může ušetřit až 312 Kč za rok (12x16 Kč + 12x10 Kč).," uvedl k navýšení cen operátor Lepší.TV.Balíček HBO obsahuje lineární kanály HBO, HBO2, HBO3, Cinemax1 a Cinemax2 a přístup do streamovací platformy MAX.S tarifem Prima bez reklam mohou diváci sledovat stanice Prima z TV archívu či nahrávek bez reklam, které mohou přetáčet. Bez tohoto balíčku není možné přetáčet (přeskakovat) reklamy. Omezení bylo u všech operátorů zavedeno na základě požadavku vysílatele, společnosti FTV Prima. Většina provozovatelů televizních platforem nenabízí žádný balíček, který by přetáčení reklam na stanicích Prima umožnil. Lepší.TV patří k několika málo poskytovatelům tv služeb, jenž tuto možnost nabízí.Ceny základních multikanálových balíčků TOP, KLASIK a MINI se nemění. Klienti je pořídí za 299, 249, respektive 139 korun měsíčně. Všechny tři balíčky je možné vyzkoušet po dobu deseti dní za symbolickou jednu korunu.redakce