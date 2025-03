Nejdostupnější streamovací platformou na trhu zůstává prima+

DNES!

Lví stopy na prima+

Oscaři na prima+

Reality show táhnou

Pro StarHouse a jeho propagaci jsme navíc využili novinky v reklamních mediatypech, a tak se nyní se StarHousem mohou setkávat cestující v pražské podzemní dopravě, v jejichž tunelech jsme využili LED Multimedia System

Během pouhých dvou let na trhu se nám podařilo postavit skutečně bohatou knihovnu titulů, z nichž si dokáže vybrat celá rodina. Na prima+ najdete vše, od velmi populárních pořadů přes kritiky i veřejností oceňované tituly až po artové záležitosti. Některé našim divákům nabízíme zdarma nebo za zlomek ceny konkurence

Za stovku i za nic

Ještě dostupnější, ještě srozumitelnější

Aplikaci jako takovou stále inovujeme a vylepšujeme. Aktuální facelift televizních aplikací zahrne zkrácení cesty k přehrání vybraného pořadu. Odstraňujeme mezikrok a vedeme uživatele přímo ke spuštění vybraného pořady. Stránky detailu pořadu potom doznají úpravy s cílem zpřehlednit informace na stránce, odlehčit design a zmodernizovat vzhled služby

První příčku v dostupnosti mezi streamovacími platformami na tuzemském trhu aktuálně opanuje prima+. Rozšířila pokrytí v chytrých televizích, drží nejpříznivější cenu, umožňuje sledování na několika zařízeních současně a ve svém třetím roce vysílání nabízí filmové i seriálové novinky.Tři tarify, za které uživatel zaplatí v nejvyšší nabídce maximálně 149 korun měsíčně nebo v té základní vůbec nic, staví streamovací platformu prima+ do pozice nejlevnější VOD služby v Česku. Přitom obsahová nabídka čítá přes dva tisíce titulů, tisíce epizod zahraničních seriálů, stovky epizod tuzemských sérií dříve než v televizi a desítky prémiových pořadů, které mohou registrovaní uživatelé prima+ z jednoho účtu sledovat až na pěti zařízeních.Už tento týden v pátek 14. března se v nabídce prima+ objeví původní osmidílný krimi seriál Případ tanečnice, který je na stopě vrahovi talentované abiturientky taneční školy Sophie (Sára Korbelová), do klíčové role vyšetřovatele byl obsazen Českým lvem oceněný Stanislav Majer. Uživatelé prima+ si mohou mimo to užít herectví na letošního Lva nominované Ivy Janžurové za roli v seriálu Náhradníci. Prima+ má nově v nabídce také film Zahradníkův rok, za jehož hlavní roli získal Českého lva herec Oldřich Kaiser, a také Zápisník alkoholičky, který vynesl nominaci na Českého lva za hlavní roli herečce Tereze Ramba.Na prima+ najdete nyní také válečný snímek Krajan od dvojice režisérů z filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku, který získal jednoho z letošních studentských Oscarů. Uvedla to americká akademie, o jejíž přízeň Češi soupeřili vedle děl ze stovek uměleckých škol po světě. Z Oscary oceněných snímků nabízí prima+ také Kolju, Všechno, všude, najednou, Parazita, Hacksaw Ridge nebo již brzy snímek Velryba, který v roce 2023 získal hned tři Oscary.Oblíbenými tituly, které vábí uživatele streamovacích platforem, jsou bezpochyby reality show. Na prima+ to dokládá úspěch detektivní reality show Zrádci, po české verzi mohou Češi na prima+ sledovat, jak se zrazují Britové, Američané a Australané. Aktuálně uživatelé prima+ denně sledují život ve vile StarHouse. Účastníci, vybraní z řad influencerů a výrazných osobností online scény, jsou na dva měsíce zavření ve vile, kde musí čelit nejen náročným úkolům a izolaci od zbytku (nejen online) světa, ale i otázkám vlastní opravdovosti.Předplatitelé prima+ a klienti Vodafone TV navíc dostali unikátní možnost interagovat se streamem a sledovat dění ve vile 24/7, libovolně přepínat z kamer a získávat notifikace o nových epizodách. „,” říká marketingový konzultant prima+ Jakub Kotál.Velmi populárními jsou na prima+ tituly ze žánru true crime. Po doku sériích Bez lítosti I a II, které zpovídaly doživotně odsouzené vrahy, a Ve službě: Za mřížemi, mapující profesní život zaměstnanců Vězeňské služby ČR, přichází Minuty zločinu. Ty nabízí nové pohledy na zločiny, které otřásly českou společností. Pilotní díl se věnuje masovému vrahovi Zdeňku Kovářovi z uherskobrodské restaurace Družba, kde popravil osm nevinných obědvajících hostů. Ze žánru true crime jsou i České vraždy, které jednou do měsíce přinesou mrazivě autentický pohled na případy vražd, jejichž pachatelé žili zdánlivě obyčejné životy mezi námi.,“ říká generální ředitel skupiny Prima Marek Singer.Základní nabídka FREE, která zajišťuje přístup do videoarchivu pořadů skupiny Prima, je zdarma. Registrovaní uživatelé mohou také sledovat živé vysílání všech českých stanic skupiny Prima. Vše v SD kvalitě a s reklamou. Rozšířená nabídka LIGHT za 99 Kč měsíčně přináší uživatelům navíc předpremiéry oblíbených Prima pořadů a seriálů až sedm dní před televizním vysíláním, celou knihovnu zahraničních titulů a také exkluzivní obsah prima+ ORIGINALS. A to všechno v HD kvalitě a s polovičním objemem reklamy. Tarif PREMIUM za 149 Kč měsíčně obsahuje kompletní nabídku v nejkvalitnější Full HD kvalitě a zcela bez reklam. Každý registrovaný uživatel si může vytvořit až pět rodinných personifikovaných profilů s doporučovaným obsahem na míru. Registrovat je možné rovněž až pět zařízení v domácnosti (SMART TV nebo HbbTV, telefon, počítač či tablet), současně je možné sledovat tři streamy prima+.Aplikace prima+ je k dispozici u televizích značek LG, Samsung, Hisense, Philips a všech s OS Android TV. Nárůst uživatelů ve Smart TV aplikacích je oproti předcházejícímu roku téměř 100%. Dominantní platformou pro konzumaci obsahu prima+ je bigscreen. „,“ říká komerční ředitel Hung Nguyen.Streamovací platformu prima+ spustila skupina Prima 8. února 2023.(FTV Prima)redakce