7E: Kanály ICC HD a NOW HD zahájily FTA testy

10.08.2021 13:05

DNES!

Na satelitu Eutelsat 7B se chystají spustit vysílání dva nové bezplatné ( FTA) programy ve vysokém rozlišení obrazu (HDTV) - ICC HD a NOW HD. Aktuálně obě stanice vysílají statickou obrazovku s logem programu bez bližších informací o datu spuštění pravidelného vysílání.

ICC je zkratka Iranian Cinema Channel a tedy půjde o stanici zaměřenou na filmovou produkci, zatímco NOW je zkratkou News of the World a mělo by se tedy jednat o zpravodajský a informační kanál.

▲ ICC HD - záběr z příjmu stanice

Obě stanice vysílají z transpondéru, který pracuje ve svazku Evropa B s hlavní zónou pokrytí na oblast Středozemního moře. Ve střední Evropě je signál slabší a pro příjem je nutná parabola od průměru 120 cm.

technické parametry - ICC HD, NOW HD:

• Eutelsat 7B 7°E), freq. 11,387 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA