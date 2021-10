Prémiový televizor 8K TCL Mini LED X925 dostupný na českém trhu

13.10.2021 11:44

DNES!

Společnost TCL Electronics oznámila uvedení nejnovější řady televizorů 8K Mini LED na český trh. Konkrétně se jedná o modelovou řadu TCL X925 v uhlopříčkách 65 a 75 palců. Světová premiéra této řady proběhla teprve nedávno, v září 2021.

Cena u velikosti 65 palců začíná na 79 990 Kč, u 75palcového formátu je cena 99 990 Kč. Na televizory TCL X925 je poskytována bezplatná prodloužená záruka na 5 let (nutná registrace) a servisní služby TCL Care Service.

Technologie Mini LED použitá u řady X925 poskytuje divákům nepřekonatelný zážitek při sledování televize, kdy je více kontrastních ovládacích zón vytvořeno diodami LED, které jsou mnohem menší a v mnohem větším počtu. V důsledku má pak obraz více detailů, zářivou svítivost a širší rozsah HDR (High Dynamic Range).

▲ TCL X92 (foto: TCL)

Nové televizory získaly certifikace asociace 8K, které garantují skutečný zážitek v rozlišení 8K. Řada X925 nabízí nejen rozlišení 8K ale také 8K upscaling pro více digitálního obsahu s nejlepší dosažitelnou čistotou obrazu, a to díky displeji 8K 120 Hz.

Řada X925 s technologií TCL QLED vylepšuje barevný objem o 100% za použití více než jedné miliardy barev. Všechna zobrazení jsou reprodukována s neuvěřitelnou hloubkou odkazující na 3D rozměr. Divák je pak doslova pohlcen a vtažen do každé scény a do každého jednotlivého okamžiku. Řada X925 má audio systém 2.1 s výkonem 60 wattů s ohromujícím a výkonným zvukovým přednesem. Audio systémem využívá hardware Onkyo a další technologie včetně Dolby Atmos®. Divák je tak vsazen přímo do děje díky silnějšímu a obklopujícímu zvuku, který naplní celý pokoj a prolne se jím.

▲ TCL X92 (foto: TCL)

Řada X925 má integrovaný režim Game Master Pro pro novou generaci hráčů. Prvky Game Master Pro zahrnují dále rozhraní HDMI 2.1 a připojení Wifi 6 pro bezproblémové zobrazovaní i během rychlých herních scén s nízkou prodlevou odezvy. Mezi použité technologie a vylepšení patří dále 120Hz zobrazovací frekvence s dynamickou kompenzací, menší barevná chybovost, snížení neostrosti i vibrací obrazu. Dále nové televizory využívají technologii pro obnovovací frekvenci VRR (Variable Refresh Rate), pracují v režimu ALLM (Auto Low Latency Mode) a eARC, což v důsledku znamená jedinečný audiovizuální zážitek při hraní her ale také u televizní a filmové zábavy.

Televizory X925 přicházejí se službou Google TV, která spojuje filmy, televizní pořady a další zábavu napříč aplikacemi a předplatnými pro snadné procházení z jednoho místa. Uživatelé mohou objevovat nový digitální obsah podle doporučení ze svých aplikací.

▲ TCL X92 (foto: TCL)

Řada X925 pomocí kamery Magic spojuje televizní zážitek se společenským zážitkem a umožňuje propojení bez hranic. Televizory mají předinstalovanou aplikaci Google-Duo, která umožňuje okamžité video hovory s rodinou či přáteli. Televizory jsou předprogramovány s řadou povelů pomocí gest, což umožní uživatelům spolupracovat s televizorem pomocí pohybu paží spíše než pomocí hlasového ovládání nebo dálkovým ovladačem.

Vzhled produktů, funkce a vybavení a dostupnost se může v jednotlivých zemích a regionech lišit.

• Google Assistant je dostupný ve vybraných jazycích, zemích a regionech

• Google TV je název softwaru zařízení a ochranná známka společnosti Google LLC. Google, Google Duo a další ochranné známky jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

zdroj: TCL