Digicel využije satelity O3b

15.09.2022 18:01

Mezinárodní operátor mobilních sítí Digicel bude využívat satelity O3b na střední oběžné dráze společnosti SES (Astra) k zajištění dlouhodobého spolehlivého připojení Tongy při katastrofách s cílem minimalizovat výpadky šířky pásma.

V rámci dohody bude Digicel využívat satelitní konstelaci O3b společnosti SES, která zajistí připojení s nízkou latencí a vysokou propustností a ochrání obyvatele Tongy před budoucím přerušením komunikace v případě přírodní katastrofy.

Družice O3b společnosti SES, které byly vypuštěny v roce 2013, obíhají ve výšce 8 000 km nad zemským povrchem na střední oběžné dráze (MEO) a poskytují služby připojení s nízkou latencí do jakékoli oblasti do 50° severně nebo jižně od rovníku. Již deset let využívají vlády a podniky v celém Tichomoří výkonnost satelitní konstelace O3b, která je ekvivalentní optickým vláknům.

▲ Ilustrační foto (foto: SES)

Království Tonga utrpělo v posledních čtyřech letech dvě velká přerušení konektivity, přičemž poslední bylo důsledkem výbuchu sopky Hunga Tonga-Hunga Ha'apai a následné vlny tsunami v lednu 2022, která vážně poškodila podmořské komunikační spoje.

Bezprostředně po této katastrofě společnost Digicel využila satelitní kapacitu společnosti SES na geostacionární oběžné dráze Země (GEO) k obnovení dočasného připojení na ostrovech, což obyvatelům Tongy umožnilo spojit se s jejich rodinami a blízkými. Zatímco poškozený kabel spojující ostrovy Vava'u a Tongatapu na Tongu prochází opravou, satelitní služba MEO společnosti SES poskytuje obyvatelům Vava'u připojení. Jakmile bude kabel zcela opraven, stane se odolnou službou vůči hlavnímu kabelu, který spojuje ostrov s Tongatapu.

Podle nové dohody bude společnost Digicel využívat satelitní systém O3b společnosti SES, který bude poskytovat kapacitu několik Gb/s pro rychlé nasazení konektivity, aby ochránil ostrovy v Tongu před možnými budoucími výpadky komunikace. Vysoká propustnost poskytovaná satelity O3b společnosti SES zajistí spolehlivé připojení pro všechny obyvatele Tongy.