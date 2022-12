SES 21 uveden do provozu

01.12.2022 08:59

DNES!

Nový telekomunikační satelit SES-21 byl dnes uveden do provozu na orbitální pozici 131 stupňů západně po vypuštění 4. října 2022. Informoval dnes o tom satelitní operátor SES (Astra). Po dosažení konečné fixní pozice a dokončení testování zahájí společnost SES přechod zákazníků na nový satelit.

Družice SES-21 umožní společnosti SES pokračovat v poskytování vysílacích a rozhlasových služeb v pásmu C milionům amerických domácností a poskytovat další důležité síťové komunikační služby Spojeným státům.

Družice SES-21 byla úspěšně vypuštěna společností United Launch Alliance (ULA) společně s družicí SES-20 z mysu Canaveral na Floridě. SES-20 a SES-21 jsou vysoce účinné plně elektrické satelity 702SP vyrobené a sestavené v Los Angeles společností Boeing.

▲ Vynesení satelitu SES 21 (foto: SES / ULA)

Společnost SES vypouští pět družic v rámci širšího programu Federální komise pro komunikace (FCC), jehož cílem je uvolnit část spektra v pásmu C, aby mohli bezdrátoví operátoři zavádět služby 5G na celém území USA (CONUS). Satelitní operátoři, včetně společnosti SES, dostali od FCC za úkol uvolnit dolních 300 MHz spektra v pásmu C na celém území CONUS do prosince 2023. SES-21 je pro toto úsilí klíčový, protože umožňuje společnosti SES přejít se stávajícími službami na vyšší frekvence pásma C a zároveň zachovat nepřerušené služby pro zákazníky.

SES-20, druhý satelit SES v pásmu C, který vypustila společnost ULA v říjnu, má být uveden do provozu do konce roku.