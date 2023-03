Spark TV odstartoval, nahradil UP Network

15.03.2023 08:23

DNES!

O půlnoci na 15. března 2023 začal na českém a slovenském trhu vysílat nový tématický kanál Spark TV. U televizních operátorů se stanice objevila na pozici po bývalém kanálu UP Network, který ukončil své vysílání.

TV Spark je dostupná pro satelitní diváky na platformách Magio Sat, T-Mobile SAT a Nová Digi TV SK ze satelitu Thor 6 (0,8°W). Na platformě Skylink se stanice objeví později - po vyřešení změny distribučního signálu stanice. Mělo by se tak stát do 3. dubna 2023. Dále je stanice Spark dostupná u dalších operátorů, kteří šířili původní stanici UP Network.

▲ Spark - záběr z příjmu stanice

Spark TV se zaměřuje na dokumenty a dokumentární filmy různých žánrů. Vysílá ve slovenštině.

Stanice vysílá 24 hodiny denně 7 dní v týdnu.

Původní stanice UP Network byla zaměřená výhradně na pořady o leteckém průmyslu.