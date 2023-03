Programy BBC v SD jen ze satelitu Astra 2E

14.03.2023 11:40

DNES!

Britská veřejnoprávní korporace BBC (British Broadcasting Corporation) provedla změny v distribuci svých programů na satelitním systému Astra na pozici 28,2°E.

Multiplex s SD programy BBC, včetně rozhlasových stanic BBC opustil transpondér na družici Astra 2F, na kmitočtu 12,422 GHz, polarizace horizontální, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S.

Hlavní programy BBC v SD (bez regionálních verzí), včetně rádií se nyní vysílají přes družici Astra 2E, na kmitočtu 10,803 GHz, pol. H. Jde o jediný transpondér s programy BBC, na kterém je možné přijímat z pozice 28,2°E stanice britského veřejnoprávního vysílatele v MPEG-2/SD v normě DVB-S.

BBC během několika týdnů postupně povypínala původní MPEG-2/SD distribuci všech svých programů (až na jeden transpondér) a všechny své stanice, včetně regionálního vysílání BBC One nabídla divákům v lepší technické kvalitě - v HD rozlišení v kodeku MPEG-4.

Vysílání stanic BBC je nadále poskytováno z pozice 28,2°E volně ( FTA). Transpondéry ale pracují v britském svazku s primárním pokrytím britských ostrovů. Směrem do Evropy signál slábne. Nicméně v některých lokalitách je příjem transpondérů s kanály BBC možný. Situaci nyní komplikují především méně příznivé vysílací parametry - norma DVB-S2 s modulací 8PSK a poměrně nepříznivé FEC 3/4.

technické parametry - BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, BBC Scotland, BBC Alba, BBC News, BBC Parliament, BBC Red Button 1, CBBCm CBeebies:

• Astra 2E (28,2°E), freq. 10,803 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

bývalé technické parametry - BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, BBC Scotland, BBC Alba, BBC News, BBC Parliament, BBC Red Button 1, CBBCm CBeebies (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Astra 2F (28,2°E), freq. 12,422 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK, FTA

zdroj: flysat.com + vl.info