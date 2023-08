V úterý výluka vysílače Hády, ve středu Jedlák

26.08.2023 15:19

DNES!

I ve 35. týdnu roku 2023 proběhnou výluky některých televizních a rozhlasových vysílačů. Na úterý 29. srpna 2023 je v plánu výluka vysílače Brno - Hády. O den později se krátce odmlčí vysílač Chomutov - Jedlák.

29.8.2023 proběhne výluka pozemních multiplexů z vysílače Brno - Hády. Od 6:00 do 15:00 hodin nebude možné naladit DVB-T2 multiplex 21 České televize a ani multiplex 22 a multiplex 23 s programy privátních vysílatelů.

Ve stejný den od 10:00 do 15:00 hodin nebude možné naladit rozhlasové programy v pásmu VKV/FM a to konkrétně ČRo Brno, ČRo Plus, ČRo Vltava, Rádio Krokodýl, Rádio Proglas, Rádio Blaník, Evropa 2 a Rádio Prostor (dříve Rádio ZET). Ve stejném časovém období se odmlčí i DAB+ multiplex ČRo.

O den později 30. srpna proběhne další výluka na vysílači Chomutov - Jedlák. Od 9:00 do 13:00 hodin nebude z daného vysílače možné naladit DVB-T2 sítě 21, 22 a 23.

Ve stejném čase bude probíhat i výluka rozhlasových vysílačů. Odmlčí se ČRo Dvojka, ČRo Region Sever, ČRo Radiožurnál, ČRo Vltava a Rádio Blaník.

Důvodem pro výluku vysílání je pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.