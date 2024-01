Eutelsat uzavřel prodej podílu OneWeb v Airbus OneWeb Satellites

29.01.2024 17:55

Francouzský satelitní operátor Eutelsat dokončil prodej 50% podílu OneWeb ve společném podniku Airbus OneWeb Satellites.

Podíl v podniku se sídlem na Floridě, který zhotovil družice pro konstelaci OneWeb First Generation, získá spolumajitel, společnost Airbus U.S. Space & Defense, Inc.

Dohoda odráží pokračující správu aktivit Eutelsat Group s cílem optimalizovat a monetizovat své portfolio jako součást úsilí o snižování dluhu.

" Jsme hrdí na to, že jsme se stali partnery společnosti Airbus v tomto společném podniku, který zajistil úspěšné vybudování konstelace OneWeb první generace, a jsme přesvědčeni, že tato společnost bude i nadále prosperovat díky rostoucí poptávce po malých družicích s nejlepší konkurenční nabídkou ve své třídě ," říká Massimiliano Ladovaz ze společnosti Eutelsat Group.

" Do budoucna bude pro skupinu Eutelsat přínosem, že se bude moci pro své budoucí potřeby na oběžné dráze obracet na diverzifikovanější okruh dodavatelů, včetně společnosti Airbus, která zůstává jedním z našich nejdůvěryhodnějších partnerů ," dodal.

zdroj: Eutelsat