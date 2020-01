Průzkum: Televize je způsob č. 1, jak podporovat naše zájmy

DNES!

▲ Obr č. 1 - Rodina u televizní obrazovky (foto: Discovery)



Pro mnoho lidí jsou televizní programy velkými externími spouštěči věcí, z nichž se později stanou velké osobní vášně. Je to dáno tím, že na vás příběh nebo událost velmi osobně, lidsky a niterně zapůsobí. Není to stejné, jako když o nich čtete, není to stejné, jako když o nich slyšíte, je to, jako byste do nich byli ponořeni, a to člověku může pomoci objevit pro sebe emocionální výboj, který ho přivede na vlastní cestu vášně a objevování

Vášnivý zájem byl pro člověka vždy důležitý, protože mu pomáhá definovat, kdo je. Ve světě, který je stále bouřlivější, kde budoucnost zdánlivě přináší větší nejistotu... budou čím dál důležitější věci, do nichž se můžete pustit a kde jen vy určujete, na čem vám záleží, co to pro vás znamená a kam to směřuje

Ve světě, kde se nám bolestně nedostává času a kde nás neustále něco ruší a něco se mění, nám koníčky pomáhají lépe vnímat sami sebe i okolní svět. Tato studie jasně ukazuje, že lidé více než kdy dřív touží po tom, aby je jejich zájmy spojovaly s ostatními i s okolním světem. Discovery propojuje vášnivé zaujetí, které je lidem vlastní, s obsahem a příběhy, které lidi inspirují, aby se svým zájmům věnovali. Pro každého skalního fanouška máme něco pro radost, od jídla nebo životního stylu přes sport až po život v přírodě

Jedna z největších globálních studií, které kdy byly v oblasti lidských zájmů provedeny, ukazuje, že pokud jde o naše oblíbené koníčky, jako je sport, jídlo, domov, motorismus a život v přírodě, lidé je hledají spíše v televizi než v jiných zdrojích inspirace a informací.Globální průzkum zahrnující 13 000 účastníků byl proveden na 13 trzích podle zadání společnosti Discovery Communications, globálního lídra v zábavě z reálného života.Televize je první způsob, jakým podporujeme své zájmy. 93 % respondentů uvádí, že televize je hlavním zdrojem inspirace. Na druhém místě jsou sociální média s 67 % a třetí jsou „ostatní lidé“ s 66 %.Při vzbuzování zájmu má televize významně větší moc než kterákoli jiná třetí strana, včetně sociálních médií. Ve věkové skupině 35-54 let je pětkrát pravděpodobnější, že náš zájem vzbudí televize než sociální média, a dokonce i u obtížně oslovitelné demografické skupiny 18-24 let je více než dvakrát pravděpodobnější, že zájem podnítí spíš televize než sociální média.Celkově 8 z 10 z nás má v životě jeden a více koníčků, přičemž jeden člověk má v průměru čtyři koníčky. Naše zájmy se zpravidla utvářejí v pubertě a prvotní inspirací bývají rodiče (33 %), televize (23 %) a ostatní lidé (15 %).Dr. Tom Chatfield, spisovatel a filozof techniky, uvádí: „.”Podle průzkumu nám zájmy dávají pocit štěstí, úspěchu a naplnění, ale také nám mohou pomoci překonávat radosti a strasti života. Zhruba 8 z 10 z nás věří, že intenzivní zájmy jsou důležitější než dříve, a 9 z 10 souhlasí, že nám zájmy mohou pomoci uvolňovat stres každodenního života.Zájem nám také pomáhá vytvořit si pocit sounáležitosti a potlačit pocity izolace v mezinárodním světě, kterému čím dál víc chybí vzájemné propojení. Podle průzkumu nás naše zájmy sbližují s ostatními lidmi - 8 z 10 lidí sdílí zájem s přáteli a rodinou a 7 z 10 uvádí, že zájem nám dává pocit, že někam patříme.Dr. Nick Southgate, behaviorista, tvrdí: „.“Discovery, Inc. podporuje zájmy lidí na celém světě a na všech zařízeních. Má portfolio značek, které poskytují zábavu z reálného života, včetně Discovery, Eurosport, HGTV, Food Network, TLC, Investigation Discovery, Travel Channel a Animal Planet, i rostoucí portfolio direct-to-consumer služeb, které fanouškům umožňují na něco se dívat a něco dělat, kam patří dplay, GolfTV a Food Network Kitchen.Fulvia Nicoli, výkonná viceprezidentka pro obsah a produkt společnosti, uvedla: „.“Globální průzkum se zabýval zájmy 13 000 respondentů ze 13 trhů (Dánsko, Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Jihoafrická republika, Španělsko, Turecko, Velká Británie a Spojené státy americké). Průzkum byl realizován jménem společnosti Discovery Communications, globálního lídra v oblasti zábavy, která vychází z reálného života.Průzkum obsahoval 38 zájmových oblastí a zaměřil se na 10 hlavních koníčků:1. Sport2. Jídlo3. Život v přírodě4. Znalosti5. Výjimečné životy6. Domov7. Zkoumání a dobrodružství8. Zjišťování pravdy9. Motorismus10. Svatby a vztahyredakce