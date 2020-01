Co je v HbbTV: Videotéka, počasí, hry i letáky

DNES!

▲ Obr č. 1 - HbbTV aplikace České televize, hlavní nabídka



Česká televize

▲ Obr č. 2 - HbbTV aplikace České televize, TV program



▲ Obr č. 3 - HbbTV aplikace České televize, aplikace Počasí



▲ Obr č. 4 - HbbTV aplikace České televize, aplikace Počasí, záběry z radaru



▲ Obr č. 5 - HbbTV aplikace České televize, aplikace Panorama



▲ Obr č. 6 - HbbTV aplikace České televize, eventová aplikace Peče celá země



Nova

▲ Obr č. 7 - HbbTV aplikace TV Nova, hlavní nabídka



▲ Obr č. 8 - HbbTV aplikace TV Nova, aplikace Program



▲ Obr č. 9 - HbbTV aplikace TV Nova, aplikace Zprávy TN.CZ



▲ Obr č. 10 - HbbTV aplikace TV Nova, aplikace Pořady



▲ Obr č. 11 - HbbTV aplikace TV Nova, aplikace Počasí



Prima

▲ Obr č. 12 - HbbTV aplikace TV Prima, hlavní nabídka



▲ Obr č. 13 - HbbTV aplikace TV Prima, aplikace Videopůjčovna



▲ Obr č. 14 - HbbTV aplikace TV Prima, nabídka filmů



▲ Obr č. 15 - HbbTV aplikace TV Prima, aplikace Letáky



▲ Obr č. 16 - HbbTV aplikace TV Prima, aplikace Hra - Jen počkej, zajíci



▲ Obr č. 17 - HbbTV aplikace Televize Seznam



Další vysílatelé z České republiky

▲ Obr č. 18 - HbbTV aplikace RTVS, hlavní nabídka



Rozhlas a televize Slovenska

▲ Obr č. 19 - HbbTV aplikace RTVS, aplikace Teletext



▲ Obr č. 20 - HbbTV aplikace RTVS, aplikace Archív



▲ Obr č. 21 - HbbTV aplikace RTVS, aplikace Holiday info



▲ Obr č. 22 - HbbTV aplikace RTVS, aplikace iRádio



Markíza

▲ Obr č. 23 - HbbTV aplikace TV Markíza, hlavní nabídka



▲ Obr č. 24 - HbbTV aplikace TV Markíza, aplikace Počasí



▲ Obr č. 25 - HbbTV aplikace TV Markíza, aplikace Teletext



▲ Obr č. 26 - HbbTV aplikace TV Markíza, aplikace TVNoviny.sk



▲ Obr č. 27 - HbbTV aplikace TV Markíza, aplikace Hry



▲ Obr č. 28 - HbbTV aplikace TV Markíza, aplikace Program



JOJ

▲ Obr č. 29 - HbbTV aplikace TV JOJ, aplikace Živé vysílání



▲ Obr č. 30 - HbbTV aplikace TV JOJ, aplikace Nejlepší počasí



▲ Obr č. 31 - HbbTV aplikace TV JOJ, aplikace TV hry



Další vysílatelé ze Slovenska

▲ Obr č. 32 - HbbTV aplikace Otta



Nevybrali jste si žádný pořad v televizi? Nevadí. Provozovatelé nabízejí alternativní obsah poskytovaný skrze červené tlačítko, což jsou aplikace na bázi HbbTV dostupné na televizorech a set top boxech s podporou této funkce. Interaktivní obsah ale vyžaduje internetové připojení.Provozovatelé televizních stanic se snaží "zabavit" své diváky a nabízejí jim vyspělé interaktivní aplikace, které obsahují archívy odvysílaných pořadů, upoutávky na nové filmy či pořady televizní skupiny či jinak jim zkrátit čas v čekání na jejich oblíbený pořad. Cílem provozovatelů je diváky udržet u svého obsahu a v případě komerčních stanic využít nový médium k monetizaci.Tento článek je určen především začátečníkům, kterým přináší pohled do "hybridní kuchyně" českých a slovenských stanic. Přináší i subjektivní hodnocení autora článku a jeho poznámky z využívání aplikací.Veřejnoprávní vysílatel se může pyšnit největším archívem odvysílaných pořadů, který poskytuje svým divákům a to buď přes aplikaci, web či právě skrze červené tlačítko (HbbTV). Sekce iVysílání vznikla před 15 lety - tedy již v roce 2005 a diváci mohou proti proudu času přehrávat obsah, který divákům nabízela za celou uvedenou dobu. Pochopitelně video archív neobsahuje všechny pořady (akvizice) ale také pořady, na které tehdy nezískala práva pro internetové vysílání.V rámci HbbTV České televize jsou divákům dále k dispozici aplikace Počasí (předpověď počasí na nejbližší dny pro celou republiku a krajská města, radarové záběry), Teletext (graficky vylepšená verze teletextových stránek; výhodou je okamžité zobrazení požadované stránky bez dlouhého čekání) či Panorama s možností sledování aktuální situace na horách.V HbbTV nechybí ani specializovaná aplikace DIV, iVysílání Déčka, možnost zobrazení info lišty ČT24 i otestování televizoru/set top boxu na podporu HbbTV 2.0. Hybridní vysílání nabízí i speciální eventové aplikace - aktuálně k licencovanému formátu "Peče celá země". V době konání hokejového či fotbalového šampionátu přináší i speciální aplikaci pro sportovní fanoušky, ve které nechybí informační servis - výsledky, nejlepší momenty utkání, sestřihy zápasů i kompletní utkání.Dobře je vyřešeno ovládání - do předchozí nabídky se uživatel dostane stisknutím tlačítka nula.HbbTV aplikace ČT jsou zatím ve zkušebním provozu, nicméně služby pro diváky jsou stále vylepšovány a rozšiřovány.Komerční televize Nova poskytuje základní obsah v HbbTV, který je složen z programu stanic skupiny Nova v časové ose. Nechybí ani všeobecné zpravodajství portálu TN.CZ i sportovní zpravodajství a předpověď počasí.Novinkou provozovatele je videoarchív, který nabízí nejnovější díly licencovaných pořadů i pořadů vlastní tvorby v rozsahu, který umožňují licenční podmínky. Takže dnes již diváci mohou sledovat poslední díly seriálů jako je Ordinace v růžové zahradě či Ulice. Videa jsou až do rozlišení 720p (HD).Zpět do předchozí nabídky řeší HbbTV aplikace Novy přes zelené funkční tlačítko.Rozsáhlou nabídku aplikací na bázi HbbTV poskytuje společnost FTV Prima, která se na toto nové médium poměrně zaměřuje. Dokazují to i nedávná ocenění za nejlepší služby v HbbTV.Červené tlačítko Primy obsahuje běžnou aplikaci předpověď počasí. Divák zde ale nenajde žádnou aplikaci s aktuálním zpravodajstvím či sportovními výsledky.Provozovatel klade důraz na video obsah - nabízí aplikaci iPrima Videopůjčovna, která je branou k pořadům vlastní produkce i k akvizičnímu materiálu. Pořady vlastní produkce jsou dostupné "volně", u akvizic vysílatel vyžaduje přihlášení k uživatelskému účtu z webu iPrima. Spárování je jednoduché a divákům "otevře" toto automaticky nedostupné přehrávání video obsahu. Videa bez přihlášení k uživatelskému účtu jsou až do rozlišení 576p (SD).Videopůjčovna nabízí i placenou část - české i zahraniční filmy, předpremiéry nových dílů vlastních seriálů (možnost sledování dříve než v běžném vysílání) jako například Slunečná, Modrý kód.Vedle video obsahu nabízí Prima v HbbTV také aktuální letáky vybraných obchodníků a také několik jednodušších her pro volnou chvíli. Vedle variace hry Tetris nechybí legendární hra "Jen počkej, zajíci", známá z elektronických her minulého století.Sportovní fanoušky potěší možnost sledování sportovního kanálu O2TV Sport na jeden den. Přístup je za poplatek.Návrat do předchozí nabídky většinou funguje po výběru položky "Zpět" na obrazovce. Na dálkovém ovládání není funkční.Nejenom Česká televize, Nova a Prima nabízejí hybridní aplikace na bázi platformy HbbTV. Jedním z dalších je i celoplošná. Její aplikace je zcela zaměřená na video obsah. Najdeme zde filmy, seriály, pohádky dokumenty ale i pořady vlastní tvorby jako je Zpravodajství a Sport, Magazín, Rady a tipy a Zábavu.Videa v HbbTV aplikaci Televize Seznam jsou k dispozici až do rozlišení 1080p (HD) a to bez nutnosti registrace a přihlašování k uživatelskému účtu.Červené tlačítko využívá také hudební televizní skupina. Divákům nabízí skrze tuto platformu přístup k sesterským programům Óčko Star či Óčko Expres či pohled do hořícího krbu.Diváci programůsi mohou přes červené tlačítko objednat některý z hudebních titulů za speciální cenu.Nabídka slovenského veřejnoprávního vysílatele RTVS se skládá z přístup k online vysílání programů RTVS a archívu. Překvapivě v archívu vůbec není třetí programový okruh Trojka, který vysílatel ze zákona spustil před měsícem. Důvodem ale mohou být autorská a vysílací práva pro internetové vysílání, které neumožňují divákům poskytovat obsah v rámci archívu.Podobně jako ČT nabízí RTVS v rámci hybridní aplikace vylepšenou verzi teletextu a panoramu (zde pod anglickým názvem Holiday info). Dále má uživatel možnost poslechu rozhlasových okruhů RTVS.Komerční Markíza poskytuje přes červené tlačítko zpravodajství, předpověď počasí, vylepšený programový průvodce s fotografiemi (jen pro programy Markízy), info lištu, dále vylepšený grafický teletext a několik her.Vyzkoušel jsem aplikaci Počasí, která ale nefungovala.V nabídce HbbTV aplikací televizní skupiny JOJ je programový průvodce s fotografie (jen programy JOJ), předpověď počasí a přístup k živému vysílání tří hlavních programů TV JOJ, PLUS a WAU . Videa jsou poskytovány až do rozlišení 576p.Všechny dnes představené HbbTV aplikace fungují jako doplňková služba k lineárnímu vysílání. Vedle hlavních slovenských programů existuje i HbbTV aplikace poskytovaná i bez zmíněného televizního vysílání. Nabízí ji „“. Tato aplikace je dostupná divákům pozemního vysílání na Slovensku a rovněž i na satelitu Astra 3B (23,5°E).Aplikace se zaměřuje výhradně na video obsah. Těžištěm aplikace je videopůjčovna filmů a seriálů různých žánrů. Jako jediná aplikace nabízí obsah v Ultra HD/4K rozlišení. Druhá část služby se věnuje poskytování přístupu k živému vysílání hlavních slovenských stanic, tj. Jednotka, Dvojka, Markíza, JOJ, PLUS, WAU a české Prima COOL . V nabídce nejsou programy Doma a Dajto . Součástí aplikace je TV archív s možností sledování pořadů i po jejich odvysílání. Kompletní video obsah Otty je zpoplatněn.Martin Vyleťal