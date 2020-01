Další průzkum potvrdil, že diváci od DVB-T2 očekávají lepší kvalitu obrazu

DNES!

Jsem rád, že se načasování přechodu našeho vysílání do DVB-T2 potkalo se spuštěním upraveného programového schématu. Už v březnu zařadíme do vysílání další nový obsah v podobě pohádek, dokumentů, seriálů a filmů, který tak naši diváci uvidí díky DVB-T2 již ve vysokém rozlišení

▲ Graf č. 1 - Typy pořadů u kterých by lidé ocenili lepší kvalitu obrazu (graf: TV Seznam)



Oproti set-top boxům, o které se zájem na nákupním rádci v posledních pěti měsících zvýšil o stovky procent, se poptávka po televizorech zvýšila podstatně méně

▲ Graf č. 2 - Problémy při nákupu set top boxů (graf: TV Seznam)



Více jak polovina Čechů očekává od přechodu na DVB-T2 zlepšení kvality obrazu. Zhruba třetina dotázaných pak kvalitnější obraz ocení hlavně u dokumentů nebo sportovních pořadů. V souvislosti se změnou způsobu vysílání si většina lidí pořizuje spíš set-top box než nový televizor. S dostupností levnějších kusů je ale problém. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu společnosti Seznam.cz.Češi jsou podle průzkumu se současnou kvalitou vysílání v zásadě spokojeni, ale od přechodu na DVB-T2 si 53 % dotázaných slibuje, že se kvalita obrazu ještě zvýší. Nejvíce lidí (35 %) se těší na lepší rozlišení dokumentů, zhruba pětina respondentů si pak chce HD vychutnat u pořadů se sportovní tématikou a pohádek. Lepší kvalita diváky láká také u nezávislých filmů a detektivních seriálů.Některé komerční stanice potenciálu přechodu plně využijí a přinesou rozlišení HD. Například Televize Seznam nabídne v souvislosti s přechodem rozlišení 1440×1080 px s vysokým datovým tokem. „,“ říká Ivan Mikula, ředitel Televize Seznam.Televize Seznam spolu s televizí Barrandov jsou jediné dvě komerční televize, které jsou dostupné v HD rozlišení a to zatím jen v oblastech, kde je dostupná nová finální DVB-T2 síť multiplex 23. V současnosti jen v Praze a okolí (stav konec ledna 2020).Většina lidí má zájem o set-top boxy. S dostupností těch levnějších je však problémLidé si v souvislosti s přechodem na DVB-T2 pořizují spíš nové set-top boxy než televizory. „,“ komentuje Jan Kriegel, manažer nákupního rádce Zboží.cz. Důvodem ke koupi nové televize totiž není podle dotázaných pouze změna šíření televizního vysílání, ale i touha po větší obrazovce, kvalitnějším obrazu nebo výměna klasického televizoru za smart TV.Podle Kriegela lidé sice zájem o koupi levnějších set-top boxů mají, jejich nabídka je ale v rámci slevových akcí vzhledem k enormnímu zájmu omezená.Podle průzkumu se hned třetina z těch, co si kupovali set-top box, setkala s horší dostupností v některé z prodejen. I z dat Seznam.cz Vyhledávání vyplývá, že nejvíce lidé v souvislosti s přechodem na DVB-T2 hledají set-top boxy, a kloní se tak k ekonomičtější variantě. Kriegel uživatelům proto doporučuje aktivní sledování dostupnosti levnějších set-top boxů na nákupních rádcích.Průzkum proběhl formou on-line dotazování uživatelů Seznam.cz v době od 7. 1. do 14. 1. 2020 (N = 1302 respondentů, z nich 1186 sleduje TV, 18+). Data byla vážena na základě pohlaví, věku a vzdělání.redakce