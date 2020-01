Přechod na DVB-T2 pokračuje v severních Čechách

DNES!

Přechod na druhou generaci pozemního vysílání označovanou DVB-T2 bude nyní pokračovat v severní části České republiky. Dne 30. ledna 2020 bude na vysílačích Ústí nad Labem - Buková hora a Chomutov - Jedlák vypnut veřejnoprávnímultiplex 1.K vypnutíz vysílačů Ústí nad Labem - Buková hora a Chomutov - Jedlák dojde ve čtvrtek 30.1.2020 ve 23:59 hodin na K33.Změna se tentokrát bude týkat i diváků, kteří již přijímají veřejnoprávní multiplex v novém standardu DVB-T2 v rámci přechodové sítě 11 ( PS11 ) na K50, protože i tato síť bude vypnuta.Finální veřejnoprávní DVB-T2se bude vysílat na K33, tedy na stejném, který se nyní používá pro původnímultiplex 1. Pro sledování programů České televize již bude postačovat jen pouhé nové vyhledávání programů bez nutnosti úpravy anténního systému (Dodatečné úpravy budou zřejmě nutné s ohledem na skutečnost, že K50 patří do 700 MHz pásma, které bude sloužit pro rychlý mobilní internet páté generace 5G).Vysílač Buková hora pokrývá rozsáhlé území a to nejenom severní Čechy ale také a střední Čechy a také severní část hlavní města. Přeladění a změny v příjmu se tak dotknou mnohem více diváků pozemního vysílání.Vysílání komerčních programů bude v původnímpokračovat až do druhé poloviny března v případě programů TV Nova, Nova Cinema , TV Prima, Prima COOL a TV Barrandov, respektive ve druhé polovině dubna v případě dalších komerčních programů.redakce