Nové termíny vypínání DVB-T

Nové termíny vypínání

Multiplex 1, Přechodový multiplex 11 (PS11), finální multiplex 21

Název vysílače Stávající kanál DVB-T Kanál pro zajištění souběžného vysílání Zahájení souběžného vysílání Finální DVB-T kanál Lhůta pro vypnutí vysílače DVB-T Brno 29 26 březen 18 26 červenec 20 Brno - Hády 29 26 březen 18 26 červenec 20 Brno - město 29 26 březen 18 26 červenec 20 České Budějovice 49 50 březen 18 39 červenec 20 Domažlice 34 26 březen 18 26 únor 20 Frýdek - Místek 54 26 březen 18 26 srpen 20 Cheb 36 26 březen 18 26 únor 20 Chomutov 33 50 květen 18 33 leden 20 Jáchymov 36 39 březen 18 39 únor 20 Jeseník 36 26 březen 18 26 srpen 20 Jihlava 33 26 březen 18 26 srpen 20 Liberec 43 26 březen 18 26 únor 20 Mikulov 29 26 březen 18 26 červenec 20 Ostrava 54 26 březen 18 26 srpen 20 Ostrava - Slezská Ostrava 54 26 březen 18 26 srpen 20 Pardubice 32 26 březen 18 26 srpen 20 Plzeň 34 26 březen 18 26 únor 20 Praha 53 26 březen 18 26 listopad 19 Praha - město 53 26 březen 18 26 listopad 19 Raspenava 53 26 červen 18 26 únor 20 Sušice 49 26 březen 18 26 únor 20 Trutnov 40 26 květen 18 26 leden 20 Ústí nad Labem 33 50 březen 18 33 leden 20 Valašské Klobouky 33 26 březen 18 26 září 20 Vimperk 49 50 duben 18 39 červenec 20 Votice 53 26 březen 18 26 leden 20 Zlín 33 26 květen 18 26 září 20

Multiplex 2, Přechodový multiplex 12 (PS12), finální multiplex 22

Název vysílače Stávající kanál DVB-T Kanál pro zajištění souběžného vysílání Zahájení souběžného vysílání Finální DVB-T kanál Lhůta pro vypnutí vysílače DVB-T Brno 40 28 listopad 17 40 září 20 Brno - Hády 40 28 duben 17 40 září 20 Brno - město 40 28 duben 17 40 září 20 České Budějovice 39 27 leden 19 27 únor 20 Domažlice 48 31 červenec 17 34 březen 20 Frýdek - Místek 37 28 říjen 17 28 říjen 20 Cheb 35 31 září 17 38 červenec 20 Chomutov 58 31 prosinec 17 38 červenec 20 Jáchymov 35 31 únor 18 38 červenec 20 Jeseník 53 28 listopad 17 28 říjen 20 Jihlava 35 28 květen 17 28 září 20 Liberec 52 31 červen 17 28 červenec 20 Mikulov 40 28 leden 18 40 září 20 Ostrava 37 28 duben 17 28 říjen 20 Ostrava - Slezská Ostrava 37 28 duben 17 28 říjen 20 Pardubice 39 28 červenec 17 28 září 20 Plzeň 48 31 červen 17 34 březen 20 Praha 41 31 březen 17 40 leden 20 Praha - město 41 31 březen 17 40 leden 20 Sušice 48 31 září 17 34 červenec 20 Trutnov 38 28 říjen 17 28 únor 20 Ústí nad Labem 58 31 leden 18 38 červenec 20 Valašské Klobouky 49 22 únor 18 22 říjen 20 Vimperk 39 27 leden 19 27 únor 20 Votice 41 28 květen 17 40 leden 20 Zlín 49 22 prosinec 17 22 říjen 20

Multiplex 3, Přechodový multiplex 12 (PS12), finální multiplex 23

Název vysílače Stávající kanál DVB-T Kanál pro zajištění souběžného vysílání Zahájení souběžného vysílání Finální DVB-T kanál Lhůta pro vypnutí vysílače DVB-T Brno 59 28 listopad 17 33 září 20 Brno - Hády 59 28 duben 17 33 září 20 Brno - město 59 28 duben 17 33 září 20 České Budějovice 22 27 leden 19 22 únor 20 Domažlice 52 31 červenec 17 31 srpen 2020 Frýdek - Místek 48 28 říjen 17 31 říjen 20 Chomutov 55 31 prosinec 17 31 srpen 2020 Jeseník 51 28 listopad 17 31 říjen 20 Jihlava 30 28 květen 17 35 květen 20 Liberec 60 31 červen 17 31 srpen 20 Mikulov 59 28 leden 18 33 září 20 Ostrava 48 28 duben 17 31 říjen 20 Ostrava - Slezská Ostrava 48 28 duben 17 31 říjen 20 Pardubice 34 28 červenec 17 34 září 20 Plzeň 52 31 červen 17 31 srpen 20 Praha 59 31 březen 17 23 leden 20 Praha - město 59 31 březen 17 23 leden 20 Sušice 52 31 září 17 31 srpen 20 Trutnov 60 28 říjen 17 31 srpen 20 Ústí nad Labem 55 31 leden 18 31 srpen 20 Valašské Klobouky 25 22 únor 18 33 říjen 20 Vimperk 22 27 leden 19 22 únor 20 Votice 59 28 květen 17 22 leden 20 Zlín 25 22 prosinec 17 33 říjen 20

Multiplex 4, Přechodový multiplex 13 (PS13), finální multiplex 24

Název vysílače Stávající kanál DVB-T Kanál pro zajištění souběžného vysílání Zahájení souběžného vysílání Finální DVB-T kanál Lhůta pro vypnutí vysílače DVB-T Benešov - Kozmice 44 24 červen 18 44 leden 20 Brno - Barvičova 46 31 leden 18 46 září 20 Brno - Jihlavská 46 43 leden 18 46 září 20 Česká Lípa - Špičák 25 28 duben 18 43 únor 20 České Budějovice 25 32 červen 18 30 únor 20 Děčín - Chlum 30 28 květen 18 21 únor 20 Domažlice - Čerchov 25 24 duben 18 43 únor 20 Frenštát pod Radhoštěm 42 31 květen 18 42/45 září 20 Hlubočec - Hůrka 45 31 červen 18 45 září 20 Hodonín - Kapansko 46 43 květen 18 46 září 20 Hradec Králové - Chlum 45 24 březen 18 45 srpen 20 Jablonec nad Nisou - Černá Studnice 25 * ** 43 únor 20 Jáchymov - Klínovec 45 38 červen 18 45 únor 20 Jihlava - Jeníkov 42 24 duben 18 42 září 20 Mariánské Lázně - Dyleň 45 28 březen 18 45 únor 20 Olomouc - Slavonín 44 24 březen 18 44 září 20 Ostrava - Lanová 45 31 leden 18 45 září 20 Pardubice - Slatiňany 48 24 březen 18 21 srpen 20 Plzeň - vodárna 56 24 červen 18 43 únor 20 Praha - Ládví 42 24 listopad 17 42 leden 20 Praha - Novodvorská 42 24 srpen 18 42 leden 20 Praha - Olšanská 42 24 leden 18 42 leden 20 Rakovník - Louštín 44 24 červen 18 44 leden 20 Sušice - Svatobor 56 24 duben 18 42 únor 20 Svitavy - Hřebečov 45 24 duben 18 21 srpen 20 Teplice - vodárna 30 28 březen 18 21 únor 20 Třebíč - Vartemberk 42 56 květen 18 42 září 20 Uherské Hradiště - Rovnina 42 43 březen 18 42 září 20 Ústí nad Labem - Krušnohorská 30 28 březen 18 21 únor 20 Ústí nad Orlicí 45 24 březen 18 21 srpen 20 Zlín 42 31 březen 18 42 září 20 Znojmo - Deblínek 46 22 duben 18 46 září 20

Vypínání starých multiplexů ve standarduskončí na území České republiky v říjnu 2020. Vyplývá to z aktualizovaného plánu přechodu na druhou generaci pozemního vysílání (DVB-T2), kterou schválila v pondělí česká vláda.Cílem vypínánía přechodu multiplexů na nový vysílací standard DVB-T2 je uvolnění 700 MHz pásma (televizní kanály 49 až 60), které bude využito pro rychlé mobilní sítě páté generace (5G). Pro pozemní televizní vysílání zůstanou v pásmu UHF vyčleněny kanály 21 až 48.Podle původních plánů mělo v Česku skončit vysílání pozemních multiplexů vv souladu s evropskou legislativou do konce června 2020. Z důvodu rozšiřování nemoci koronaviru COVID-19 a vyhlášení nouzového stavu na území České republiky bylo v březnu vypínánísítí zastaveno. Na možnost odložení uvolnění 700 MHz pamatuje i legislativa EU. V době nouzového stavu bylo nutné zachovatvysílání a zajistit maximální dostupnost informovanosti obyvatel.Vypínáníbylo odstartováno na konci listopadu loňského roku na území hlavního města, kde se odmlčely vysílače Praha - Žižkov a Praha - Cukrák s veřejnoprávním multiplexem 1 (programy České televize a vybrané stanice Českého rozhlasu). Od ledna 2020 probíhalo vypínánísítí v dalších částech České republiky. Doposud je přecbod na nový vysílací standard zhruba v jedné třetině postupu. Přechod na DVB-T2 zatím proběhl v Praze, Středočeském kraji a částečně i o v ostatních českých krajích.Místo v červnu 2020 se poslednívysílače odmlčí až v říjnu 2020 - tedy o 4 měsíce později. Podle odhadů vlády by náklady na delší souběha DVB-T2 neměly přesáhnout 50 milionů korun.ČT1 HD, ČT2 HD ČT3 HD, ČT Sport HD, ČT 24 HD, ČT:D HD/ ČT art HDTV Prima, Prima COOL Prima KRIMI , Prima +1, CNN Prima News, Prima MAX , Šlágr TV, Šlágr 2, Nova, Nova Cinema , Seznam TV, TV Barrandov, Barrandov Krimi, Kino Barrandov, TV Óčko, Óčko Star, TV Noe.TV Prima, Prima COOL, Prima LOVE, Prima ZOOM, Prima KRIMI, Prima +1, CNN Prima News, Prima MAX, TV Óčko, Óčko Star.Šlágr TV, Šlágr 2, Nova, Nova Cinema, Seznam TV, TV Barrandov, Barrandov Krimi, Kino Barrandov, TV Noe.Nova, Nova Action Nova Gold , Prima Comedy Central, JOJ Family, Relax, Rebel, CS Mystery, Klenot TV, Galerie, ABC TV, Sport 5, Retro Music television. Regionálně šířené programy: Polar HD, LTV Plus, V1, Zak TV, JTV, rtm plus, TVS, TV Morava, Info TV Brno.Poznámka:* Souběžné vysílání nebylo realizováno.** Souběžné vysílání nebylo realizováno.Vypínánía přelaďování vysílačů se týká jen domácností, které přijímají televizní programy na klasickou pozemní anténu. Domácností, které sledují televizní stanice přes satelit, kabelové či internetové sítě se změny netýkají.redakce