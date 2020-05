Film+ HD a RTL2 HD v nabídce UPC Direct

2dny

technické parametry:

Zákazníci maďarské satelitní placené televize UPC Direct, provozovatele M7 Group , se dnes dočkali rozšíření programové nabídky o dva nové programy ve vysokém rozlišení obrazu ( HDTV ) - Film+ HD a RTL2 HD.jsou dva lineární televizní kanály mediální skupiny RTL Magyarország. Stanice byly zařazeny do balíčku Medium TV, takže jsou dostupné pro téměř všechny zákazníky s HD přijímači.Obě stanice byly přidány do multiplexu na kmitočtu 11,804 GHz na satelitu Thor 6 . Vedle satelitu jsou stanice dostupné v rámci OTT služby UPC Direct Now, kde nahrazují původní SD verze.Stanice Film+ HD a RTL2 HD přinášejí široký výběr filmů od klasiky až po nejnovější tituly.Další rozšíření služeb chystá M7 Group na maďarském trhu v dohledné době - zákazníkům začne nabízet, prémiovou streamovací službu RTL.satelit: Thor 6 (0,8°W)frekvence: 11,804 GHzpolarizace: vertikálníSR: 30000FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 30333video PID: 2101 (MPEG-4/HD)audio PID: 2110 (maďarsky, MPEG), 2112 (anglicky, MPEG)CA systémy: Irdeto ( CAID 0D97, 0653), Nagra MA (CAID 1815) a Conax (CAID 0B02)service ID: 30326video PID: 1351 (MPEG-4/HD)audio PID: 1360 (maďarsky, MPEG), 1362 (anglicky, MPEG)CA systémy: Irdeto (CAID 0D97, 0653), Nagra MA (CAID 1815) a Conax (CAID 0B02)redakce