Telly přes internet přichází s novinkou - nasazuje kodek H.265

DNES!

▲ Obr č. 1 - Telly - Dobře naladěná telka (foto: Telly)



Internetová Telly TV má aktuálně 132 programů a 79 z nich nabízí v HD kvalitě. Svým uživatelům se od počátku snaží přinášet nové funkce, výhody a inovace, které posouvají televizní zábavu a radost ze sledování televize.Poslední novinkou je nasazení kodeku H.265/HEVC který zaručuje plynulé přehrávání pořadů ve vysokém rozlišení i při nízkém datovém toku. Jinými slovy, i se slabším internetem a nízkou rychlostí připojení si nyní můžete dovolit sledovat Telly TV v té nejvyšší kvalitě. To ocení uživatelé v obcích s připojením na lokální wifi sítě s nižší rychlostí a obecně všude tam, kde mají pomalejší nebo méně stabilní internetové připojení. Uvedl operátor Telly.Zatímco ke sledování internetové televize v té nejvyšší kvalitě je potřeba 7 Mbps ke sledování Telly s kódováním H.265 postačí přibližně poloviční datový tok 3,9 Mbps. Nový kodek podporuje i vysílání ve 4K, tedy UHD kvalitě, s kterým se v Telly do budoucna rovněž počítá.Aktuálně funguje nový kodek uživatelům se set-top boxy Arris VIP4205, postupně se bude zařazovat do dalších aplikací.Pro sportovní fanoušky, kteří sledují stanice DIGI Sport 1-3 HD a Premier Sport HD prostřednictvím set-top boxu Arris VIP4205, pak díky kodeku H.265 Telly TV vytvořila navíc speciální HD profil s datovým tokem 7Mbps, který zvýší jejich divácký zážitek ze sledování každého sportovního přenosu. Samozřejmě dostupné jim zůstává i klasické HD s datovým tokem 3,9 Mbps.redakce