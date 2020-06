DNES!

5 let od startu Nové Digi TV CZ, rebrand na Telly

Digi Sporty na Telly a další exkluzivní obsah

Koronavir a změny na chování diváků

Placená televize v pozemním vysílání?

Aplikace Telly na různých zařízeních

Kdo je Vladimír Rusnák

Telly: Chystáme věrnostní program. Premier League by mohla být v Ultra HD Vladimír Rusnák, ředitel pro strategii, technologii a kontent společnosti Telly v rozhovoru pro web parabola.cz přibližuje novinky a plány. Diváci se dočkají věrnostního programu a patrně i fotbalové Premier League v Ultra HD rozlišení.Vladimír Rusnák, Telly: Když jsme televizního operátora původní (staré) DIGI TV - společnost DIGI Czech Republic s.r.o. - kupovali od rumunských vlastníků, koupili jsme si práva k užívání značky DIGI na 5 let a ty jsme plně využili mj. i pro službu Nová DIGI TV od společnosti DIGI CZ s.r.o. V té době jsme kupovali jen čistě operátora satelitní TV. Po ukončení služby původní (staré) DIGI TV od DIGI Czech Republic s.r.o., přes uvedení vylepšené služby Nová DIGI TV od DIGI CZ s.r.o. (nyní Telly s.r.o.) až po následně aktuální službu Telly TV, která je již úplně jinou a komplexní službou, nesrovnatelnou co do kvality a možností pro zákazníka. Zásadně jsme zlepšili kvalitu satelitního příjmu a přidali jsme další služby - internetovou televizi a také pevné připojení k internetu, které je dostupné pro více než 3,8 mil. českých domácností. Nabízíme 2x více programů než stará DIGI TV před 5 lety, velká část je v HD rozlišení, tehdy byl v HD jeden jediný program. Přitom cena služby za základní balíček programů s větším počtem stanic a ve větší obrazové kvalitě je nižší než před pěti lety. K tomu dodáváme spoustu dalších služeb. Rozhodli jsme se jít dál vlastní cestou, s novým názvem, grafikou.Zásadní rozhodnutí, že půjdeme cestou vlastní značky, jsme udělali před více než rokem. Protože víme, že máme špičkový produkt, chtěli jsme i špičkové logo, výraznou vizuální identitu. Ke spolupráci jsme hned na začátku přizvali Studio Najbrt, respektovanou agenturu v oboru firemní grafiky.Novou identitu jsme plánovali dlouho, dokázali jsme proto sladit harmonogramy různých dílčích změn, které jsme chtěli v průběhu doby dělat. Například webové stránky, marketingové materiály, videospoty a podobně. Díky této optimalizaci mohu říci, že s náklady na rebranding včetně startovací reklamní kampaně jsme se vešli do částky vyšších jednotek milionů korun.Měli jsme přes 50 kandidátů, ale Telly byla favoritem od začátku až do konce. Hledali jsme název, který bude výstižný pro televizní službu, což nakonec telly jako lidový anglický výraz pro telku splňuje víc než dobře. Chtěli jsme název, který bude pozitivní, dobře znějící, snadno zapamatovatelný a hlavně jednoduchý, protože to je jedna z klíčových vlastností naší televize.Průzkum znalosti nové značky a jejího vnímání plánujeme udělat po prázdninách. Teď je na podrobný průzkum příliš brzy, vždyť od oficiálního představení Telly neuběhly ještě ani 3 měsíce. Průběžně sledujeme a vyhodnocujeme ohlasy od zákazníků i dalších lidí. Můj pocit z toho je, že lidem se název, logo a celá nová identita většinou líbí. Vysloveně negativních hlasů je minimum. A jako u každé změny je často první reakce rozpačitá, Telly, to jako vážně? Ale s odstupem času se tyhle hlasy mění a říkají, Telly, už jsem si zvykl, a někteří ještě přidají, Telly se mi líbí víc než DIGI. Tak to nás těší.Telly je především televizní služba a navozuje to už sám název. Telly vnímáme jako jednoduchou, férovou a moderní službu. Telly má jednoduchou nabídku, snadno se instaluje, snadno se ovládá. Je férová, odměňuje věrné zákazníky, má smlouvy bez vázanosti. Při kontaktu s Telly vás nerozčílí nefunkční chatbot, ale lidsky vás obslouží naše zákaznické centrum. Telly je moderní značka, která ráda inovuje, ale vždy jen ve chvíli, kdy to zákazníkům přináší užitek. I díky tomu jsme na trhu už nyní jednou z nejstabilnějších televizních platforem. To všechno jsou žádané vlastnosti, jak nám ukazují průzkumy mezi zákazníky.Satelitní služba je pro nás pořád důležitá stejně jako internetová televize nebo internetové připojení, které rovněž nabízíme. Na druhou stranu vnímáme nový trend ve sledování televize a ten se posouvá s rozšiřováním kvalitního internetového připojení. S internetovou televizí přicházejí moderní funkce, které jiné služby nemají. Hodně oblíbený je týdenní archiv pořadů, který diváka zbavuje závislosti na televizním programu a dává mu svobodu dívat se na oblíbený pořad, kdy on chce. Také přeskakování reklam a obecně posun v programu mají diváci rádi. V neposlední řadě hraje roli, že dnes se dá televize sledovat i jinak než doma v obýváku. Televizi dáte do mobilu, tabletu, počítače a vezmete si s sebou kamkoli jedete včetně zahraničí. Koneckonců i naši největší konkurenti, donedávna vnímaní jako silní satelitní operátoři, rychle pochopili, že bez internetové televize se u svých zákazníků neobejdou. A jejich komunikace je najednou plná výhod, které vám může dát jen televize přes internet.Je to tak. Snažíme se zákazníkům přinést co nejvyšší možný televizní zážitek. Dlouhodobě proto rozšiřujeme nabídku HD kanálů, které už nyní pokrývají téměř 90 % sledovanosti. V tomto trendu chceme pokračovat a zvyšovat počet HD stanic v naší nabídce podle toho, jaký bude prostor u poskytovatelů obsahu.Aktuálně je to kolem 20 %. Hodně se to mění v čase. Před několika lety byla poptávka po satelitní televizi dominantní. Dnes si skoro 80 % nových zákazníků vybírá internetovou televizi.Zařazení HD na satelitu je výrazně nákladnější než u internetové TV. Proto pečlivě zvažujeme, sledovanost každé stanice, sledujeme konkurenci a podle toho se rozhodujeme o zařazení či nezařazení kanálu do HD.Nemáme. Jsme historicky velmi silní v satelitním vysílání a vidíme, že zákazníci dnes žádají především internetový příjem. Řada našich zákazníků se satelitem si pořizuje jako doplněk mobilní službu Telly.Exkluzivní obsah i pro Telly zůstává stále důležitý, v tom se nic nemění. Na druhou stranu neusilujeme o absolutní exkluzivitu. Tím říkám, že sdílíme některá velice ceněná práva ke sportovním přenosům s našimi konkurenty a chováme se tak fér k českým fanouškům těch sportů, protože je nenutíme si za každou cenu pořizovat několik služeb, aby obsáhli vše, co je zajímá.Zde není žádné omezení, záleží na zákaznících samotných, zda a kdy se rozhodnou přejít na některý z programových balíčků Telly. Motivujeme je k tomu různými zvýhodněními. Stávající zákazníci při přechodu na balíčky Telly dostanou 3 měsíce rozšířenou nabídku (přes 120 kanálů) bez příplatku a bez ohledu na to, jaký nový balíček si vyberou. Zároveň připravujeme věrnostní program s řadou výhod. Rádi bychom ho na podzim představili. Už nyní ale můžeme prozradit, že jako jednu z výhod zákazníci na Telly balíčcích získají k ročnímu výročí s Telly hodnotný dárek dle vlastního výběru.Prémiový sport v naší nabídce určitě zůstane a nemusí jít jen o fotbal a tenis. Díváme se i na další atraktivní sporty. K jejich vysílání potřebujeme mít programy jako DIGI Sport, i když se případně mohou jmenovat jinak. Koneckonců s proměnou bývalé stanice DIGI Sport 4, na které jsme vysílali anglickou Premier League, na Premier Sport jsme velmi spokojeni.Ano, určitě chceme mít v nabídce sporty a obecně programy, o které je zájem. Aktuálně máme vysílací práva pro ČR a SR na čtyři top atraktivní fotbalové ligy včetně anglické Premier League.Neustále se díváme po nových příležitostech.Řídíme se jednoduchou zásadou a inovujeme tak, aby to bylo pro zákazníky zajímavé a využitelné. Většina sledovanosti je stále na lineárních službách. Nicméně vnímáme, že nelineární služby jsou na velkém vzestupu, naopak, zájem o videotéku je mnohem, mnohem nižší. V tuto chvíli proto pracujeme s archivem odvysílaných pořadů, kde jsme přidali homescreen s kategorizací dle žánrů a zlepšili vyhledávání. Toto bude brzy dostupné i pro set-top boxy. Uvažujeme i o dalším rozšíření nelineárních služeb.Věřím, že brzy. Nezáleží jen na nás. Pro běžné komerční nasazení musí být poptávka ze strany zákazníků a současně ochota za tuhle kvalitu připlatit si. Dnešní situace v ČR je jasná - poptávka je, ale není koupěschopná. V UHD se sice řada pořadů už vyrábí, ale poskytovatelé za ně požadují peníze navíc a tyhle extra náklady za UHD musíme být schopni z plateb zákazníků unést. Nicméně my se na přenosy v UHD připravujeme. Telly již vysílá prostřednictvím nového, Ultra HD/4K ready kodeku H.265, který je podporovaný v novém uživatelském prostředí u set-top boxu Arris VIP4205. Kodek H.265 je dostupný pro více než 25 nejsledovanějších HD stanic. V momentě, kdy bude k dispozici více pořadů za přijatelných finančních podmínek, bude moci Telly UHD nabídnout svým zákazníkům. Věřím, že první program v UHD, který Telly přinese, by mohl být z anglické Premier League.Za tu dobu neuvěřitelně narostla konkurence. Zákazník je dnes mnohem náročnější, citlivý na cenu. Proto dnes nabízíme více programů za nižší cenu než před 5ti lety. S rostoucími úhlopříčkami televizorů jej mnohem víc zajímá kvalita vysílání, proto dnes Telly nabízí 79 HD stanic oproti staré DIGI TV s jedinou HD stanicí v roce 2015.Docela dost. Prošli jsme si zátěžovým testem, protože sledovanost stanic v naší nabídce byla v době karantény vysoká. Naši zákazníci trávili u televize o polovinu času více, než je běžné. A až dvojnásobně se zvýšil počet připojených zařízení ve špičkách. Na rozdíl od našeho největšího konkurenta v internetové TV jsme prošli zatěžkávací zkouškou bez výpadků a potvrdili si, že Telly je nejstabilnější platforma internetové TV na trhu. Satelitní TV se díky odlišné technologii situace s přetíženým internetem netýkala vůbec.Zájem nových zákazníků o zřízení naší služby trval i v době pandemie. Bohužel, museli jsme omezit, resp. po určitou dobu zastavit instalace u zákazníků. To se týkalo zejména satelitů. Jinak celá Telly fungovala se zvýšenými bezpečnostními a hygienickými opatřeními. Maximálně jsme využívali práci z domova. V průběhu jednoho týdne jsme 90 % zaměstnanců zákaznických služeb a call centra přesměrovali na home office, když jsme jim domů převezli počítače a potřebné vybavení.Bylo by to přirozené, ovšem je otázkou, zda se ten správný čas už nepromeškal. Nespornou výhodou takového projektu by bylo, že mnohé domácnosti jsou na příjem pozemního vysílání zvyklé. Na druhou stranu, jsou to domácnosti, které doposud služeb placené televize nevyužívaly, přestože to nepochybně udělat mohly. Pro úspěch takového projektu by bylo klíčové, čím by se odlišil od placených služeb využívajících alternativní technologie a zda by měl moderní funkce, jak dnes nabízí TV přes internet.Pokud se rozsah nabídky televizního obsahu dostupné v bezplatném televizním vysílání nezmenší nebo bude naopak růst, pak takový projekt ekonomicky asi fungovat nemůže. Perspektiva takového projektu by se ovšem výrazně zlepšila, pokud by se významní komerční vysílatelé - skupiny NOVA a Prima - rozhodli přesunout některé své programy výhradně do placených služeb.Neuvažujeme o něm. Věříme, že budoucí vývoj půjde směrem od pozemního vysílání. Přestože terestrické vysílání má v ČR silnou tradici a dle nedávného výzkumu GfK ho využívá 51 % populace (což je oproti okolním zemím unikátní situace), placenou televizi (přes satelit, internet nebo kabel) považuje za svůj hlavní typ příjmu celých 59 % populace. V současné době navíc sledujeme silný nárůst poptávky po internetové televizi, která má oproti terestrice a jiným typům příjmu řadu výhod. Televizi přes internet si můžete jednoduše zastavit, pustit pořad od začátku, přetočit, co vás nebaví, nebo sledovat odvysílané pořady ze sedmidenního archivu.Nejvíce diváků Telly pořád sleduje na domácích televizorech. Nejvyužívanější proto jsou set-top boxy Arris. Tak jak si pořizují lidé nové a chytré televize roste význam našich aplikací pro Smart TV Samsung a pro televizory s operačním systémem Android TV. Následuje sledování Telly přes počítače a webová rozhraní a mobilní aplikace pro iOS a Android.Pracujeme na aplikaci pro chytré televizory LG. Její dokončení a nasazení aktuálně plánujeme na podzim 2020. Bohužel spuštění této aplikace dlouhodobě komplikují problémy, které jsou převážně mimo naši možnost je ovlivnit.Do testování uživatelského rozhraní se zapojilo na 1000 našich zákazníků, kteří ke sledování Telly využívají set-top boxy Arris. Testování trvalo měsíc. Neobjevily se žádné zásadní chyby, ale dostali jsme hodně příznivých ohlasů. Nové uživatelské rozhraní bylo dobře připravené, funkční a zákazníkům se líbí. Už jsme je pustili do ostrého provozu a nyní je postupně instalujeme všem uživatelům se set-top boxy Arris společně s novým Ultra HD/4K ready kodekem H.265. Spolupráce se zákazníky se nám osvědčila. Přišly od nich i některé zajímavé připomínky, které postupně zapracováváme. Počítám, že i v budoucnu budeme naše zákazníky zapojovat do testování a zlepšování nových služeb.Ředitel pro strategii, technologii a kontent společnosti Telly, s.r.o.Vystudoval Ekonomickou Univerzitu v Bratislavě.Byl poradcem LAMA ENERGY GROUP při akvizici DIGI CZ v roce 2015. Předtím působil v několika telekomunikačních společnostech. Několik let také pracoval v USA pro americkou vládu.Je ženatý, má 2 děti. Manželka je právnička.Zájmy: fotbal, bojové sporty.Martin Vyleťal