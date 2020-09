Skylink se zaměří na exkluzivní obsah

DNES!

Divácké preference a vysoká sledovanost exkluzivního televizního obsahu jasně ukazují, co diváci požadují. V rámci programové nabídky Skylink 7 i naší videopůjčovny Skylink Live TV roste zájem právě o filmy a seriály, které u nás nikdo jiný nevysílá. Nabídku exkluzivního televizního obsahu proto budeme dále rozšiřovat

Stále více diváků od televize očekává výjimečné zážitky při sledování propracovaných seriálů a kvalitních filmů. Proto provozovatel česko-slovenské satelitní platformy Skylink , společnost M7 Group , ve svojí nabídce dále posiluje kvalitní exkluzivní obsah.Prvním důležitým krokem tímto směrem bylo spuštění stanice Skylink 7 před jedním a půl rokem. I díky exkluzivním premiérám kvalitních titulů jako jsou Vítejte ve Švédsku, Domácí hřiště, Zmijovisko či připravovanému seriálu Černý baron si novou stanici pravidelně zapíná více než polovina předplatitelů služby Skylink. Samotný kanál Skylink 7 se i nadále soustředí na atraktivní tvorbu. Samozřejmostí se stalo zařazování nových exkluzivních seriálů do videopůjčovny Skylink Live TV.Prvotřídní obsah si ovšem zaslouží být poskytován ve špičkové kvalitě. A Skylink dělá vše pro to, aby v tomto směru obstál. Dokazuje to i letošní vítězství herečky Vandy Hybnerové v populární anketě „Ceny Františka Filipovského za dabing“, za roli Heleny v seriálu Domácí hřiště. Toto ocenění je jak odměnou za skvělý výkon pro paní Hybnerovou, tak pro Skylink ujištěním, že péče věnovaná přípravě televizního obsahu, je oceněna diváky i odbornou porotou.,“ říká Jaromír Glisník, člen představenstva společnosti M7 Group.Stanici Skylink 7 lze sledovat se službou Skylink Live TV také na mobilu, tabletu, PC nebo Smart TV. Součástí Skylink Live TV je rovněž bohatá videopůjčovna. Vše k dispozici všem zákazníkům Skylinku bez dalších poplatků.(PR M7 Group)redakce