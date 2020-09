Investigation Discovery mění vizuál a název na ID

DNES!

▲ Obr č. 1 - Investigation Discovery se mění na ID



Americká společnost Discovery Communications ohlásila změnu v rodině tématických kanálů. Od 1. října 2020 se bude dokumentární kanál Investigation Discovery jmenovat ID. Nová, zjednodušená identita značky obsahuje nové logo, barevnost i typografii. Za diváky přichází se sloganem „Nebuďte jen diváky, staňte se svědky!“Od 1. října 2020 Investigation Disocvery, kanál specializovaný na kriminální případy a vyšetřování, mění název i logo v celém regionu EMEA (Evropa, Střední východ + Afrika). Novou vizuální identitou kanálu a sloganem se společnost mj. vymezuje vůči ostatním podobným programům, pro které je zločin jen prostou zábavou, zatímco diváci ID se díky jeho prémiovému obsahu stávají součástí honu za pravdou.Investigation Discovery vysílá různé cykly dokumentárních pořadů odhalujících zločin a popisuje různé techniky vyšetřovatelů. Kanál je součástí portfolia kabelových, satelitních nebo internetových televizí. V rámci regionu EMEA je kanál k dispozici ve více než 116 zemích, což představuje 53 milionů domácností.Nový slogan odkazuje na fakt, že tvůrci pořadů pro ID neúprosně hledají pravdu a podporují všechny, kteří jim v tom pomáhají. Jejich příběhy zavedou diváky na okraj lidské zkušenosti a popisují nejhorší lidské chování. ID je vypravěč, který nechává své diváky v neustálém napětí.Od 4. října se mohou diváci každou neděli večer těšit například na sérii s názvem Gary Ridgway: V mysli netvora (The Green River Killer: Mind Of A Monster), ve které je díky exkluzivním rozhovorům a přístupu ke stovkám hodin neviděných policejních záběrů odhalena šokující pravda o jednom z nevětších amerických sériových vrahů.V neděli 11. října bude pak uveden premiérový díl série Ztracení chlapci z okresu Bucks (Lost Boys Of Bucks County). Zmizení čtyř mladíků otřáslo celou jinak poklidnou farmářskou komunitou v Pensylvánii. Dokument zkoumá tento mimořádný případ, při jehož vyšetřování se místní policejní tým spojil s FBI, aby společně rozjeli rozsáhlou pátrací akci, na jejímž konci na ně čekalo bezcitné monstrum.Mezi další říjnové premiéry patří dokumentární série Robert Hansen: V mysli netvora (The Butcher Baker: Mind Of A Monster), zachycující příběh muže, který v 80. letech vedl na Aljašce pekárnu a zavraždil tucty žen, nebo Živá noční můra (Living A Nightmare: Deadly Message) o rodině, která zoufale hledá 23letého mladíka, který zmizel v malé komunitě Beech Island v Jižní Karolíně.redakce