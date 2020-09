Parabola.cz slaví 20. narozeniny

DNES!

Parabola.cz, web, který se věnuje problematice satelitního, terestrického a kabelového vysílání slaví významné výročí. V těchto dnech tento portál si připomíná dvacet let od svého založení.Přesné datum startu nebylo tehdy do deníčku zaznamenáno. Po registraci domény parabola.cz byly po několika dnech spuštěna první verze stránek, které si hned získala první čtenáře. Stránky parabola.cz se postupně rozšiřovaly o rubriky, z nichž řada funguje dodnes, včetně interaktivních aplikací jako je diskusní fórum, bazar či hlasování v anketách.Za 20 let se česká mediální krajina značně změnila. Připomeňme, že v roce 2000 měly české televizní domácnosti k dispozici v lepším případě až 4 analogové televizní programy šířené prostřednictvím pozemních vysílačů. Na satelitu byla v provozu první digitální distribuční platforma s názvem Czech Link. Krátce po spuštění webu parabola.cz byla v polovině září spuštěna placená televize UPC Direct pro země střední Evropy Česko, Slovensko a Maďarsko. První DTH služba byla tehdy poskytována z evropského satelitního systému Astra na pozici 19,2°E na volných kapacitách tehdejší polské platformy Wizja TV.Velký boom přišel kolem roku 2006 se spuštěním satelitních platforem Skylink CS Link a Digi TV. Diváci si mohli vybrat poskytovatele televizních služeb ze satelitu podle nabízených programů a cen.O rok později se objevilo na satelitu zkušební vysílání první české stanice ve vysokém rozlišení ( HDTV ) - Nova HD. Testovací vysílání trvalo zhruba měsíc. O rok později se Nova HD na satelit vrátila a postupně se stala součástí programových nabídek televizních služeb. Na konci srpna 2009 spustila experimentální HD vysílání také Česká televize. Tehdejší programový okruh ČT HD přepínal mezi programy ČT podle toho, který bude mít HD obsah. Dnes jeden kombinovaný HD kanál ČT pochopitelně nepostačuje - všechny programy ČT jsou totiž nabízeny v HD rozlišení a obsahu v tomto rozlišení neustále roste.Na konci roku 2014 provedla Česká televize spolu s RTVS (Rozhlas a televize Slovenska) satelitní testy v Ultra HD rozlišení.V roce 2016 nový majitel české satelitní Digi TV spustil internetovou televizi DIGI2GO. Letos byla satelitní a internetová platforma představena pod novým brandem Telly. V roce 2017 svoji internetovou a mobilní televizi představil i provozovatel satelitní televize Skylink.Vedle programů z kosmu či z pozemních vysílačů (DVB-T2) mohou diváci sledovat další obsah prostřednictvím dalších zdrojů a aplikací jako je HBO GO či Netflix. Nabídka je skutečně velmi pestrá a diváci mají z čeho vybírat.Jak je z krátkého pohledu pohledu do televizní historie patrné, televizní svět se za 20 let zvětšil a web parabola.cz chce být i nadále Vaším průvodcem světem televizní zábavy.Dovolte mi, abych u této příležitosti poděkoval všem, kteří se podílejí na chodu tohoto webu, čtenářům za jejich připomínky a nápady k dalšímu vylepšování služeb. Všem zároveň přeji hodně pohody, dobré nálady, tolerance a do dalších let hlavně hodně zdraví.Martin Vyleťal