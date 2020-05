50 let od startu druhého programu v Československu

DNES!

Česká televize každý rok nabídne divákům přes pět tisíc hodin dokumentárních pořadů, přičemž asi polovinu z nich tvoří díla českých dokumentaristů, pro které je právě program ČT2 dlouhodobě hlavním partnerem a vysílací platformou. Na Dvojce ale nachází prostor i mnohé další, již osm let je domovem Večerníčku, a od půlky března hostí také originální vzdělávací pásmo UčíTelka. Kromě toho se na Dvojce usadily i pořady pro menšinového diváka či ceněné zahraniční seriály a cykly

Diváckou spokojenost s vysíláním dokládá i vysoké hodnocení originality programu. Dvojka dosáhla v loňském roce dvaasedmdesáti procent, společně s ČT art se jedná o nejvyšší čísla v rámci České televize

▲ Obr č. 1 - Tiskový buletin ČST k zahájení vysílání druhého programu (foto: ČT)



V roce padesátého výročí druhého programu jsme se rozhodli přijít s jednou novinkou, aktuálním dokumentem. Je to žánr, který je ve světě velmi úspěšný, nicméně u nás dosud neměl takovou tradici. Jsme ale přesvědčeni, že bude fungovat i v našem vysílání. Pro letošní rok chystáme takových dokumentů hned deset. Pro Dvojku chceme dokumentární tvorbu jako profilový žánr zachovat i do budoucna, tak aby se ČT2 a dokument staly svým způsobem synonymem

V nadcházejícím roce se dokumenty dotkneme například čtyřstého výročí bitvy na Bílé hoře či staroměstské exekuce. Nabídneme celou škálu současných témat, od blížících se proměn smyslu a podoby práce, jak ukáže Nová šichta, až po environmentální témata se snímkem Vlci na hranicích

Tehdy to mělo velký ohlas, což mě velmi potěšilo. Od té doby se stala Dvojka víceméně domovem mých dokumentů, protože většina měla premiéru právě tam. Sama jsem divákem této stanice, protože se ráda dívám na dokumenty všeho druhu. Momentálně jsem si oblíbila úterní Dokumentární nebe, kde jsem naposledy viděla Kovy řeší dějiny od Iva Bystřičana

▲ Obr č. 2 - Vysílací schéma druhého programu ČST (foto: ČT)



Hlásí se II. program ČT

Z každé redakce - literární, dramatické, hudební, mládežnické nebo zábavné, vybrali jednoho z dramaturgů a přeřadili je do samostatné redakce o nějakých padesáti zaměstnancích

Úspěšné formáty

Přinejmenším dva tematické okruhy se tehdejším divákům nesmazatelně zapsaly do paměti právě ve spojení s druhým programem Československé televize. Prvním je sport. Druhý program nabízel obrovské množství přenosů od zápasů první ligy v kopané či v hokeji, až po mezinárodní akce, včetně přenosů z olympijských her či evropských a světových atletických mistrovství

Druhým okruhem je Televizní klub mladých, kterému patřily po mnoho let úterní večery v délce několika hodin. V druhé polovině osmdesátých let se s velkým úspěchem přidal navíc ještě pátek

Oslavy padesátiletého výročí

Příští neděli, 10. května, to bude přesně padesát let od chvíle, kdy mohli českoslovenští diváci naladit poprvé dva televizní programy. Nová stanice sloužila zpočátku k rozšíření nabídky zábavy i zpravodajství, zejména sportovního. V devadesátých letech se ale kanál stále více orientoval na kulturu. Už tehdy získaly na druhém programu neotřesitelnou pozici původní dokumenty.Dnes je ČT2 nejvýznamnějším partnerem českých dokumentaristů a autorů publicistiky, zaměřuje se i na originální hranou tvorbu, ceněnou zahraniční produkci a menšinové žánry.,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák a doplňuje: „.“Dvojka pravidelně uvádí kratší žánrové pořady vyráběné v rámci tematických řad věnujících se menšinám, své stále místo tak mají v programu například pořady Náš venkov, Cesty víry, Queer, Klíč, Nedej se nebo Televizní klub neslyšících. Pevnou součástí programu je v posledních letech také zahraniční tvorba, ať se jedná o kultovní celovečerní filmy vysílané v cyklu Velikáni filmu, klasické westerny či novodobou produkci. Výrazný prostor dostává rovněž to nejlepší ze seriálové tvorby, například Hra o trůny, Dům z karet, Sherlock, Babylon Berlín nebo nejnověji Příběh služebnice.Prim ve vysílání však hrají dokumenty. Jejich podíl dosáhl loni bezmála na polovinu vysílacího času ČT2. Česká televize spolupracuje nejen s respektovanými dokumentaristy, ale i se začínajícími tvůrci. Pestrá je i paleta dokumentárních žánrů, kromě dokumentárních cyklů a celovečerních snímků se diváci Dvojky mohou setkat také s žánrem typu dokudrama, dokureality či dokusoap. „,“ doplňuje Petr Dvořák.,“ říká manažer vývoje Centra publicistické, dokumentární a vzdělávací tvorby Radomír Šofr.Česká televize také zopakuje celovečerní dokument Strnadovi, který vznikl v rámci projektu Manželské etudy. Cyklus, jehož díly patří k nejsledovanějším pořadům ČT2, ostatně viděli diváci poprvé již před třiatřiceti lety: „,“ říká režisérka Helena Třeštíková.Historie druhého programu se začala psát už v padesátých letech, kdy se počítalo s vysíláním barevných pořadů. Technologicky byl druhý program dobře připravený, ze začátku ovšem jeho signál šířily pouze čtyři městské vysílače v Praze, Bratislavě, Brně a v Ostravě. Navíc barevných televizorů bylo v tehdejším Československu malé množství. Co chybělo na barevnosti, doháněl program v kvalitě, i když zpočátku pouhé tři večery v týdnu. Diváci se tak pravidelně těšili na žánrově náročnější filmy, divadelní inscenace, ale i zábavné pořady jako Dvacet minut s písničkou nebo Třígrošové romány.,“ vzpomíná na začátky druhého programu tehdejší dramaturg zábavných pořadů a dlouholetý pracovník Československé televize Gustav Oplustil. Druhý program začal vysílat 10. května 1970. Už tehdy bylo v Československu evidováno přes tři milióny koncesionářů, jen během šedesátých let došlo k více než pětinásobnému nárůstu počtu přijímačů. Ty byly zpočátku často pouze jednotlačítkové, navíc II. program vysílal na jiných frekvencích než první, proto si lidé museli kupovat nové televize nebo konvertory.Než se objevily specializované kanály jako ČT sport a ČT art, diváci Dvojky měli k dispozici velké množství kulturních pořadů jako Paskvil, Noc s Andělem nebo Filmopolis. Zájem byl ale zejména o sport. „,“ říká analytik televizních formátů České televize Milan Kruml a dodává: „.“V minulosti byl pro druhý program vyráběn i populární koprodukční seriál Pan Tau, televizní film Babička, který měl být původně v režii Jiřího Krejčíka seriálem, nebo romantická pohádka Radúz a Mahulena s Magdou Vášáryovou a Janem Třískou v hlavní roli.Některé z úspěšných pořadů připomene speciální programová nabídka. Snímky, které uvedla ČT2 v rámci oblíbených filmových klubů jako Bazén, Hodný, zlý a ošklivý nebo Čínská čtvrť, záznam nesmrtelného představení Dlouhý, Široký a Krátkozraký Divadla Járy Cimrmana nebo televizní premiéry cestopisu Trabantem tam a zase zpátky.Po dva víkendové dny 9. a 10. května nabídne vysílání navíc dvojfilm Olgy Sommerové O čem sní ženy a O čem sní muži, biografické snímky Miroslav Horníček: Humor není žádná sranda, Zátopek nebo Král železa a smíchu Franta Kocourek, ale i historické dokumenty jako Akce Hagana a Bohatýři dvacátých a třicátých let připomínající úspěchy československého sportu.Zajímavostí z historie stanice, vzpomínky pamětníků či archivní pořady nabízí speciální webová stránka www.ceskatelevize.cz/50letct2redakce