Polsko: TVP 4K v DVB-T2/HEVC s HDR odstartuje na Euro 2020

Příprava diváků na nadcházející změnu standardu digitálního pozemního vysílání je úkol ještě důležitější než pouhá technická výměna technologie. Rozšíření testů nové technologie na celé území země umožní příjemcům nyní zkontrolovat, zda mají přijímače přizpůsobené pro příjem nového signálu. Chceme také ukázat plný potenciál nového standardu. V rámci testů budou mít diváci DTT poprvé, zdarma, možnost sledovat vysílání zápasů Euro 2020 na speciálně připraveném kanálu TVP 4K, což Telewizja Polska staví do popředí vysílacích společností poskytujících široké publikum s kvalitou obrazu UHD / 4K

Pozemní televize je mnoho let nejpopulárnější platformou pro příjem televizního signálu v Polsku. V roce 2022 dojde k migraci na nový vysílací standard - DVB-T2/HEVC. Díky novému standardu získají příjemci pozemské televize novou, lepší kvalitu obrazu a zvuku a provozovatelé vysílání dostanou příležitost rozšířit svou nabídku. Jsem rád, že můžeme tento projekt uskutečnit společně s Polskou televizí a představit divákům výhody nového standardu vysílání. Jsem přesvědčen, že vysílání Euro 2020 v kvalitě 4K se setká s velkým zájmem diváků TVP

Číslo Název vysílače 1 Białystok Krynice 2 Częstochowa Wręczyca Wielka 3 Dęblin Ryki 4 Gdańsk Chwaszczyno 5 Jelenia Góra SK 6 Kalisz Mikstat 7 Katowice Kosztowy 8 Kielce Św. Krzyż 9 Konin Żółwieniec 10 Kraków Chorągwica 11 Lublin Piaski 12 Łódź EC 13 Olsztyn Pieczewo 14 Poznań Śrem 15 Rzeszów Sucha Góra 16 Siedlce Łosice 17 Szczecin Kołowo 18 Warszawa PKiN 19 Warszawa Raszyn 20 Wisła Skrzyczne 21 Wrocław Ślęża 22 Wysoka G. Św. Anny 23 Zielona Góra Jemiołów 24 Żagań Wichów 25 Białogard Sławoborze 26 Bieszczady g Jawor 27 Bydgoszcz Trzeciewiec 28 Ciechanów Monte Cassino 29 Ekspozytura Grzywacz 30 Elbląg Jagodnik 31 Giżycko Miłki 32 Gniezno Chojna 33 Gorlice Maślana Góra 34 Iława Kisielice 35 Kłodzko Czarna Góra 36 Koszalin Gołogóra 37 Leżajsk Giedlarowa 38 Lębork Skórowo Nowe 39 Ostrołęka Ławy 40 Piła Rusinowo 41 Płock Rachocin 42 Przemyśl Tatarska Góra 43 Przysucha Kozłowiec 44 Rabka Luboń Wlki 45 Suwałki Krzemianucha 46 Szczawnica Przehyba 47 Tarnów G Św. Marcina 48 Zakopane Gubałówka 49 Zamość Tarnawatka

Polská veřejnoprávní televize TVP (Telewizja Polska) se společností Emitel uzavřela dohodu o rozšíření zkušebního digitálního pozemního vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC. Rozsah zkušebního vysílání se postupně zvýší ze současných 5 na cílových 49 míst.Od 1. května tohoto roku bude testovací DVB-T2 vysílání dostupné pro 90 procent populace Polska. Během odloženého fotbalového šampionátu Euro 2020 (11. června až 11. července 2021) navíc TVP bude provozovat svůj 4K kanál TVP 4K v DVB-T2/HEVC. Díky tomu se vysílání v nejlepší možné technické kvalitě obrazu dostane do většiny polských domácností.Doposud šířené programy v rámci testovacího multiplexu TVP Kobieta, TVP Polonia, TVP Dokument, TVP Kultura a TVP Rozrywka bude možné sledovat do konce června 2022, kdy se plánuje vypnutí současného standardua spuštění vysílání multiplexů v DVB-T2 a kodeku HEVC.Během Mistrovství Evropy ve fotbale Euro 2020 bude TVP provozovat svůj kanál v UHD rozlišení ve formátu 4K a to na všech 49 vysílačích v DVB-T2/HEVC. Všechny zápasy šampionátu budou vysílány na programu TVP 4K a díky použití technologie HDR (High Dynamic Range) a prostorového zvuku Dolby Atmos přinese divákům maximální obrazový a zvukový zážitek z fotbalového svátku.," říká Marcin Klepacki, ředitel distribuce Office TVP.," řekl Andrzej Kozłowski, prezident správní rady Emitel S.A.Přechod na nový vysílací standard pozemního vysílání DVB-T2/HEVC proběhne v Polsku 1. července 2022. Výhodou je především možnost rozšíření počtu stanic a distribuce vysílání v HD rozlišení, možnost šíření UHD/4K programů, větší odolnost proti rušení, lepší kvalita zvuku a řada dalších služeb využívajících standard hybridní televize (HbbTV).Společné testy TVP a Emitelu jsou navrženy tak, aby připravili provozovatele vysílání a diváky na nadcházející změnu v pozemní distribuci. Pro příjem pozemního vysílání v nové technologii budou muset mít diváci novější televizory, případně externí set top boxy s podporou DVB-T2/HEVC.Přechod na druhou generaci pozemního vysílání DVB-T2/HEVC byl v České republice dokončen během loňského roku. Celoplošné vysílací sítě jsou nyní šířeny v DVB-T2/HEVC, některé regionální a lokální zůstávají v DVB-T.zdroj: satkurier.pl redakce