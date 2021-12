19,2E: Rádia ARD, SR a ARD alpha skončí na starém TP

DNES!

Balík hudebních a zpravodajských německých rozhlasových programů veřejnoprávní ARD a také SR Fernseen a ARD alpha ukončí vysílání na starém transpondéru na satelitu Astra na pozici 19,2°E. Transpondér přestane ARD používat. Rovněž se mění frekvence pro lokální verze WDR v HD. Nutné je přeladění programů na nové vysílací parametry, pokud již neučinil divák doposud v době paralelní distribuce na starých a nových parametrech.Německá veřejnoprávní ARD ohlásila, že k 14.12.2021 ukončí provoz veškerých služeb poskytovaných na transpondéru číslo 93 (freq. 12,266 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S). Změny v distribuci se tak dotknou diváků SD modulací televizních programových služeba taképro jednotlivé německé spolkové země.Změna v případě distribuce ARD Alpha je zásadní - program končí v klasickém SD rozlišení v kodeku MPEG-2. Pro další sledování stanice je nutný televizor nebo set top box s podporou normy DVB-S2 a kodeku MPEG-4/H.264. Vysílání ARD Alpha HD je nadále poskytováno bezplatně ( FTA ).satelit: Astra 1L (19,2°E)frekvence: 11,053 GHzpolarizace: horizontálníSR: 22000FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKVysílání stanice SR Fernsehen bude pokračovat i po 14.12.2021 v MPEG-2 v SD rozlišení. Mění se jen frekvence (transpondér 101), na které je vysílání dostupné od 20.7.2021.satelit: Astra 1M (19,2°E)frekvence: 12,422 GHzpolarizace: horizontálníSR: 27500FEC: 3/4norma: DVB-Smodulace: QPSKStojí za zmínku, že tentýž program je možné ze satelitního systému Astra na pozici 19,2°E přijímat také v technicky kvalitnější distribuci - v HD. Program se nachází na stejném transpondéru (frekvenci) jako zmíněný program ARD Alpha HD.Změna v distribuci se týká také lokálních verzí WDR v HD rozlišení. Od 3.3.2021 vysílají tyto lokální verze WDR v HD kvalitě z transpondéru číslo 21 (freq. 11,523 GHz, pol. H). Dříve byl šířen v HD jen program WDR v mutaci pro Köln (Kolín nad Rýnem). Sloučení varianty WDR s lokálními informacemi v HD umožnilo výrazně zlepšit kvalitu obrazu.satelit: Astra 1L (19,2°E)frekvence: 11,523 GHzpolarizace: horizontálníSR: 22000FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKPůvodní programy WDR HD na tranpondérech 101 (freq. 12,422 GHz, pol. H, 27500, FEC 3/4, DVB-S) a 111 (freq. 12,604 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S) se vysílají od 3.3.2021 s předponou "alt_" ("starý_"), což označuje programové pozice, které budou k 14.12.2021 odpojeny. Nutné je zdůraznit, že na těchto dvou transpondérech skončí HD lokální distribuce, SD bude pokračovat. V HD bude WDR dále dostupná v DVB-S2 multiplexu na zmíněném kmitočtu 11,523 GHz.Ať už jste posluchačem Bayer 3, Bayern Schlager, Bayern Klassik, N-JOY, MDR Jump, MDR Klassik, NDR Kultur či NDR Schlager či jiných rozhlasových programů jednotlivých spolkových zemí Německa ze satelitu, neměla by Vám uniknout i změna v distribuci těchto veřejnoprávních rozhlasových služeb. Rádia přecházejí ze zastaralého kodeku MPEG do efektivnějšího AAC-LC. Pro poslech vyjmenovaných a dalších rozhlasových stanic ARD je nově vyžadován set top box nebo televizor s podporou DVB-S2 a zmíněného audio kodeku AAC-LC.Jednou z novinek mezi rozhlasovými programy ARD na satelitu je Bremen Next, která doposud přes satelit nevysílala."Rozhlasový" multiplex na původní frekvenci 12,266 GHz, pol. H na družici Astra 1M bude odpojen rovněž k 14.12.2021. Je proto nutné přeladit včas své přijímače na níže uvedené parametry. Rozhlasové stanice jsou zařazeny do dvou DVB-S2 multiplexů ARD.satelit: Astra 1M (19,2°E)frekvence: 10,891 GHzpolarizace: horizontálníSR: 22000FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKhr 1, hr 2, hr 3, hr 4, hr - info, Inforadio, Antenne Brandenburg, MDR Aktuell, MDR Jump, MDR Klassik, MDR Kultur, MDR Sachsen-Anhalt MD, MDR Sachsen DD, MDR Sputnik, MDR Thür Mittle-W, radio eins, rbb 88.8, rbb Kultur, You FMsatelit: Astra 1L (19,2°E)frekvence: 11,053 GHzpolarizace: horizontálníSR: 22000FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSK1Live, 1Live diGGi, Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3, BR Heimat, BR Schlager, BR-Klassik, BR24, BD24 Live, Bremen Eins, Bremen NEXT, Bremen Vier, Bremen Zwei, Cosmo, Dasding, Die Maus, N-Joy, NDR 1 Niedersachsen Han, NDR 1 Radio MV SN, NDR 2 NDS, NDR 90.3, NDR Blue, NDR Info NDS, NDR Info Spezial, NDR Kultur, NDR Plus, NDR Welle Nord KI, PULS, SR 1 Europawelle, SR 2 Kulturradio, SR 3 Saarlandwelle, SWR Aktuell, SWR1 BW, SWR1 RP, SWR2, SWR3, SWR4 BW, SWR RP, WDR 2 Rheinland, WDR 3, WDR 4, WDR 5, WDR Eventredakce