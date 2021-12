AMC a Skylink rozšiřují obsah na vyžádání

DNES!

▲ Obr č. 1 - Služba Skylink Live TV



Společnosti AMC Networks International a M7 Group , člen CANAL+, provozovatel satelitní platformy Skylink , dále posílí své strategické partnerství díky mezinárodní dohodě, která zahrnuje čtyři země (Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko). Předplatitelé operátora si budou nyní moci kromě lineárního vysílání televizních stanic společnosti vychutnat více z obsahu na vyžádání. Od svátečního období bude Skylink nabízet přístup k vybranému obsahu stanic AMC, JimJam, Minimax, Spektrum a TV Paprika.Tato dohoda, která je dalším milníkem v partnerství obou společností, učiní nadcházející sváteční období mimořádně pestré, protože téměř všechny žánry z portfolia AMC Networks International - filmové, dětské, dokumentární a gastro - budou k dispozici v knihovně Skylink. Předplatitelé lineárních stanic si v televizním balíčku operátora budou moci vychutnat kultovní seriályz vlastní tvorby, jako například 7. sérii Fear the Walking Dead a seriál Killing Eve, který sleduje boj mezi dvěma posedlými ženami, jež ztvárnily mnohokrát oceněné herečky Sarah Oh a Jodie Comer.Na stanicíchna Skylinku nebude chybět ani domácí produkce. V prosinci debutuje v obsahu na vyžádání film Zakázané zóny, v němž Szabolcs Thuróczy zavede diváky na tajná místa, kam má přístup jen málokdo.Adventní kalendářpomáhá s obdarováváním: pořad nabízí řadu dárkových pochoutek, které jsou navíc v kreativních obalech, jež snadno zvládne připravit každý. Diváci mohou seriál sledovat nejen na obrazovce, ale také prostřednictvím aplikace Skylink. V knihovně aplikace najdou celé epizody. Speciální online verze Adventního kalendáře na TV Paprika je k dispozici i pro předplatitele Skylinku, takže i ti, kteří by jinak nemohli sledovat pořad na obrazovce každý den, se mohou připojit k vánočnímu odpočítávání, sledováním jedenapůlminutových webových epizod.Vedle tohoto obsahu na vyžádání připravujetaké neuvěřitelných 30 hodin premiér na obrazovce. Diváci uvidí například Jamieho Olivera, Mary Berry anebo Nigellu Lawson.A pro naše nejmenší nabízejí televizní stanicecelosvětově oblíbené seriály pro sváteční období - jak na obrazovce, tak v knihovně na vyžádání. Do aplikace Skylink Live TV přicházejí nové epizody seriálů Můj malý Pony: Přátelství je magické, Sova a její kamarádi, Upovídaný Tom a přátelé a Požárník Sam.redakce