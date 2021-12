Skylink spustil kanály RTVS v HD, na freeSATu RTVS Šport

DNES!

technické parametry - kanály RTVS na Skylinku:

technické parametry - RTVS Šport pro freeSAT:

Na kapacitě operátora satelitní platformy Skylink zahájily vysílání programy slovenského veřejnoprávního vysílatele RTVS - konkrétně Jednotka HD, Dvojka HD, Trojka HD a RTVS Šport HD.Vysílání je od svého spuštění zakódováno běžně používanými systémy podmíněného přístupu operátora česko-slovenské platformy Skylink - tedy Irdeto ( CAID 0624, 0653, 0D96), Conax (CAID 0B02), Viaccess (CAID 0500, provider ID 051910), Nagra MA (CAID 181D). Připojen je k těmto modulacím i CA systém Irdeto (CAID 0668 pro přístupové karty RTVS.Stanice RTVS je možné od této chvíle na noivých parametrech nejenom naladit ale také i dekódovat. To je dobrá zpráva pro satelitní diváky, kteří nevlastní televizor nebo set top box s funkcí FastScan , kde je nutné programy doladit ručně a to zadáním příslušných vysílacích parametrů. Zahájení oficiální distribuce RTVS z nových parametrů je naplánováno na 20. prosince 2021, v případě RTVS Šport o několik dní dříve s ohledem na spuštění stanice právě k 20.12.2021.Po určitý čas bude probíhat souběžná distribuce na starých a nových parametrech. Poté bude vysílání televizních stanic RTVS na freq. 12,363 GHz ukončeno. Rozhlasové programy RTVS zůstávají na původním transpondéru - nepřesouvají se. Nejsou součástí nové smlouvy se společností M7 Group , součástí skupiny CANAL+, na satelitní distribuci.Vedle přesunu programů na nové parametry je pro diváky novinkou chystaný sportovní kanál RTVS Šport, který začne vysílat 20. prosince a o čtyři dny dříve zkušební obsah. Druhou neméně důležitou novinkou je zahájení programu Trojka ve vysokém rozlišení ( HDTV ). Skylink je první DTH službou, která tento program v HD kvalitě zákazníkům nabízí.satelit: Astra 3B (23,5°E)frekvence: 11,954 GHzpolarizace: horizontálníSR: 29900FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 15224video PID: 3401 (MPEG-4/HD)audio PIDy: 3411 (MPEG, slovensky), 3412 (AC3, slovensky)CA systémy: Irdeto (CAID 0624, 0653, 0668, 0D96), Conax (CAID 0B02), Viaccess (CAID 0500, provider ID 051910), Nagra MA (CAID 181D)service ID: 15225video PID: 3501 (MPEG-4/HD)audio PIDy: 3511 (MPEG, slovensky), 3512 (AC3, slovensky)CA systémy: Irdeto (CAID 0624, 0653, 0668, 0D96), Conax (CAID 0B02), Viaccess (CAID 0500, provider ID 051910), Nagra MA (CAID 181D)service ID: 15226video PID: 3601 (MPEG-4/HD)audio PIDy: 3611 (MPEG, slovensky), 3612 (AC3, slovensky)CA systémy: Irdeto (CAID 0624, 0653, 0668, 0D96), Conax (CAID 0B02), Viaccess (CAID 0500, provider ID 051910), Nagra MA (CAID 181D)service ID: 15227video PID: 3701 (MPEG-4/HD)audio PIDy: 3711 (MPEG, slovensky), 3712 (AC3, slovensky)CA systémy: Irdeto (CAID 0624, 0653, 0668, 0D96), Conax (CAID 0B02), Viaccess (CAID 0500, provider ID 051910), Nagra MA (CAID 181D)Vedle spuštění programů RTVS na nových parametrech zařadila skupina M7 Group do distribuce chystaný sportovní kanál RTVS Šport také pro zákazníky satelitní platformy freeSAT na satelitu Thor 6 satelit: Thor 6 (0,8°W)frekvence: 12,283 GHzpolarizace: horizontálníSR: 30000FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 31416video PID: 2501 (MPEG-4/SD)audio PIDy: 2511, 2513, 2514 (MPEG, slovensky), 2512 (AC3, slovensky)CA systémy: Irdeto (CAID 0653), Conax (CAID 0B02)redakce